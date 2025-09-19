Ką dėti į bulvių košę vietoj pieno, kad ji būtų dar skanesnė ir puresnė

Kodėl bulvių košė būna vandeninga arba panaši į klijus? Kaip tinkamai paruošti bulvių košę? Papasakosime, kaip pasigaminti puikią bulvių košę be pieno ir kokių klaidų reikėtų vengti ruošiant patiekalą.
Tai universalus patiekalas, kurį lengva paruošti, tačiau reikia žinoti keletą gudrybių, kad jis būtų tikrai skanus.
Jei bulvių košė ruošiama teisingai, ji būna kreminio skonio, švelnios struktūros ir geltono atspalvio.
Prieš lupant bulves būtina jas gerai nuplauti, kad neliktų būdingo žemės kvapo.
Bulves reikia virti iš karto po nulupimo. Jei ilgai laikysite jas vandenyje, krakmolas bus išplautas.
Dėkite bulves į pasūdytą verdantį vandenį.
Vanduo turi visiškai apsemti bulves, virkite jas 25 minutes uždengę dangčiu.
Nenaudokite trintuvo ar kombaino, geriau sumalkite tradiciniu būdu.
Į bulvių košę reikėtų įdėti sviesto. Jei įpilsite pieno ar kitų skysčių, juos reikia pašildyti, nes bulvių košė bus pilka.
Bulvių košės ilgai nelaikykite, geriau ją valgyti iš karto.
Ko galima dėti į bulvių košę vietoj pieno, kad ji būtų skani?
Alyvuogių aliejaus ir kepintų česnakų.
Į bulvių košę galite įdėti visą česnako galvą - patiekalas bus tik skanesnis.
Prieš kepdami nupjaukite galvutės viršūnėlę, tada česnaką užpilkite alyvuogių aliejumi ir kepkite 15 minučių.
Į bulves įpilkite trinto česnako ir šiek tiek alyvuogių aliejaus. Tokią bulvių košę geriausia patiekti su mėsa.
Sviestas. Jį rekomenduojama dėti ištirpintą, tada bulvių košės tekstūra bus švelni, o skonis – kreminis. Sviestą galima pakeisti šilta grietinėle.
Parmezanas, grietinė arba jogurtas. Šie komponentai taip pat suteiks bulvių košei puikią kreminę konsistenciją.
Be to, iš tokios bulvių košės likučių pagaminsite puikų pyragą ar apkepą, kuris patiks visai šeimai.
