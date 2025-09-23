Į mikrobangų krosnelę – ne tik maistą: 6 netikėti triukai, kurie pravers ne tik virtuvėje

Papasakosime, kaip mikrobangų krosnelėje galima netgi išvalyti kempinėlę nuo riebalų.
Kaip pasigaminti kapučino putų namuose
Jei mėgstate kvapnų kapučino, galite naudoti įprastą mikrobangų krosnelę.
Pieną reikia pašildyti, supilti į stiklainį ir uždengti dangteliu.
20 sekundžių kruopščiai suplakite, iš karto dėkite į mikrobangų krosnelę ir 30–40 sekundžių kaitinkite didžiausiu galingumu.
Kiek laiko šildyti šoninę mikrobangų krosnelėje?
Dar vienas naudingas patarimas – šoninę galite kepti mikrobangų krosnelėje ir taip išvengti riebalų.
Norėdami tai padaryti, ant plokščios lėkštės sudėkite popierinius rankšluosčius ir šoninės gabalėlius, o viršų uždenkite popieriumi.
Šoninę kepkite 20–30 sekundžių, tada gabalėlis paruduos, o visi riebalai liks ant popierinių rankšluosčių.
Kaip pašildyti dirvą daigams
Patyrusios šeimininkės žino, kad jei augalus ar gėles sodinsite į nesaugų, užterštą dirvožemį, nieko gero iš to nebus.
Pasėliai neaugs, o vešlus gėlynas liks tik jūsų svajonėse.
Kad to išvengtumėte, dirvožemį galite nukenksminti įdėję jį į popierinį maišelį ir 40 sekundžių pašildę mikrobangų krosnelėje.
Taip pat galite naudoti orkaitę, tačiau tai užtruks ilgiau – teks palaukti, kol ji įšils.
Kaip tinkamai ištirpinti medų ir pakepinti svogūnus
Patarimas numeris vienas – cukrinio medaus tirpinimo procedūra.
Tai galima lengvai padaryti mikrobangų krosnelėje, tiesiog į gilų dubenį įdėkite norimą kiekį ir pašildykite mikrobangų krosnelėje.
Laiko pakanka 30 sekundžių, svarbiausia, kad medus neperkaistų ir neužvirtų.
Antrasis naudingas patarimas, susijęs su tais, kurie nuolat verkia pjaustydami svogūnus.
Pjaustant daržovę išsiskiria sultys, nuo kurių akys ašaroja.
Kaip „neverkti“ nulupant svogūnus.
Nupjauti viršūnėles, apversti aukštyn kojomis ir įdėti į mikrobangų krosnelę.
Pašildykite 30 sekundžių, atvėsinkite ir naudokite maistui gaminti.
Kaip išvalyti rankšluosčius mikrobangų krosnelėje
Virtuviniai rankšluosčiai greitai susitepa, nes nuolat liečiasi su riebalais, dulkėmis ar įvairiais skysčiais.
Jums nebūtina įjungti skalbimo mašinos – pakaks mikrobangų krosnelės, kad jie vėl atrodytų kuo geriau.
Pamirkykite rankšluostį, įtrinkite jį ūkišku muilu ir įdėkite į karščiui atsparų maišelį.
Neužrišę įdėkite jį į mikrobangų krosnelę ir nustatykite laikmatį dviem minutėms.
Tada atsargiai išimkite ir padėkite po tekančiu vandeniu.
Nuplaukite, išdžiovinkite natūraliai.
Beje, jei norite sužinoti, kaip išvalyti riebalus nuo kempinės, jums taip pat padės pirmiau pateikta rekomendacija.
Tiesiog sudrėkinkite kempinę plovikliu, įdėkite ją į mikrobangų krosnelę ir „skrudinkite“ dvi minutes, tada nuplaukite po tekančiu vandeniu.
Tokia paprasta procedūra greitai sunaikins visus mikrobus.