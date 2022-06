3 įdomesni šaltibarščių receptai: nustebsite, koks įvairus gali būti jų skonis

„Vasaros sezonas Lietuvoje neįsivaizduojamas be šašlykų ir šaltibarščių. Pastebime, kad gegužės–rugpjūčio mėn. gyventojai gausiai perka kefyrą – jo pardavimai padidėja apytiksliai iki 40 proc. Šaltibarščiams skirto kefyro pardavimai vasaros mėnesiais, lyginant su žiema, padidėja vidutiniškai 5,8 karto.

Be to, pirkėjų krepšeliuose dažnai atsiduria ir įvairiausi švieži žalumynai, žinoma, didelis susidomėjimas ir šviežio derliaus lietuviškomis bulvėmis. O skubantieji renkasi ir jau iš anksto paruoštus šaltibarščius, kurie prekybos tinklo asortimente siūlomi tik šiltuoju metų laikotarpiu“, – teigia Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ atstovė, sako, kad šaltibarščiai ne tik skanus, gaivus bet ir sveikas patiekalas.

„Kefyre yra gausu baltymų, be to, tai stiprus probiotinis maisto produktas, kuriame randamos net kelios rūšys sveikatai palankių bakterijų ir mielių. Burokėliai taip pat pasižymi didele nauda sveikatai – juose gausu geležies, antioksidantų, vitamino C, magnio. Šaltibarščiai neįsivaizduojami ir be agurkų, kurie taip pat yra naudingi organizmui. Agurkuose yra daug vandens, skaidulų, mažai kalorijų“, – pasakoja V. Juodkazienė.

Organizmui naudingos ir šaltibarščiuose naudojamos žolelės. Pavyzdžiui, valgant krapus gerinamas širdies darbas, stiprinama organizmo imuninė sistema. O svogūnų laiškuose – gausu vitamino C, cinko, kalio bei fosforo, kurie yra svarbūs dantų sveikatai.

Lengva improvizuoti, tinka ir veganams

V.Juodkazienė pasakoja, kad nors šaltibarščiai turi tradicinį savo receptą – ruošiant šį patiekalą lengva improvizuot, šaltibarščius paįvairinti pikantiškesniais priedais, pavyzdžiui, krienais ar garstyčiomis. O jeigu mėgstate aštriau – galite įdėti ir aitriųjų paprikų dribsnių.

Dar vienas būdas paįvairinti šios tradicinės sriubos skonį – naudoti ne tik šviežius, bet ir marinuotus ar raugintus agurkus. Juos galite smulkiai supjaustyti arba sutarkuoti ir sudėti į šaltibarščius. Norintiems daugiau rūgštumo į šaltibarščius rekomenduojama įpilti ir šlakelį raugintų ar marinuotų agurkų sunkos.

„Jeigu mėgstate dar įmantresnius skonius, į šaltibarščius galite dėti ne tik marinuotų agurkėlių, bet ir susmulkintų marinuotų Chalapos pipirų. Jie šiai šaltsriubei suteiks ne tik rūgštelės, bet ir aštrumo. Dar vienas puikus priedas – įvairiausios rūšies sūriai. Šaltibarščiams pagardinti puikiai tinka feta, ožkų sūris, jeigu mėgstate pikantiškus skonius – galite į sriubą įberti ir susmulkinto pelėsinio sūrio“, – sako V.Juodkazienė.

Pasak jos, šaltibarščių lengvai pasigaminti gali ir tie, kurie visiškai netoleruoja laktozės arba yra veganai.

„Jeigu dėl pačių įvairiausių priežasčių nevartojate kefyro – ne bėda. Šaltibarščius galite pasigaminti sojų augalinį gėrimą sumaišę su gausiu citrinos sulčių kiekiu. Sumaišius šiuos ingredientus, leiskite jiems šiek tiek pastovėti, kol augalinis gėrimas sutirštės. Citrinos sulčių ir sojų gėrimo mišinį pagardinkite druska ir sumaišykite su mėgstamais šaltibarščių ingredientais“, – sako ji ir dalijasi dar trimis netradicinių šaltibarščių receptais, kuriuos verta išbandyti namuose.

Šaltibarščiai su krienais, garstyčiomis ir marinuotais agurkėliais

Reikės:

1,5 l kefyro

indelio marinuotų burokėlių

kelių supjaustytų kietai virtų kiaušinių

saujos susmulkintų krapų

saujos susmulkintų svogūnų laiškų

pusės susmulkinto ilgavaisio arba 2 trumpavaisių agurkų

žiupsnelio druskos

pusės nedidelio puodelio susmulkintų marinuotų agurkėlių

1 v. š. krienų

1 v. š. garstyčių

Gaminame

Pirmiausia į didelį puodą pilame kefyrą. Tuomet į jį sudedame marinuotus burokėlius ir visus kitus likusius ingredientus. Viską sumaišome, pagal skonį pagardiname druska ir patiekiame su keptomis arba virtomis bulvėmis.

Šaltibarščiai su mėgstamu sūriu

Reikės:

1,5 l kefyro

indelio marinuotų burokėlių

kelių susmulkintų kietai virtų kiaušinių

saujos susmulkintų krapų

saujos smulkintų svogūnų laiškų

pusės susmulkinto ilgavaisio arba 2 trumpavaisių agurkų

žiupsnelio druskos

250 g fetos, mėlynųjų pelėsių ar ožkų sūrio

Gaminame

Pirmiausia į didelį puodą pilame kefyrą, tuomet į jį dedame burokėlius ir visus likusius ingredientus. Gerai išmaišome. Viską pagardiname druska ir ant viršaus užbarstome mėgstamo sūrio. Patiekiame su keptomis arba virtomis bulvėmis.

Baltieji šaltibarščiai su ridikėliais

Reikės:

1,5 litro kefyro

pusės susmulkinto ilgavaisio arba 2 trumpavaisių agurkų

kelių puodelių susmulkintų ridikėlių

kelių kietai virtų susmulkintų kiaušinių

saujos susmulkintų krapų

saujos susmulkintų svogūnų laiškų

šlakelio citrinų sulčių

žiupsnelio druskos

kelių skiltelių sutrinto česnako

Gaminame

Pirmiausia į didelį puodą pilame kefyrą, tuomet į visus likusius ingredientus. Gerai išmaišome. Viską pagardiname druska. Patiekiame su keptomis arba virtomis bulvėmis.