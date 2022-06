Mėsininkas pamokė, kaip ant grotelių kepti vištieną, kad būtų gardi ir sultinga

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad šios rūšies mėsa tarp pirkėjų populiari, ir prasidėjus grilio sezonui sulaukia didelio susidomėjimo.

Pirmiausia – tinkamai supjaustyti

„Vištiena patenka į populiariausių mėsos rūšių trejetuką. Be to, pirkėjai vištieną dažnai renkasi kepti ir grilyje. Kepti grilyje paruošta vištiena sulaukia didelio pirkėjų susidomėjimo“, – teigia V.Budrienė.

„Iki“ mėsos technologas Gintaras Bačkovas sako, kad vištą ar įvairiausias jos dalis iškepti nesudėtinga. O jeigu įsigijote visą vištą, prieš raitojantis rankoves ir kuriant grilį svarbu tinkamai ją supjaustyti.

„Grįžę iš parduotuvės vištą tuoj pat įdėkite į šaldytuvą. Kai prisiruošite ją supjaustyti, visų pirma, pasiruoškite tinkamą darbo vietą: pakankamai erdvės darbui, didelę pjaustymo lentelę, aštrų peilį arba specialias žirkles“, – sako mėsos technologas ir dalijasi tolesne vištos pjaustymo eiga.

Pirmiausia laikant už kulšelės nuo ketvirčio reikėtų nulupti odelę. Maždaug toje vietoje, kur ketvirtis jungiasi su kūnu, patariama įpjauti mėsą, kad pasimatytų kremzlė ir būtent per šią vietą peiliu atskirti ketvirtį nuo kūno. Tą patį padaryti ir su kitu ketvirčiu. Tuomet čiuopiant pirštais galima surasti kremzlę, jungiančią šlaunies ir blauzdos kaulus. Ketvirčius per šią kremzlę reikėtų perpjauti. Tuomet vištą apversti ir, patempus sparnelį į šoną, per kremzlės vietą peiliu atskirti jį nuo kūno. Tą patį padaryti ir su kitu sparneliu. Jeigu norite, galite nupjauti sparnelių galus.

„Galiausiai vištos kūną, laikydami krūtinėle į apačią, per kremzles perpjaukite išilgai, kad atskirtumėte kaulą nuo minkštosios vištos dalies. Kaulą galite užšaldyti ir, kai reikės, panaudoti virdami sultinį. Nuo vištos krūtinėlės nulupkite odelę. Ją taip pat galėsite panaudoti sultiniui ar sriubai.

Vištos krūtinėlės viduryje yra krūtinkaulis. Švelniai įpjaukite vištos paviršių iš abiejų jo pusių. Atsargiai prilaikydami vieną krūtinėlės pusę, pjaukite mėsą išilgai palei kaulą, kol nusipjaus visa minkštoji dalis. Tą patį padarykite ir su kita krūtinėlės puse“, – pataria G.Bačkovas.

Kepimo laikas – svarbu

Kai višta supjaustyta, dar vienas itin svarbus dalykas norint pasigaminti burnoje tirpstantį patiekalą – kepimo laikas. Kad vištiena iškeptų tobulai, svarbu išsiaiškinti, kiek laiko, kurią vištienos dalį kepti.

Pavyzdžiui, vidutinio dydžio vištienos krūtinėlę reikėtų kepti apie 15 minučių iki 180 laipsnių įkaitintoje kepsninėje. Pusė kilogramo vištienos sparnelių iškepti turėtų per 20 minučių, o kepsninėje kepant visą vištą – nelygu jos dydis – nuo 1 val. 45 min. iki 3 val. Pasak G.Bačkovo, kepant vištą ar viščiuką kepsninę įkaitinti reikėtų maždaug iki 180–200 laipsnių temperatūros.

„Jeigu renkatės kepti vištos ketvirčius, iki 180 laipsnių įkaitintame grilyje juos iškepti užtrunka nuo 40 iki 55 minučių. Na, o jeigu kepate šlauneles ar blauzdeles – joms iškepti užteks ir 10–15 minučių.

Kad žinotumėte, jog vištiena tikrai yra gerai iškepusi, geriausia yra naudoti specialiai mėsai skirtą termometrą. Kai mėsa puikiai iškepta, tačiau neperkepusi, termometru įdūrus į storiausią gabalėlio vietą šis turėtų rodyti apie 74–75 laipsnius“, – sako prekybos tinklo atstovas ir dalijasi keliais vištienos, paruoštos grilyje, receptais.

Vištienos iešmeliai

Reikės:

500 g vištienos filė

2 saldžiųjų paprikų

2 nedidelių čiabatos bandelių

1 raudonojo svogūno

30 g šviežių sultenių

6 vynuoginių pomidorų

Marinatui:

200 g natūralaus jogurto

2 v. š. alyvuogių aliejaus

1 žaliosios citrinos sulčių

1 a. š. balzaminio acto

2 g šviežių kalendrų

4 skiltelių česnako

žiupsnelio druskos

žiupsnelio maltų juodųjų pipirų

Kaip gaminti

Smulkiai supjaustykite arba išspauskite česnaką, susmulkinkite kalendrų lapelius ir sumaišykite su kitais marinatui skirtais ingredientais.

Vištienos filė supjaustykite nedideliais gabalėliais ir suberkite juos į dubenį su marinatu. Viską gerai išmaišykite ir 1 valandai įdėkite į šaldytuvą.

Paprikas supjaustykite didesniais kubeliais, mėlynąjį svogūną – storesniais griežinėliais. Ant medinio iešmelio paeiliui suverkite vištieną, papriką, svogūną, tuomet vėl vištieną, papriką ir svogūną.

Kepkite grilyje, kol mėsa ir daržovės apskrus. Neperkepkite, kad vištiena išliktų minkšta ir sultinga.

Tuomet grilyje pašildykite pusiau perpjautas čiabatos bandeles. Kai sušils, perkelkite jas į lėkštę minkštimu į viršų. Kiekvieną duonos puselę užklokite sultenės lapais, išdėliokite pusiau perpjautus vynuoginius pomidorus, o ant viršaus padėkite iešmelį su kepta mėsa ir daržovėmis.

Aštrios vištienos krūtinėlės

Reikės:

kelių vištienos krūtinėlių

kelių šaukštelių paprikos miltelių

kelių šaukštelių česnakų miltelių

šaukšto druskos

kelių susmulkintų šviežių aitriųjų paprikų

šlakelio alyvuogių aliejaus

barbekiu padažo

Kaip gaminti

Dubenyje sumaišykite paprikos miltelius, česnakų miltelius, druską, smulkintas aitriąsias paprikas ir alyvuogių aliejų.

Krūtinėles padalinkite į keturias dalis ir gerai apvoliokite prieskonių mišinyje. Kepkite ant grotelių virš įkaitusių žarijų apie 8 min. kartkartėmis apversdami.

Aptepkite barbekiu padažu ir kepkite dar apie minutę. Patiekite su mėgstamu garnyru.

Viščiuko išklotinė su čiobreliais ir citrina

Reikės:

1 viščiuko (apie 1 kg)

2 česnako skiltelių

1 citrinos

1 v. š. sviesto

2 v. š. alyvuogių aliejaus

1 a. š. čiobrelių

2 a. š. druskos

šviežių pipirų

Kaip gaminti

Išpjaukite viščiuko stuburą taip, kad mėsos dalys neatsiskirtų. Delnais spauskite abi viščiuko puses, kad jos prasivertų ir išsiskleistų. Pagardinkite vištą druska, pipirais, įtrinkite grūstu česnaku, čiobreliais ir apšlakstykite citrinos sultimis bei alyvuogių aliejumi. Vidinę mėsos pusę ištepkite sviestu.

Padėkite viščiuką odos puse žemyn ant įkaitinto grilio, uždėkite ant jo groteles ir prispauskite plyta ar kitu sunkiu daiktu. Viską uždenkite aliuminio folija.

Kepkite viščiuką apie 20 minučių, tada nuimkite groteles ir plytą, apverskite jį, vėl uždėkite svorį ir kepkite dar 15–20 minučių. Įsitikinkite, kad mėsa gerai iškepė, jeigu reikia, kepkite dar ilgiau.

Iškepus patiekite iš karto. Skanaus!