Prekybininkai patarė, kaip išsirinkti saldžiausią melioną: atkreipkite dėmesį į du požymius

Nors vieni populiariausių patiekalų su melionais – desertai, šis vaisius puikiai tiks ir gaivioms salotoms ar šaltoms sriuboms, tad kulinarijos ekspertai iš šio vaisiaus namuose kviečia išbandyti vasarišką ir gaivią ispanišką gaspačo sriubą ir pataria, kaip parduotuvėje išsirinkti saldų melioną ir kur jį laikyti parsinešus namo.

Melionas – nekaloringas vaisius

Pasak „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės gydytojos dietologės dr. E.Gavelienės, melionuose yra žmogaus organizmui reikalingų mineralų ir vitaminų. Tačiau svarbiausia tai, jog melionuose mažai kalorijų, todėl šiuo vaisiumi galima drąsiai praturtinti kiekvieno racioną.

„Melionuose yra geležies, magnio, natrio ir šiek tiek kalio, taip pat – B grupės vitaminų, vitaminų C ir A. Be to, šiame vaisiuje yra visiškai nedidelis kalorijų kiekis: 100 gramų meliono yra vos apie 30 kalorijų. Melionai turi ir kiek aukštesnį glikeminį indeksą, tai reiškia, kad yra greitai virškinami ir žaibiškai didina cukraus (gliukozės) kiekį kraujyje.

Tiesa, derinant melionus su kitais produktais cukraus lygio pakėlimą galima sulėtinti. Melionus tinka patiekti su sūriu ar gabalėliu kumpio“, – rekomenduoja E.Gavelienė.

Nors gydytoja dietologė atkreipia dėmesį į tai, kad melionus saikingiau vartoti turėtų sergantys cukriniu diabetu arba tie žmonės, kurie kontroliuoja savo apetito lygį, vasaros sezono metu šie vaisiai gali puikiai atgaivinti bei organizme palaikyti reikiamą skysčių balansą: „Melionai, kaip ir arbūzai, žmogaus organizmui naudingi ir dėl skysčių, todėl jie puikiai tinka skanauti karštą vasaros dieną. Melionai puikiai praturtina kasdienę mitybą, tad jais reikėtų paįvairinti vaisių meniu.“

Populiarūs ištisus metus

Anot „Rimi“ produktų vadovės Rūtos Genienės, melionai prekybos centruose karaliauja ištisus metus.

Vasaros sezonu melionai į Lietuvą atvyksta iš pietų Europos (Ispanijos, Italijos, Graikijos) ir Azijos, o pasibaigus vasarai – iš Pietų Amerikos. Visgi, populiariausi melionai būna vasaros laikotarpiu, kai pirkėjai ieško saldžių ir gaivinančių produktų.

„Daugiausia skirtingų melionų rūšių būna vasaros metu, todėl pirkėjams galime pasiūlyti įvairių ir neįprastų jų skonių. Pavyzdžiui, nedideli „Limelon“ rūšies melionai yra ypač saldūs ir aromatingi, todėl puikiai tiks įvairių desertų ar pusryčių košėms paskaninti. Tuo metu mažiau saldi melionų rūšis – „Honey dew“ – labiau tiks salotoms ar įvairiems kokteiliams ruošti.

Dar viena išskirtinė melionų rūšis – „Cantaloupe“. Šis melionas dažnai naudojamas užkandžiams su sūriu ar kumpiu, mat nėra pernelyg vandeningas, gerai išlaiko savo formą ir turi sodrų bei ryškios spalvos minkštimą“, – pasakoja R.Genienė.

Įsigyjant melionų produktų vadovė rekomenduoja atkreipti dėmesį į jų spalvą, išvaizdą ir aromatą.

„Prinokęs ir saldus melionas turi turėti ryškų ir malonų aromatą (stipriau jį pajausite prapjautame vaisiuje, o kiek silpniau – vaisiuje su žieve). Melionas turėtų būti be pažeidimų, o priklausomai nuo jo rūšies, tiek išorės, tiek minkštimo spalva gali būti nuo ryškiai geltonos ar rusvos iki žalsvos spalvos.

Jei įsigyjate geltonąjį melioną – jo žievelė turėtų būti sodriai geltona ar rusva. Šiuo atveju žalsva žievės spalva bus signalas, jog melionas dar nepakankamai prinokęs. Meliono viršus (kur yra žiedas, ne uodegėlės pusė) spustelėjus nykščiu turėtų būti kiek minkšta – toks vaisius bus saldžiausias“, – pataria R.Genienė.

Ji priduria, kad namuose melionus reikėtų laikyti vėsiau: „Esant karščiams ilgai palikti meliono kambario temperatūroje nerekomenduoju, nes įšilus jo viduje gali prasidėti rūgimas. Perpjovę melioną iš jo būtinai pašalinkite visas sėklytes, tuomet vaisių suvyniokite į maistinę plėvelę ar susmulkinkite gabaliukais bei sudėkite į dėžutę ir laikykite šaldytuve. Taip melionai ilgiau išliks švieži ir juos bus galima naudoti įvairiems patiekalams.“

Kulinarijos ekspertai kviečia išbandyti naujus receptus ir namuose pasigaminti gaivią bei vasarišką sriubą su melionais.

Ispaniška gaspačo sriuba su melionais ir krevetėmis

Reikės:

500 g pomidorų (geriau geltonų, nes bus gražesnė sriubos spalva);

0,5 vnt. meliono „Cantaloupe“;

0,5 vnt. paprasto geltono meliono;

1 vnt. geltonos saldžiosios paprikos;

0,25 vnt. aitriosios paprikas;

1,5 šaukšto citrinos sulčių;

100 g tigrinių krevečių su uodegėlėmis;

1 šaukšto aliejaus;

1 vnt. česnako;

druskos ir pipirų pagal skonį.

Papuošimui ir garnyrui reikės:

20 g migdolų drožlių;

3 vnt. mėtų lapelių;

0,5 vnt. prancūziško batono;

2 šaukštų ypač gryno alyvuogių arba moliūgų aliejaus.

Gaminimo eiga

Pasiruoškite ingredientus.

Nuplikykite pomidorus, nulupkite odelę ir supjaustykite ketvirčiais. Pašalinkite didžią dalį sėklų.

Nulupkite ir stambiai supjaustykite melionus.

Susmulkinkite saldžiąją ir aitriąją paprikas.

Tuomet sriubai skirtus ingredientus elektriniu maišytuvu sutrinkite iki vientisos masės. Pagardinkite druska.

Iškepkite krevetes. Į keptuvę įpilkite aliejaus ir trumpai apkepkite kapotą česnaką (1 skiltelę). Tuomet sumeskite ir kepkite atšildytas virtas krevetes ~1 min. Pabarstykite druska ir pipirais.

Sausoje karštoje keptuvėje maišydami skrudinkite migdolų riekeles, kol pakis spalva.

Sriubą supilstykite į lėkštes.

Ant viršaus gražiai išdėliokite krevetes, migdolų drožles ir kapotus žalumynus. Pašlakstykite aliejumi. Patiekite su prancūzišku batonu.

Patarimas: vietoje krevečių sriubą galite pagardinti mėlynuoju pelėsiniu sūriu. Jei norite, kad sriuba būtų saldesnė – naudokite daugiau paprastojo meliono arba pasaldinkite patiekalą šaukštu medaus.

Skanaus!