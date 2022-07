Išvalyti pridegusią kepimo skardą padės keli paprasti produktai – jų rasite kiekvienoje virtuvėje

Padėti tai padaryti gali ir paprasčiausi kiekvienoje virtuvėje randami produktai.

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad įvairiausios švaros prekės populiarios ir vasarą.

Galima panaudoti puikiai žinomas priemones

„Valymo priemonės – neatsiejama kasdienio pirkinių krepšelio dalis. Populiariausios švaros prekės tarp pirkėjų yra skalbimo priemonės, tualetų valikliai, gaivikliai, pakabinami muiliukai. Pirkėjų krepšeliuose taip pat dažnai atsiduria ir indų plovikliai, indaplovių priežiūros bei automatinėms skalbimo mašinoms skirtos priemonės, skalbinių minkštikliai“, – teigia V.Budrienė.

Net ir dėmesingiausiems kepėjams kartais pridega puodas, keptuvė ar orkaitėje naudojama kepimo skarda.

Nors pridegusį cukrų, riebalus ar įvairiausius padažus išplauti atrodo nemenka užduotis, žinant kelis triukus, tai galima padaryti be jokio vargo. Be to, tam, kad atšveistumėte prikepusius virtuvės rakandus galima panaudoti ir pačius įvairiausius, bene kiekvienoje virtuvėje randamus produktus: druską, actą, citrinos sultis, netgi vandenilio peroksidą.

„Iki“ dalijasi keliais naudingais patarimais, kurie padės greitai ir paprastai išvalyti prie skardos prikepusius nešvarumus.

Naudingi patarimai

Druskos ir acto tirpalas. Efektyvus būdas išplauti prikepusią skardą – ją pamirkyti vandenyje su druska ir actu. Į kriauklę pripilkite vandens, į ją lygiomis dalimis įpilkite druskos ir paprasčiausio acto – geriausia po puodelį. Galiausiai į paruoštą kriauklę pamerkite skardą. Skardą druskos ir acto tirpale reikėtų palaikyti nuo pusvalandžio iki valandos ir nušveisti paprasta kempine. Dar vienas būdas – dubenyje druską sumaišyti su actu ir gautu tirpalu gausiai padengti skardos paviršių, mišinį ant skardos palaikyti apie pusvalandį ir atsargiai nušveisti kempinėle bei nuplauti šiltu vandeniu.

Padeda ir paprasčiausia citrina. Norint išvalyti prikepusią skardą gali padėti ir paprasčiausia citrina. Tereikia išsispausti jos sulčių, jas sumaišyti su druska, actu ir įberti šaukštą miltų – pastarieji šiuos ingredientus sujungia į pastą. Galiausiai gautą mišinį užtepti ant skardos ir kelias valandas palaikyti, kad nešvarumai atšoktų. Tuomet viską nušveisti švaria kempine bei nuplauti šiltu vandeniu.

Vandenilio peroksidas. Vandenilio peroksidas puikiai tinka ne tik gydymui, bet ir prikepusių puodų ar skardų valymui. Norint išvalyti pridegusią skardą ant jos reikėtų užberti sluoksnį druskos, tuomet užpilti vandenilio peroksidu ir užberti dar vieną sluoksnį druskos. Galiausiai druska ir vandenilio peroksidu užpiltą skardą reikėtų kelioms valandoms palikti pamirkti ir nušveisti kempine. Baigus valyti skardą reikėtų kruopščiai nuplauti vandeniu ir indų plovikliu. Tačiau reikėtų atminti, kad vandenilio peroksidas turi balinamąjį poveikį, todėl jį reikėtų naudoti itin atsargiai.

Naudokite skardą apsaugančias priemones. Vienas iš paprasčiausių būdų išvengti dėmių, prikepusių riebalų ar padažų ant kepimo skardos – naudoti ją apsaugančias priemones. Silikoniniai kepimo kilimėliai yra puiki daugkartinio naudojimo priemonė, kuriais skardą iškloti galite kepant pačius įvairiausius skanėstus: nuo mėsos, žuvies, daržovių iki sausainių. Na, o jeigu tokių kilimėlių neturite – puikiai tinka ir paprasčiausias kepimo popierius ar folija.