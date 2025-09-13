Lrytas Premium prenumerata tik
Kieti kaip plytos: trys klaidos, dėl kurių bulviniai blynai niekada nepavyks

2025 m. rugsėjo 13 d. 15:38
Lrytas.lt
Karšti, traškūs ir su grietine — bulviniai blynai užima ypatingą vietą daugelio širdyse.
Daugiau nuotraukų (1)
Juos mėgstame dėl paprastumo, sotumo, traškios plutelės ir minkšto vidaus.
Štai ko geriau nedėti į šį mėgstamą patiekalą, kad nesugadintumėte skonio.
Bulviniai blynai – neabejotina virtuvės klasika. Šis patiekalas mylimas dėl paprastumo, prieinamumo ir nepaprasto skonio. NV FOOD siūlo kelis būdus, kaip paruošti šiuos stebuklus iš bulvių.
Jų gaminimo variacijų yra daug. Paprasčiausias būdas — sutarkuoti bulves, įdėti smulkiai supjaustytą svogūną, druskos, pipirų ir gerai išmaišyti.
Tada šaukštu dėti nedideles bulvių masės porcijas į įkaitintą keptuvę su aliejumi ir kepti iš abiejų pusių, kol taps auksiniai, rašo nv.ua.
Trys dažniausios klaidos gaminant derūnius
1. Miltai
Miltai dažna dedami į klasikinį tešlos variantą. Tačiau kulinarijos žinovai sako, kad to daryti neverta. Mat miltai padaro šį patiekalą „sunkų“. Jei norite dėti miltų, tai tik labai nedaug.
2. Kiaušiniai
Kiaušiniai suriša ir sutirština bulvių tešlą, bet kartu padaro ją plonesnę. Todėl kepant bulvinius blynus geriau jų vengti.
3. Bulvių mirkymas
Dar viena klaida — nuluptas bulves mirkyti, kad pasišalintų krakmolas. Arba nupilti krakmolo sultis nuo tarkuotų bulvių. Tokiu atveju į tešlą vis tiek teks įdėti šaukštą krakmolo.
bulviniai blynai Bulvės virtuvės gudrybės

