Pavojai virtuvėje: gydytojas įvardijo tris daiktus, kurie nuodija organizmą – nedelsiant juos išmeskite

Apie tai praneša „The Daily Mail“.
Harvardo gastroenterologas Saurabh Sethi nurodė tris buities daiktus, kurie gali būti žalingi mūsų sveikatai ir kuriuos reikėtų kuo greičiau pašalinti iš namų.
1. Plastikinė pjaustymo lentelė
Pasak gydytojo, plastikinės pjaustymo lentelės, kurias turi beveik kiekviena šeima, gali būti pavojingos.
„Peilio palikti įbrėžimai gali padėti su maistu į organizmą patekti mažytėms plastiko dalelėms,“ – pabrėžė gastroenterologas.
Jis pažymėjo, kad mikroplastikų šiandien randama visur – maiste, drabužiuose, buities daiktuose. Plastiko dalelės patenka į organizmą su maistu ar per kontaktą, kaupiasi ir kenkia sveikatai: sutrikdo hormonų pusiausvyrą, didina ligų riziką, sukelia odos sausumą, uždegimus bei svorio pokyčius.
„Rizika didėja su amžiumi,“ – perspėjo gydytojas Sethi.
Jis rekomenduoja plastiko lenteles pakeisti medinėmis arba bambukinėmis pjaustymo lentelėmis.
2. Keptuvės su nelimpančia danga
Kitas pavojingas virtuvės daiktas – nelimpančiomis dangomis dengtos keptuvės.
Gydytojas pataria nedelsiant išmesti visas įbrėžtas ar pažeistas keptuves, nes jų dangoje yra vadinamųjų „amžinųjų chemikalų“ – PFAS, kurie siejami su vėžiu ir kitomis ligomis.
Pavojingiausios iš jų – PFOA ir PFOS, sintetinės medžiagos, kurios suteikia indams atsparumą vandeniui ir riebalams.
PFOA priskiriama 1 grupės kancerogenams (sukelia vėžį gyvūnams), o PFOS – 2 grupės kancerogenams (gali sukelti vėžį žmonėms). Vietoj nelimpančių keptuvių gydytojas rekomenduoja rinktis nerūdijančio plieno, ketaus arba keraminius indus, rašo tsn.ua.
3. Kvapnios žvakės
Trečiasis pavojingas daiktas, pasak gydytojo, yra kvapnios žvakės.
Pasak jo, daugelis tokių žvakių turi ftalatų, kurie trikdo hormonų pusiausvyrą, ir parafino, kuris degdamas išskiria suodžius bei lakiuosius organinius junginius.
Ftalatai – tai cheminės medžiagos, kurios dažnai dedamos į plastiką, kad šis taptų minkštesnis. Jų galima rasti maistinėje plėvelėje, vinilinėse grindyse, asmens higienos produktuose (dezodorantuose, šampūnuose, losjonuose) ir pan. Šios medžiagos gali sukelti nevaisingumą.
Vietoj kvapiųjų žvakių gydytojas siūlo rinktis sojų, kokosų arba bekvapes vaško žvakes.
ketaus keptuvės nesvylančios keptuvės kvapniosios žvakės
