Receptas ir kelios taisyklės, kaip iškepti tobulas spurgas – purias ir neprisigėrusias riebalų

Vis tik palankiausia sveikatai būtų namuose jas gaminti iš varškės, nepadauginti cukraus ir saldžių priedų. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė rekomenduoja varškę tiek vaikams, tiek suaugusiems valgyti per pusryčius ar vakarienę, skaninti ją vaisiais, riešutais, sėklomis bei uogomis.

Tarptautinės spurgų dienos proga kulinarijos technologė Lina Barčaitė pataria, kaip namuose išsivirti tobulas ir sveikatai palankias spurgas.

Su varške gauname visaverčių baltymų

Nors ir plinta mada visiškai atsisakyti pieno ir jo produktų, pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, sveikiems žmonėms to daryti neverta.

„Varškė vertinama už visaverčius, lengvai įsisavinamus baltymus, turtingus visomis būtinomis aminorūgštimis. Net ir laktozės netoleruojantiems žmonėms varškė yra vartotinas produktas, nes joje yra tik laktozės pėdsakų, todėl ir varškė, ir visi rauginto pieno produktai jų racione yra galimi. Pieno produktai, taip pat ir varškė, nėra tinkami tik alergiškiems pieno baltymui žmonėms“, – teigia specialistė.

Taip pat dietologės teigimu, varškė yra puikus fosforo ir kalcio šaltinis, joje yra nedidelis kiekis kalio, magnio, vitaminų A, D ir B12.

„Tačiau visada vertėtų atkreipti dėmesį ir į varškės riebumą. Nuo jo priklauso produkto skoninės savybės, maistinė vertė ir įtaka sveikatai. Žmogus, kuris rūpinasi savo sveikata ir vartoja įvairius produktus saikingais kiekiais, gali valgyti įvairaus riebumo varškę. Tačiau tie, kurie turi padidintą cholesterolio kiekį arba polinkį sirgti širdies kraujagyslių ligomis ar nutukimu, turėtų rinktis liesesnę varškę. Todėl kiekvienas varškės riebumą turėtų pasirinkti pagal savo sveikatos būklę“, – primena gydytoja dietologė.

Pasak ekspertės, kuo mažiau priedų dedama į varškę, tuo ji sveikatai palankesnė: „Jeigu ruošiamas varškės gaminys, kuriame dedami aukščiausios rūšies miltai arba didelis cukraus kiekis, toks patiekalas bus mažiau sveikatai naudingas. Varškę galime valgyti įvairiai: tiek termiškai apdorotą, tiek ne, bet svarbūs kiti komponentai, kurie prie jos dedami.“

Gydytoja dietologė primena, kad pieno produktus galima vartoti kartą per dieną nors ir kasdien, arba bent jau 2–3 kartus per savaitę: „Nors varškėje laktozės (pieno cukraus) yra nedaug, tačiau žmonės, kurie visiškai neturi fermento, reikalingo laktozės virškinimui, turėtų atsargiai vartoti varškę, mat tai gali sukelti diskomfortą. Tokiu atveju reikėtų valgyti varškę be laktozės.“

Kaip pasigaminti minkštų ir purių spurgų

Ko gero, visi esame ragavę per kietų ar daug aliejaus prisisunkusių spurgų. Prekybos tinklo „Rimi“ kulinarijos technologė Lina Barčaitė sako, kad daug kas priklauso ir nuo aliejaus temperatūros, ir nuo spurgų glotnumo: „Formuojant spurgų rutuliukus, reikėtų rankas šiek tiek pasitepti aliejumi – spurgos bus glotnios ir apvalios. Nerekomenduočiau rankų vilgyti vandeniu, nes jis reaguos su įkaitusiu aliejumi: puode čirkš ir taškysis.

Kai kas į aliejų spurgas merkia tiesiog pakabinę tešlos šaukštu, bet tada nelygus spurgų paviršius pritraukia daug daugiau aliejaus.

Be to, spurgoms reikėtų rinktis riebesnę varškę be grūdelių, nes jie aliejuje apdegs, tad geriausia būtų ją dar pertrinti per sietelį. Tešla spurgoms turėtų būti šiek tiek lipni – jei dėsite daugiau miltų nei nurodyta recepte, spurgos bus ne tokios minkštos ir purios.“

Be to, specialistės teigimu, aliejų spurgoms kepti reikėtų rinktis neturintį specifinio skonio ir kvapo: tiks nebent kokosų aliejus, kuris spurgytėms suteks kokosinį poskonį.

„Aliejų pilkite į platų puodą. Jo turėtų būti tiek, kad spurgos būtų apsemtos ir turėtų vietos iškilti į paviršių. Jei aliejus bus per karštas, spurgos greitai paruduos, bet viduje bus neiškepusios. Tačiau, jei aliejus bus per vėsus, spurgos bus itin riebios. Todėl neskubėkite jų išimti iš aliejaus ir reguliuokite kaitrą viso virimo proceso metu, kuris trunka apie 4–5 minutes. Tinkamai aliejaus temperatūrai nustatyti galite įmesti į aliejų duonos riekelę: jei aplink ją susidaro daug mažų burbuliukų, o duona tolygiai skrunda, temperatūra yratokia, kokios reikia“, – pasakoja kulinarijos technologė.

L. Barčaitė pataria iškepusias spurgas sudėti į dubenį, išklotą popieriniu rankšluosčiu – taip susigers aliejaus perteklius. Jas galite patiekti lėkštėje, apibarstytas cukraus pudra ar su aviečių, persikų džemu. Tai – puikus desertas, kuris pradžiugins šeimą ir draugus.

Parduotuvėje ieškant geriausio kainos ir kokybės santykio „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pataria atkreipti dėmesį į privačios etiketės produktus.

„Privačių prekių ženklų prekės paprastai yra pigesnės. Taip yra todėl, kad klientams nereikia mokėti už masines rinkodaros kampanijas ir kitas išlaidas, kurias gali patirti žinomų prekės ženklų gaminiai. Be to, vietinių gamintojų prekės paprastai turi mažesnes transportavimo išlaidas. Verta pasidomėti ir šiuo metu galiojančiais ypatingais pasiūlymais, asmeninėmis nuolaidomis bei iš anksto pasiruošti pirkinių sąrašą“, – primena O. Suchočeva.

Kulinarijos technologai kviečia pasigaminti burnoje tirpstančių spurgų ir su draugais paminėti jų dieną.

Purios spurgos

Spurgoms reikės:

300 g varškės;

100 g miltų;

100 g cukraus;

0,5 šaukštelio druskos;

0,5 šaukštelio sodos;

0,5 šaukštelio acto;

2 kiaušinių;

aliejaus kepimui.

Kaip gaminti

Varškę išplakite su kiaušiniu, tada suberkite miltus, druską ir cukrų. Sodą nugesinkite – apliekite actu.

Pridėkite į varškės masę gesintą sodą ir viską išmaišykite iki vientisos masės.

Iš gautos tešlos formuokite vienodo dydžio rutuliukus. Įkaitinkite aliejų puode, formuokite spurgytes ir kepkite, kol gražiai apskrus.

Skanaus!