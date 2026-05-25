Linksmieji M. Buteikio ir T. Čapkausko kalneliai Švedijoje: šeštadienį podiumas išslydo iš rankų, kitądien – greičiausi

Pergalingas sekmadienis
„Nesveikas jausmas, po truputį greitėjom, radom tempą, o dabar jau leidau per tuos akmenis, galvojau, kaip bus, taip. Pasismaginau tikrai.
Šiandien buvo puiki diena, ir apskritai, per savaitgalį surinkome neįkainojamą patirtį, kurią tikrai panaudosime ateityje“, – iš karto po paskutinio greičio ruožo finišo sekmadienį vakare komentavo dvidešimtmetis lenktynininkas iš Ukmergės Markas Buteikis.
Trečiąją „Bauhaus Royal Rally of Scandinavia 2026“ dieną su „Lancia Ypsilon Rally4 HF“ automobiliu važiuojantis ekipažas buvo greičiausias „Junior ERC“ įskaitoje. Sekmadienį Markas Buteikis su Titu Čapkausku laimėjo 5 greičio ruožus iš 8, kituose trijuose buvo antras.
Iš tiesų visą savaitgalį vaikinai demonstravo lyderių tempą, nuo pat pirmo greičio ruožo įsikabino į antrą vietą, nepavejamas buvo tik skandinaviškų kelių specifiką puikiai pažįstantis ir didesnę patirtį turintis suomis Aatu Hakahleto, su tokia pat „Lancia“. Tarp 15-os startavusių greičiausių Europos jaunuolių ralyje lietuviai turėjo labai stiprius užmojus lipti ant podiumo.
Viltis sudaužęs šeštadienis
Vis tik penktajame greičio ruože šeštadienį tos viltys sublizgėti debiutinėse varžybose žlugo, kai viename iš posūkių, praraustose vėžėse pataikius į akmenį sprogo padanga. Vaikinai stojo jos keisti greičio ruože, ir prarado daugiau nei keturias minutes.
„Užtrukom žiauriai per ilgai. Pakėlėm mašiną, nuiminėjom ratą, pastebėjom, kad ji rieda, turėjom vėl jį uždėti, nuleisti automobilį, užtraukti rankinį, ir vėl viską kartoti. Bet jau supratom, kad pralaimėjom“, – komentavo Titas Čapkauskas.
Pasikeitę ratą lietuviai turėjo įveikti dar 3 greičio ruožus iki serviso, tad nebeturėdami „gyvybių“ sumažino tempą, ir po šeštadienio buvo klasifikuojami 14-oje „Junior ERC“ vietoje iš 15-os dalyvių.
Mėgavosi kiekviena akimirka
Vis tik karti piliulė nuėmė nuo jaunuolių įtampą, ir sekmadienį jie lėkė it ant sparnų, buvo greičiausi, ir iš 14-os vietos pakilo iki 8-os, iškovojo čempionate reikalingus 11-a taškų.
„Liūdna, kad likome be podiumo, nors tikrai galėjome, bet apskritai, dabar esu patenkintas pirmuoju startu Europos ralio čempionate, matome, kad galime varžytis, ir dėl aukštų pozicijų. Turime ritmą, yra tempas, viskas puikiu.
Ir bendrai, negaliu nebūti nelaimingas, aš šį savaitgalį buvau savo svajonėje, varžiausi su greičiausiais Europos ralistais, vaikščiojau per tokio lygio servisą kaip dalyvis, dirbau su aukščiausio lygio „MS Munaretto“ komanda, važiavau neįtikėtinais greičio ruožais, mėgavausi kiekvienu šio proceso žingsniu.
Ačiū visiems, kurie palaikė, ačiū partneriams, ir „Rally4 Trophy“ organizatoriams Lietuvoje, išnaudosiu šią galimybę ir nenustosiu dirbti, kad tas procesas atvežtų rezultatą“, – kalbėjo M. Buteikis.
„Junior ERC“ įskaitoje Švedijoje pergalė atiteko vokiečiui Timo Schulz ekipažui su „Opel Corsa Rally4“.