Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas nugriaudėjo Biržuose

Nors lietus Biržų trasos šįkart nepasiekė, organizatoriams teko imtis papildomų priemonių ir laistyti trasą. Dėl to kai kuriuose važiavimuose sportininkams teko susidurti su slidžia ir techniškai sudėtinga danga, pareikalavusia ne tik greičio, bet ir preciziško motociklo bei keturračio valdymo.
Džiugino ir Lietuvos sportininkų pasirodymai – šiame etape ant apdovanojimų pakylos kilo daugiau lietuvių nei pirmame sezono etape.
Jauniausiųjų klasėje – laimėtojai lietuviai
„Quad 100“ klasėje nugalėtoju tapo Hugas Krasauskas. Jaunasis sportininkas po finišo neslėpė, kad lengva nebuvo, tačiau Biržų trasa jam paliko puikų įspūdį. Arnas Jasinauskas ir Aironas Vaškelis etape surinko vienodą taškų skaičių, tačiau aukštesnę vietą podiume A. Jasinauskui lėmė geresnis rezultatas antrajame važiavime.
Keturračių rezultatai
„Quad B“ klasėje pergale džiaugėsi Modestas Navickas. Sportininkas po finišo akcentavo, kad šįkart technika veikė nepriekaištingai ir nesutrukdė įgyvendinti užsibrėžtų tikslų. Antrąją vietą iškovojo praėjusio etapo nugalėtojas Rytis Patapovas, trečiąją – Martynas Juodenis.
„Quad C“ klasėje ir toliau dominuoja Evaldas Gedaminskas. Šįkart pergalė jam buvo ypatinga – ji iškovota gimtojo Biržų rajono motoklubo „Agaras“ trasoje.
Ant podiumų – visų Baltijos šalių atstovai
Tarptautinio atspalvio netrūko „Quad 250“ klasėje. Tarp prizininkų išsirikiavo visų trijų Baltijos valstybių sportininkai. Pergalę iškovojo estas Egert Sutt, antras finišavo latvis Markuss Ignatjevs, o trečias buvo lietuvis Arnas Tumėnas.
Vienoje stipriausių – „Quad“ – klasėje pirmąjį važiavimą laimėjo tarptautinėse varžybose nuolat dalyvaujantis estas Rasmus Sõna. Vis dėlto antrajame važiavime sportininką pristabdė nesklandumai, todėl jis finišavo tik penktas.
Tuo pasinaudojo Laurynas Mikalauskas, kuris iškovojo bendrą etapo pergalę.
„Iššokau antras iš starto, pirmas – draugas iš Estijos Rasmus, bet mūsų lygiai stipriai skiriasi, dėl to jis stipriai pabėgo. O aš važiavau saugiai ir pabaigoje dar turėjau jėgų, tai galėjau pasistengti, kad niekas neaplenktų. Geras startas – pusė darbo padaryta,“ – pasakojo L. Mikalauskas, laimėjęs „Quad“ klasės įskaitoje.
Įdomu tai, kad tiek pat taškų kaip ir nugalėtojas surinko latvis Reinis Bicāns, tačiau galutinėje įskaitoje liko antras.
Blogas startas nesutrukdė pasiekti pergalės
Dramatiškų akimirkų netrūko „4x4 Quad 700+“ klasėje. Antrojo važiavimo starte neužsikūrus motociklui Daividui Rudokui teko skubiai vytis varžovus.
„Ties tramplynais labai sudėtinga lenkti kitus – bijojau užšokti ant kito varžovo, tai reikėjo rasti nišų. Bet vėliau prasisklaidė sportininkai ir pasivijau lyderiaujančius,“ – dalinosi „4x4 Quad 700+“ klasės nugalėtojas Daividas Rudokas.
Nepaisant nesklandumų, jis iškovojo pirmąją vietą. Antras liko Paulius Ruškys, trečias – Romualdas Gaubas.
Latvijos ekipažo triumfas motociklų su priekabomis klasėje
„750 s/p“ klasėje ir vėl dominavo Latvijos sportininkai. Jānis Jegorovs ir Peteris Jegorovs laimėjo abu važiavimus bei užtikrintai iškovojo etapo nugalėtojų vardą. Antrąją vietą užėmė Richards Rupeiks ir Markuss Tučis, nuo lyderių atsilikę maždaug 15 sekundžių. Trečioje vietoje etapą baigė Jonas Pirtinas ir priekabininkas Lotārs Aleksejevs, surinkę 38 taškus.
Ne mažiau užtikrintai „750 s/p B“ klasėje pasirodė Algimantas Spundzevičius ir Domantas Spundzevičius. Jie surinko maksimalų – 50 taškų – rezultatą ir nepaliko vilčių konkurentams. Antri liko Darius Sabockis ir Gustas Dzeveltauskas, treti – Paulius Šereikia ir Julius Šereikia.
Po įtemptų kovų Biržuose čempionato dalyviai turės beveik trijų mėnesių pertrauką. Kitas „2026 m. CFMOTO Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis kroso čempionato“ etapas vyks rugpjūčio 29 dieną Kalvarijos motokroso trasoje, kur sportininkai tęs kovą dėl svarbiausių sezono taškų ir čempionų titulų.
Čempionato rezultatai:
Quad 100 klasė: Hugas Krasauskas, Arnas Jasinauskas, Aironas Vaškelis
Quad 250 klasė: Egert Sutt, Markuss Ignatjevs, Arnas Tumėnas
Quad klasė: Laurynas Mikalauskas, Reinis Bicāns, Rasmus Sõna
750 s/p klasė: Jānis Jegorovs / Peteris Jegorovs, Richards Rupeiks / Markuss Tučis, Jonas Pirtinas / Lotārs Aleksejevs
Taurės rezultatai:
Quad Veteranai klasė: Renatas Jegorovas, Artūras Burevičius, Darius Lukša
Quad B klasė: Modestas Navickas, Rytis Patapovas, Martynas Juodenis
Quad C klasė: Evaldas Gedaminskas, Justas Asipavičius, Kajus Bitinas
4x4 Quad 700+ klasė: Daividas Rudokas, Paulius Ruškys, Romualdas Gaubas
750 s/p B klasė: Algimantas Spundzevičius / Domantas Spundzevičius, Darius Sabockis / Gustas Dzeveltauskas, Paulius Šereika / Julius Šereika