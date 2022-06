4 būdai, kaip užšaldyti žoleles: vasaros aromatais mėgausitės visus metus

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad įvairiausi žalumynai šiltuoju metų laiku sulaukia didelio susidomėjimo.

Naudingos sveikatai

„Šviežios daržovės, vaisiai ir žalumynai – tikrų tikriausias vasaros hitas. Pastebime, kad pirkėjai kasmet laukia šviežio derliaus sodo bei daržo gėrybių, jos dažnai atsiduria ir kasdieniuose pirkėjų krepšeliuose. Be to, pastebimas susidomėjimas ir įvairiausiomis prieskoninėmis žolelėmis, pradedant svogūnų laiškais, krapais ir baigiant čiobreliais, rozmarinais ar kalendromis“, – teigia V.Budrienė.

Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ vaisių ir daržovių skyriaus darbuotoja, sako, kad šviežios žolelės ne tik įvairiausiems patiekalams suteikia ypatingo skonio, bet ir yra naudingos sveikatai.

„Dauguma prieskoninių žolelių turi gydomųjų savybių, taip pat jose gausu antioksidantų, eterinių aliejų ir vitaminų. Reguliarus šių natūralių ingredientų vartojimas pagerina imunitetą, padeda organizmui kovoti su mikrobais ir pašalinti toksinus. Pavyzdžiui, petražolėse yra gausu B grupės vitaminų, bazilikuose – vitamino K, o mėtos padeda virškinimui“, – sako J.Sabaitienė.

Skirtingi šaldymo būdai

Vasarą itin gausu krapų, petražolių, bazilikų, čiobrelių, rozmarinų, o atsargų pasiruošti šaltajam sezonui labai paprasta. Žoleles paprasčiausiai galite užšaldyti. Lengviausia ir greičiausia, pasak J.Sabaitienės, žoleles švariai nuplauti. Tuomet nusausinti, supjaustyti, sudėti į sandarius maišelius ir dėti į šaldiklį. Visgi tai nėra vienintelis būdas, kaip galite pasiruošti žolelių atsargų.

Prekybos tinklo atstovė dalijasi ir dar 3 žolelių šaldymo metodais.

Šaldykite vandenyje. Dar vienas būdas užšaldyti žoleles – jas susmulkinti ir sudėti į formeles, užpilti šiek tiek vandens ir įdėti į šaldiklį. Taip žolelių aromatą ir skonį išsaugoti galite per visą žiemą. Tokiu būdu užšaldytos žolelės puikiai tiks į įvairiausius kokteilius, gaivinančius gėrimus. Be to, užšaldytu žolelių kubeliu galite paskaninti ir paprasčiausią vandenį.

Maišykite su aliejumi. Kitas būdas – šaldant žoleles panaudoti kokybišką alyvuogių aliejų. Žoleles tereikia susmulkinti, sudėti į šaldymo formeles ir užpilti aliejumi. Tokiu būdu užšaldytos žolelės – nuostabus priedas gaminant įvairiausius padažus, troškinius ar sriubas, netgi keptuvėje kepant mėgstamus kepsnius, žuvį ar ruošiant jūros gėrybes.

Pasigaminkite sviesto su žolelėmis. Jeigu ruošdami sriubas, troškinius ar padažus mėgstate naudoti sviestą – jį taip pat galite paįvairinti ir pagardinti įvairiausiomis žolelėmis.

Pirmiausia sviestą reikėtų palaikyti kambario temperatūroje, tuomet į jį įmaišyti susmulkintas žoleles. Tokį sviestą galite šiek tiek pasūdyti, papipirinti, jeigu mėgstate – įspausti šiek tiek česnako.

Paruoštą sviestą galite taip pat sudėti į šaldymo formeles arba padalinti jį dalimis, įsukti į maistinę plėvelę ir užšaldyti.