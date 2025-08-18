Nebeverdu burokų salotoms: draugas virėjas išmokė ruošti juos skaniau ir paprasčiau

Anksčiau burokus viriau puode. Tai užtrukdavo ilgai, o burokai būdavo minkšti, vandeningi ir prarasdavo skonį. Bandžiau ir mikrobangų krosnelę: supjaustydavau burokus, sudėdavau į maišelį su vandeniu ir įdėdavau į mikrobangų krosnelę. Greita, bet man nepatinka skonis po mikrobangų krosnelės – kažkoks „tuščias“.
Galbūt mano būdas nėra naujas, bet esu įsitikinusi, kad jis bus naudingas pradedantiesiems kulinarams.
Dabar sunku rasti skanių ir saldžių burokėlių. Dažnai jie yra beskoniai. Todėl visada paragauju burokėlių prieš gamindama, ypač salotoms. Kad burokėliai salotose būtų skanūs, aš jų nebeverdu. Viskas paprasta.
Mano paslaptis: kruopščiai nuplaukite burokus ir atpjaukite gabalėlį paragauti.
Jei saldus – pasisekė!
Nulupkite burokus ir supjaustykite per pusę. Didelius – į keturias dalis.
Paimkite formą, išklokite burokus ir gausiai patepkite kiekvieną puselę augaliniu aliejumi. Negailėkite aliejaus!
Aš prieš kepdama nesūdau, kad nebūtų perteklinių sulčių.
Formą su burokais įdėkite į 180 laipsnių įkaitintą orkaitę 40 minučių.
Patikrinkite dantų krapštuku. Jei minkštas ir lengvai praduriamas – paruoštas.
Jei ne – išjunkite orkaitę ir palikite burokus šiltai.
Šis kepimo būdas leidžia burokėliams išsaugoti daugiau naudingų medžiagų ir natūralaus saldumo.
Aliejus padeda burokėliams „karamelizuotis“ ir daro juos dar aromatingesniais. Be to, kepti burokėliai turi malonesnę tekstūrą nei virti.
Eksperimentuokite su žolelėmis ir prieskoniais, tokiais kaip rozmarinas, čiobreliais ar česnak, kad burokėliams suteiktumėte unikalų skonį.
Paruoštus keptus burokėlius galite naudoti ne tik salotose, bet ir kaip atskirą patiekalą, garnyrą prie mėsos ar žuvies, taip pat burokėlių kreminės sriubos gamybai.
burokėliaiburokaivirtuvės gudrybės
Rodyti daugiau žymių