7 gudrybės, kurios pravers avokadų mėgėjams: padės sunokinti greičiau ar išsaugoti ilgiau

Norint avokadus išlaikyti kokybiškus ir atskleisti nepaprastą jų skonį – kelias jų laikymo ir gaminimo gudrybes žinoti pravartu.

„Atėjus vasarai pirkėjai vis dažniau mėgaujasi šviežio derliaus vaisiais ir daržovėmis, kurių šių metų laiku – apstu. Nors prekybos tinklo lankytojai kasmet laukia šviežių lietuviškų daržovių bei sodo gėrybių – pomidorų, agurkų, šviežio derliaus smidrų, jų krepšeliuose atsiduria ir persikai, nektarinai ar subtiliu skoniu išsiskiriantys avokadai“, – teigia Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Prekybos tinklo „Iki“ vaisių ir daržovių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė sako, kad avokadai – tai ne tik gausus vitaminų, mineralų ir sveikųjų riebalų šaltinis, bet ir gali padėti kovoti su įvairiomis ligomis, palaikyti gerą organizmo veiklą.

„Avokaduose yra vitaminų C, K, E, B6, taip pat folio rūgšties, magnio, kalio, beta karotino ir omega-3 riebalų rūgščių, todėl jų įtraukimas į kasdienį maisto racioną padės užtikrinti didelį vitaminų kiekį organizme, pagerins savijautą, širdies darbą, be to, avokadų vartojimas mažina cholesterolio kiekį kraujyje“, – sako J.Sabaitienė.

Avokadai – neatsiejami nuo įvairiausių pusryčių patiekalų, iš jų gaminami padažai salotoms, makaronams, kruopoms. Avokadai puikiai dera su šokoladu, todėl yra naudojami net gaminant desertus.

Kad iš avokadų pasigamintumėte nepaprasto skonio patiekalų, reikėtų žinoti kelias jų laikymo, nokinimo ir gaminimo taisykles. J.Sabaitienė dalijasi net 7 gudrybėmis, kurias pravartu išgirsti visiems avokadų mėgėjams.

7 gudrybės

Avokadą sunokinkite per 10 minučių. Jeigu avokadais norite mėgautis dabar pat, tačiau įsigijote iki galo neprinokusį avokadą – ne bėda. Suvyniokite avokadą į foliją ir dešimčiai minučių įdėkite avokadą į iki 200 laipsnių įkaitusią orkaitę. Turėkite omenyje, kad taip „sunokinto“ avokado skonis gali šiek tiek pakisti, todėl geriausia tokį avokadą naudoti įvairiausiems padažams arba tiems patiekalams, kuriuose avokadas nėra pagrindinis ingredientas.

Laikykite avokadus su kitais vaisiais, kad greičiau sunoktų. Jeigu įsigijote iki galo neprinokusių avokadų, tačiau jų sunokinti neskubate – sudėkite avokadus į popierinį maišelį su obuoliais ir bananais ir kelioms dienoms juos palikite pastovėti kambario temperatūroje. Šie vaisiai turi daug etileno dujų, kurios natūraliai pagreitina kitų vaisių ir daržovių nokimo procesą, todėl avokadai sunoks daug greičiau.

Įvertinkite išvaizdą. Jei abejojate, ar avokadas jau tinkamas valgyti, kruopščiai apžiūrėkite. Kad įsitikintumėte, kad avokadas prinokęs tobulai – nuimkite avokado kotelį ir pažvelkite po juo. Jei avokado apačia ryškiai žalia, tai reiškia, kad vaisius yra visiškai prinokęs ir tinkamas valgyti. Jeigu ruda – tikriausiai avokadas bus pernokęs.

Naudokite citrinos sultis. Jeigu avokado nepavyksta suvalgyti iš karto arba receptui naudojate tik pusę avokado – likusią puselę įtrinkite citrinos sultimis, tuomet sandariai suvyniokite į maistinę plėvelę ir padėkite į šaldytuvą. Taip avokadas neparuduos.

Užšaldykite juos ledo kubelių indeliuose ir naudokite šviežiems kokteiliams gaminti. Kad avokadai dažnai naudojami gaminant įvairiausius kokteilius – ne naujiena. Tačiau J. Sabaitienė siūlo avokadus užsišaldyti. Tokiu būdu avokadų nereikės sunaudoti vos nusipirkus, be to, kokteiliui nebeprireiks ledukų. Avokadus nulupkite, supjaustykite kubeliais ir sudėkite į ledo kubelių formeles.

Avokadą naudokite kaip sviesto pakaitalą. Mėgstate kepinius, kuriuose naudojamas sviestas? Pakeiskite avokadą sviestu savo mėgstamuose saldėsiuose – nuo pyragaičių ir keksiukų iki tortų ir sausainių.

Užsiauginkite savo avokado medį. Avokadų galite užsiauginti ir namuose. Avokado kauliuką tereikia pradurti dantų krapštukais ir pakabinti virš indo su vandeniu. Kai iš kauliuko išaugs daigas – jį pasodinkite.

J.Sabaitienė dalijasi net trimis receptais, kuriuose išradingai panaudosite avokadą.

Avokadų salotos su kiaušiniais

Reikės:

1 vnt. didelio avokado

6 vnt. kietai virtų kiaušinių

2 šaukštų majonezo

žiupsnelio krapų (susmulkintų)

žiupsnelio petražolių (susmulkintų)

½ šaukštelio citrinų sulčių

žiupsnelio laiškinių česnakų arba svogūnų (susmulkintų)

½ šaukštelio druskos

juodųjų pipirų

Gaminame

1. Išskobkite ir nulupkite didelį avokadą ir supjaustykite jį į keturis ketvirčius.

2. Sudėkite avokado ketvirčius į didelį dubenį ir sutrinkite juos trintuvu arba didele šakute iki vientisos masės.

3. Sudėkite likusius ingredientus ir sumaišykite juos su majonezu.

4. Patiekite su skrebučiais, krekeriais arba duona.

Avokadų salotos su lašiša

Reikės:

2 vnt. lašišos filė

1 vnt. avokado

saujos špinatų

2 vnt. pomidorų

1 vnt. agurko

¼ raudono svogūno

2 šaukštelių alyvuogių aliejaus

juodųjų pipirų ir druskos

Gaminame

1. Įkaitinkite alyvuogių aliejų didelėje keptuvėje ant vidutinio stiprumo ugnies. Lašišos filė pagardinkite druska ir pipirais ir įdėkite lašišą kepti apie 4-5 minutes.

2. Apverskite lašišą ir kepkite dar 2-3 minutes arba kol lašiša taps nepermatoma, o viduryje liks šiek tiek minkšta.

3. Visus kitus salotų ingredientus smulkiai supjaustykite ir įdėkite į dubenėlį, tuomet ant viršaus sudėkite paruoštą lašišą.

4. Salotas apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir pagardinkite juodaisiais pipirais ir druska.

Avokadų salotos su krevetėmis

Reikės:

1 vnt. didelio avokado

150 g krevečių

2 vnt. pomidorų

50 g fetos sūrio

žiupsnelio kalendrų (susmulkintų)

2 šaukštų sūriojo sviesto (ištirpinto)

½ šaukštelio citrinų sulčių

šlakelio alyvuogių aliejaus

juodųjų pipirų

Gaminame

1. Krevetes dubenyje sumaišykite su ištirpintu sviestu. Įkaitinkite keptuvę ant vidutinio stiprumo ugnies. Sudėkite krevetes į keptuvę ir kepkite kelias minutes, kol šios įgaus rausvą spalvą. Krevetes perkelkite į lėkštę. Leiskite joms atvėsti, kol paruošite kitus ingredientus.

2. Visus kitus ingredientus (avokadus, pomidorus, fetos sūrį, kalendras, citrinos sultis, alyvuogių aliejų, druską ir pipirus) sumaišykite dideliame dubenyje. Įmaišykite krevetes. Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais ir patiekite.