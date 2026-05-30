Po finišo – netikėtas posūkis: „Izoton Sport“ duetas Argentinoje tapo „Desafio Ruta 40“ nugalėtojais

Praėjus maždaug trims valandoms po finišo techniniai komisarai nustatė, kad pirmąją vietą užėmusio ekipažo bagis neatitiko techninių reikalavimų. Dėl šio pažeidimo varžovams buvo pritaikyta diskvalifikacija, o galutinėje rezultatų lentelėje lietuviai pakilo į pirmąją poziciją ir buvo oficialiai paskelbti „Desafio Ruta 40“ varžybų nugalėtojais.
Lemiamą ralio dieną lietuviai laikėsi iš anksto pasirinktos strategijos – važiuoti užtikrintai, vengti nereikalingos rizikos ir išsaugoti per ankstesnius etapus susikrautą persvarą prieš artimiausius persekiotojus. Toks planas pasiteisino ir leido sėkmingai pasiekti finišą bei užbaigti vieną sėkmingiausių pasirodymų komandos istorijoje.
Po finišo Mindaugas Sidabras pripažino, kad kartu su komanda jautė dvejopus jausmus – džiaugsmą dėl pasiekto rezultato ir kartu liūdesį, kad intensyvus penkių dienų maratonas jau baigėsi.
„Šiandien esame Argentinos ralio finiše. Baigėsi penktoji diena, baigėsi ir ralis. Šiek tiek liūdna, kad lenktynės baigėsi, bet džiaugiamės. Dabar susitiksime Maroke“, – sakė Mindaugas Sidabras.
Šturmanas Ernestas Česokas neslėpė emocijų po finišo. Anot jo, svarbiausia buvo išlaikyti šaltą protą ir nepasiduoti pagundai paskutinę dieną rizikuoti labiau nei reikalavo situacija. Būtent stabilumas ir klaidų vengimas tapo vienu svarbiausių sėkmės ingredientų.
„Maksimalų planą, panašu, įvykdėme. Po vakar buvome pasirinkę konservatyvią strategiją – išlaikyti pozicijas, nedaryti klaidų. Šiandien viską darėme kaip iš natų. Jokių prakirstų ratų, jokių klaidų navigacijoje. Palaikėme saugų tempą ir tuo labai džiaugiamės. Kas galėjo patikėti, kad naujas duetas, tik atėjęs į šią discipliną, tokį rezultatą pasieks dar tik trečiose varžybose. Tikrai nebūčiau patikėjęs. Ačiū Mindaugui už padovanotą pačią geriausią gimtadienio dovaną“, – džiaugėsi Ernestas Česokas.
Penktajame greičio ruože Mindaugo Sidabro ir Ernesto Česoko ekipažas užėmė trečiąją vietą SSV klasėje. 340 kilometrų sportinę distanciją lietuviai įveikė per 3 val. 12 min. 38 sek. ir nuo greičio ruožo nugalėtojų atsiliko 13 min. 6 sek.
Po pakoreguotų rezultatų „Izoton Sport“ duetas buvo paskelbtas „Desafio Ruta 40“ SSV klasės nugalėtoju. Tai kol kas didžiausias Mindaugo Sidabro ir Ernesto Česoko pasiekimas Pasaulio ralio reido čempionate. Vos trečią kartą pasaulio čempionato etape kartu startavęs lietuvių duetas ne tik pasiekė finišą viename sudėtingiausių sezono ralio reidų, bet ir iškovojo pirmąją vietą.
Dar svarbiau, kad ši pergalė lietuviams leido ženkliai pagerinti savo pozicijas bendroje sezono įskaitoje. Susumavus trijų etapų – Dakaro ralio, Portugalijoje vykusių varžybų ir „Desafio Ruta 40“ Argentinoje – rezultatus, Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas pakilo į trečiąją vietą bendroje Pasaulio ralio reido čempionato SSV klasės įskaitoje.