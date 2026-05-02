Pirmas kartas šiais metais: „Mercedes“ komandai nepavyko laimėti kvalifikacijos

Majamyje greičiausią ratą užfiksavo pasaulio čempionas Lando Norrisas. Britas su „McLaren“ bolidu ratą įveikė per 1:27.869 min.
Antroje vietoje liko čempionato lyderis Kimi Antonelli su „Mercedes“ bolidu. Italas ratą nuvažiavo per 1:28.091 min. Iš trečiosios pozicijos startuos kitas „McLaren“ pilotas Oscras Piastri (1:28.108 min.).
Ketvirtą rezultatą užfiksavo monegaskas Charlesas Leclercas („Ferrari“), o penktas liko „Red Bull“ lyderis Maxas Verstappenas.
Tik iš šeštosios pozicijos startuos antrasis „Mercedes“ pilotas George’as Russellas, už kurio nugaros liko Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) ir Franco Colapinto („Alpine“).
Sprinto lenktynės šeštadienį prasidės 19 val. Lietuvos laiku.
Iki šios kvalifikacijos visas kvalifikacijas ir lenktynes buvo laimėję tik „Mercedes“ pilotai, kurie užtikrintai pirmauja F1 čempionate.
