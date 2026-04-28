SportasAutosportas

Alytuje startuos „Street race“ sezonas: greitis, naktinis šou ir naujojo „Toyota RAV4“ pristatymas

2026 m. balandžio 28 d. 19:18
Jau gegužės 2–3 dienomis Alytaus gatvės taps lenktynių trasa, kadangi čia startuos Lietuvos automobilių „Street race“ čempionato pirmasis etapas „Mototoja Race Alytus“. Tačiau šiemet žiūrovų laukia ne tik svylančių padangų kvapas ir azartiškos kovos trasoje – renginyje bus pristatytas ir naujausias „Toyota RAV4“ modelis, kuris taps vienu ryškiausių savaitgalio akcentų.
Daugiau nuotraukų (1)
Jau tampa tradicija, kad bent vienas „Street race“ čempionato etapas vyksta pačioje Alytaus širdyje, o šiemet ši tradicija tęsiama su dar didesniu užmoju. Renginys vyks dvi dienas ir pasiūlys veiklų tiek dalyviams, tiek žiūrovams.
Šeštadienį, gegužės 2-ąją, nuo 15 val. startuos „Press Rally“ treniruočių administracinė komisija, po kurios trasoje treniruosis šių varžybų dalyviai. Vakarop prasidės „Street race“ treniruočių administracinė komisija, o nuo 19 iki 22 val. vyks tradicine tapusi naktinė treniruotė. Vakaro atmosferą kurs DJ pasirodymai ir šviesų efektai, kurie kasmet pritraukia gausų būrį žiūrovų.
Sekmadienį, gegužės 3-iąją, vyks pagrindinis renginys – Lietuvos automobilių „Street race“ čempionato pirmasis etapas. Nuo 8.30 val. prasidės dalyvių registracija bei administracinė ir techninė komisijos, o nuo 10 val. startuos važiavimai skirtingose klasėse. Kovos tęsis iki vakaro, o galiausiai viską vainikuos iškilminga apdovanojimų ceremonija.
Susiję straipsniai
Pagrindinis renginio partneris – „Mototoja“, kurio indėlis į automobilių sporto vystymą Lietuvoje tampa vis labiau matomas. „Street race“ etapai jau sunkiai įsivaizduojami be „Toyota“ ir „Lexus“ ženklų. Šių gamintojų automobiliai ne tik atliks saugos funkciją trasoje, bet ir taps svarbia renginio dalimi žiūrovams.
Gegužės 3-ią dieną Alytaus rotušės aikštėje bus pristatytas naujosios kartos „Toyota RAV4“. Visi norintys galės iš arti apžiūrėti automobilį, o renginio vietoje dirbsiantys specialistai papasakos apie jo technologinius sprendimus, dizainą ir galimybes.
Prie renginio atmosferos prisidės ir muzikos atlikėjai – DJ Ignas bei DJ JuoKaz, kurie rūpinsis energingu savaitgalio skambesiu. Tuo metu maitinimu rūpinsis „Chill&Grill“. Dalyvių ir žiūrovų lauks papildomos veiklos bei prizai, tarp kurių – „Turtle Wax“ produkcija. Sporto projektas dalinai finansuojamas Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
Lenktynės

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.