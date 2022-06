Meistras įvardijo didžiausią klaidą, kurią darome kepdami šašlykus

Nesenstančius ir aktualumo neprarandančius patarimus, kaip kepti naudojant anglis bei reguliuoti kepsninės kaitrą prekybos tinklo „Lidl“ pirkėjams dalija šefas Vylius Blauzdavičius.

Anglimis kūrenami griliai – vieni populiariausių ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Nors jų naudojimas itin paprastas, be tam tikrų grilio gudrybių čia neapsieinama.

Pirmiausia, pasakoja V.Blauzdavičius, reikia nepradėti maisto kepti per anksti, kol anglys dar apimtos liepsnų – palaukite, kol jos įkais ir paraudonuos. Be to, maistą laikykite ne tiesiai virš anglių, o šiek tiek šalia.

„Kuo labiau į šoną nuo liepsnų, anglių atitrauksite kepimo įrankius, tuo labiau sumažinsite maistui tenkančią kaitrą. Jeigu kepate ant laužo, šašlykų iešmus arba groteles laikykite 45 laipsnių kampu ar kuo aukščiau virš ugnies. Esant vėjuotam orui, maistą pasukite į tą pusę, į kurią pučia vėjas – ten bus daugiau kaitros“, – patirtimi dalijasi šefas.

Neiškepęs ir pridegęs – kaip žinoti?

Tačiau ties čia dažnai Vikingu vadinamo virtuvės šefo patarimai tikrai nesibaigia – ar žinote, kada galima dėti kepsnius ant grotelių ar verti šašlykus ant iešmų ir pradėti kepti mėsą?

Per anksti kepti pradėtas maistas gali apdegti, per vėlai – gali neiškepti. Surasti kepimui tobulos grilio temperatūros aukso viduriuką, pasak V.Blauzdavičiaus, kiekvienam grilio entuziastui padės rankos taisyklė.

„Jeigu galite ištiesti ranką virš kepsninės (30 cm aukštyje) bei išlaikyti plaštaką neatitraukdami maždaug penkias sekundes – temperatūra kepimui yra optimaliai tinkama, o kepamas maistas nesudegs. Tiesa, šis patarimas yra universalus, tad juo galite vadovautis ruošdami grilio patiekalus ir kitokio tipo kepsninėse“, – pažymi V.Blauzdavičius.

Taisyklės taisyklėmis, bet nebijantys pakutenimo karščiu neretai susiduria ir su kita problema – iš išorės maistas atrodo iškepęs, o kaip žinoti, kad kepsnys, mėsainis, šašlykai ar dešrelės tikrai iškepė?

Kada yra laikas nuimti mėsą nuo grotelių?

Kad ruošiantis grilio fiestai vienu galvos skausmu būtų mažiau, verta prisiminti vidinę temperatūrą matuojančio termometro privalumus. O Vylius sako, kad jeigu reikėtų rinktis, ką įsigyti maisto ruošimo ant grilio procesui palengvinti, pirmuoju jo pasirinkimu būtų termometras ir tik jis – sumanus prietaisas visada parodys, ar maistas yra iškepęs, tačiau reikia mokėti vadovautis jo rodmenimis.

Šefas pabrėžia, kad kiaulienos ir vištienos grilio patiekalus reikia kepti taip, kad mėsa būtų visiškai iškepusi – kiaulienos vidinė temperatūra turi būti perkopusi 60 laipsnių, kiaulienos faršo – 71, vištienos – 73.

Kita vertus, grilyje ruošiami jautienos ar ėrienos patiekalai kepėjams suteikia daugiau laisvės, pavyzdžiui, jautieną galima ruošti pagal „rare“, „medium-rare“, „medium“, „well done“ kepimo lygius.

Žuvies vidinė temperatūra priklauso nuo to, kokią žuvį ruošiate, todėl pasidomėkite papildomai.

Amžinoji dilema – kuo laistyti šašlykus?

Grilio išminties lobynuose galėtume rasti ir daugiau auksinių maisto ruošimo ant kepsninės grotelių taisyklių. Tačiau dar prieš Jonines būtina rasti atsakymą į visus dominantį klausimą – kuo galima laistyti kepamus šašlykus?

Jeigu kepant šašlykus šalia grilio neretai pastatomas buteliukas vandens arba skardinė alaus, kurių purslais prigesinama įsiplieskianti ugnis, V.Blauzdavičius rekomenduoja keisti šį įprotį.

„Pamirškite šašlykų laistymą – skysčius ant kepamos mėsos palengva purkškite. Pilamas vanduo arba alus kaitrą atiduos per greitai, laužas ar anglys priges, o purškimas leidžia drėkinti mėsą, tačiau kepsninės tikrai neužgesinsite. Purkšdami mėsai taip pat suteiksite ir papildomo skonio, kurį jausite ir valgydami iškepusius grilio patiekalus“, – pasakoja pašnekovas.

Mėsos apipurškimui garsus grilio šefas rekomenduoja naudoti kulinarijai skirtą purškiklį, savo forma panašų į tą, kuris naudojamas laistyti gėlėms – rinkitės tik tokį purškiklį, kurį galima saugiai naudoti su maisto produktais. Purškiklio talpą pripildykite vandeniu ar pripilkite vynuogių ar vyšnių sulčių, per pusę galite maišyti obuolių actą ir vandenį. Galite improvizuoti ir su kitais skysčiais, pavyzdžiui, arbatomis, nuovirais, praskiestu mėsos marinatu ir kitais.