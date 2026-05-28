„Izoton Sport“ ekipažas įveikė vieną ilgiausių „Desafio Ruta 40“ dienų

Po finišo Mindaugas Sidabras pripažino, kad diena buvo itin varginanti, o paskutiniai kilometrai pareikalavo daug jėgų. Pasak sportininko, svarbiausia buvo pasiekti finišą dar šviesiu paros metu.
„Spėjome finišuoti su šviesa. Jau vakarėja. Greičio ruožas buvo sunkus. Turėjome ir kopų. Jas galima pavadinti įkyriomis, nes tikrai buvo ką veikti. Važiuojame į bivaką ilsėtis ir ruošimės kitai dienai.“, – pasakojo Mindaugas Sidabras.
Šturmanas Ernestas Česokas atskleidė, kad trečiajame etape ekipažas neišvengė ir nuotykių trasoje. Lietuviams teko spręsti tiek techninius nesklandumus, tiek navigacines problemas, kurios kainavo papildomą laiką.
„Džiaugiamės, kad esame finiše. Upės vagoje pramušėme vieną ratą iki degalų papildymo zonos. Paskui 221-ame kilometre prašokome vieną posūkį ir prisijungėme į traukinuką – važiavome vienoje krūvoje su motociklais, bagiais. Dešimt kilometrų važiavome, neradome taško, teko suktis, važiuoti į kitą pusę. Bet taškus pasiėmėme, nors praradome kokių 20 minučių „, – sakė Ernestas Česokas.
Trečiajame greičio ruože Mindaugo Sidabro ir Ernesto Česoko ekipažas užėmė ketvirtąją vietą SSV klasėje. 314 kilometrų distanciją lietuviai įveikė per 5 val. 49 min. 1 sek. ir nuo etapo nugalėtojų savo klasėje atsiliko 1 val. 34 min. 27 sek.
Po trijų greičio ruožų „Izoton Sport“ ekipažas bendroje SSV klasės įskaitoje užima trečiąją vietą. Lietuviai yra sukaupę 12 val. 30 min. 36 sek. laiką ir nuo klasės lyderių atsilieka 2 val. 50 min. 37 sek.
Ketvirtadienį dalyvių laukia dar vienas itin ilgas etapas iš San Rafaelio į San Chuaną. Sportinė greičio ruožo dalis sieks net 306 kilometrus, tačiau bendra dienos distancija su pervažiavimais viršys 640 kilometrų.
Organizatorių pateikta informacija rodo, kad ketvirtajame etape sportininkų laukia itin įvairus reljefas. Net 90 proc. trasos sudarys gruntas, o likusią dalį – akmenuotos sekcijos. Taip pat numatyta smėlio, kopų bei išdžiūvusių ežerų atkarpų.
Dar vienu rimtu išbandymu taps aukščio pokyčiai. Trasos profilis rodo, kad dalyviai kils iki daugiau nei 3000 metrų virš jūros lygio, todėl svarbus bus ne tik greitis ar navigacija, bet ir technikos patikimumas aukštikalnių sąlygomis.