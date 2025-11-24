V. Radzevičius pasidalino, kaip iš prastų pomidorų pasigaminti tobulą padažą žiemai

TV3 laidoje „Vytaro ferma“ Vytaras parodė, kaip net iš paprasčiausių daržovių galima sukurti aromatingą, sodraus skonio pagardą ir taip išgelbėti pomidorus, rašoma pranešime spaudai.
Šiemet dėl gamtinių sąlygų – miglų, šalnų ir drėgmės – Vytaro sodybos pomidorai, kaip ir daug kur Lietuvoje, užaugo ne patys geriausi.
Visgi, Vytaras nusprendė, kad net ir nekondicinės daržovės turi antrą šansą.
„Iš nekondicinių pomidorų pagaminsiu labai gerą padažą, kurį bus galima skanauti, pavyzdžiui, žiemą“, – sakė jis pademonstruodamas, kaip paprastai galima išvengti maisto švaistymo.
Iš maždaug 3 kilogramų pomidorų bei kelių paprastų ingredientų galima paruošti sodraus skonio, tirštą padažą.
Pirmiausia Vytaras nuėmė kietesnes pomidorų dalis, supjaustė juos stambiais gabalais, o tuomet subėrė į kepimo indą drauge su dviem dideliais svogūnais, alyvuogių aliejumi, ruduoju cukrumi, bazilikais bei rozmarinu. Pagal skonį jis pridėjo ir čili, česnako, pipirų bei druskos.
Visa daržovių kompozicija keliavo į krosnį, kur kepant skoniai suintensyvėjo. Kai viskas suminkštėjo, Vytaras viską sutrynė trintuvu ir supilstė į sterilizuotus stiklainius.
Rezultatas – kvapnus, ryškaus skonio padažas, puikiai tinkantis žiemos vakarienėms.
„Puikus būdas sunaudoti nekondicinius pomidorus, kuriuos nei valgyti, nei išmesti“, – sakė Vytaras.
Vytaras Radzevičiuspomidoraipomidorų padažas
Rodyti daugiau žymių