Pirmas kartas šiais metais: „Mercedes“ komandai nepavyko laimėti kvalifikacijos

2026 m. gegužės 2 d. 09:15
Lrytas.lt
Šiame „Formulės 1“ sezone dominuojanti „Mercedes“ ekipa penktadienį Majamyje nepajėgė laimėti sprinto kvalifikacijos.
Majamyje greičiausią ratą užfiksavo pasaulio čempionas Lando Norrisas. Britas su „McLaren“ bolidu ratą įveikė per 1:27.869 min.
Antroje vietoje liko čempionato lyderis Kimi Antonelli su „Mercedes“ bolidu. Italas ratą nuvažiavo per 1:28.091 min. Iš trečiosios pozicijos startuos kitas „McLaren“ pilotas Oscras Piastri (1:28.108 min.).
Ketvirtą rezultatą užfiksavo monegaskas Charlesas Leclercas („Ferrari“), o penktas liko „Red Bull“ lyderis Maxas Verstappenas.
Susiję straipsniai
Avarija pasinaudojęs 19-metis tapo „Formulės 1“ rekordininku

Avarija pasinaudojęs 19-metis tapo „Formulės 1“ rekordininku

„Formulės 1“ žvaigždė išvijo žurnalistą iš spaudos konferencijos

„Formulės 1“ žvaigždė išvijo žurnalistą iš spaudos konferencijos

Įspūdinga jauno italo K. Antonelli pergalė „Formulės 1“ varžybose ir „McLaren“ bėdos – nestartavo nė vienas bolidas

Įspūdinga jauno italo K. Antonelli pergalė „Formulės 1“ varžybose ir „McLaren“ bėdos – nestartavo nė vienas bolidas

Tik iš šeštosios pozicijos startuos antrasis „Mercedes“ pilotas George’as Russellas, už kurio nugaros liko Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) ir Franco Colapinto („Alpine“).
Sprinto lenktynės šeštadienį prasidės 19 val. Lietuvos laiku.
Iki šios kvalifikacijos visas kvalifikacijas ir lenktynes buvo laimėję tik „Mercedes“ pilotai, kurie užtikrintai pirmauja F1 čempionate.
Andrea Kimi AntonelliGeorge'as RussellasLando Norrisas
