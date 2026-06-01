„Formulės 4“ lenktynėse Austrijoje – istoriniai Marko Šilkūno podiumai

Šveicarijos „Jenzer Motorsport“ komandai atstovaujantis M. Šilkūnas fiksavo geriausius rezultatus savo debiutiniame „Formulės 4“ sezone.
Jau pirmajame kvalifikacijos važiavime M. Šilkūnas demonstravo puikų greitį. Greičiausią savo 4241 m ilgio trasos ratą įveikęs per 1 min. 21,310 sek., jis pasiekė ketvirtą rezultatą.
Pirmosiose finalo lenktynėse M. Šilkūnas tarp 27 lenktynininkų užėmė penktąją vietą, o savo klasėje jis tapo nugalėtoju. Jis 6 sek. pralaimėjo lenktynių nugalėtojui, komandos draugui vokiečiui Eliai Weissui, kuris 16 ratų nuvažiavo per 25 min. 26,617 sek.
Antrose savo finalinėse lenktynėse M. Šilkūnas finišo liniją kirto ketvirtas. Savo klasėje jis buvo antras. Nugalėjo dar vienas „Jenzer Motorsport“ lenktynininkas čekas Maxas Karhanas – 25 min. 39,5 sek. M. Šilkūnas jam pralaimėjo kiek daugiau nei 2,5 sek.
Savaitgalį Austrijoje turėjo vainikuoti paskutinis finalinis važiavimas, tačiau jis dėl smarkaus lietaus buvo atšauktas. Todėl galutinėje etapo rikiuotėje buvo skaičiuojami trijų įvykusių finalinių lenktynių rezultatai.
„Savaitgalį vertinu labai gerai – pavyko savo klasėje užimti pirmą ir antrą vietas. Gaila, kad buvo atšauktos paskutinės lenktynės. Dabar su komanda keliausime tiesiai į Slovakiją, kur vyks sekantis „Formulės 4“ etapas“, – kalbėjo M. Šilkūnas.
„Renauer Motorsport“ atstovas T. Rudokas po sezono pradžioje ištikusių negandų su traumomis ir technika, pagaliau taip pat galėjo pademonstruoti savo meistriškumą. Savo kvalifikaciniame važiavime jis užfiksavo aštuntą laiką (1.21,905).
Pirmosiose savo finalinėse lenktynėse T. Rudokas finišavo 15-as (+23,210 sek.), o antrosiose – 11-as (+9,458 sek.).
„Pirmosiose lenktynėse trasoje užgesau, todėl nukritau į paskutinę vietą. Vėliau pavyko aplenkti nemažai varžovų ir pakilti į 15-ą vietą. Įvertinus situaciją, tai visai neblogas rezultatas. Antrosiose lenktynėse startavau 12-as, buvau pakilęs iki devintos vietos, bet netrukus mane išstūmė iš trasos ir praradau porą pozicijų. Jau laukiu kitų lenktynių“, – įspūdžiais dalinosi T. Rudokas.
Bendroje Centrinės Europos „Formulės 4“ čempionato įskaitoje po dviejų etapų M. Šilkūnas (48 tšk.) pakilo į šeštąją vietą. Pirmuosius šešis įskaitinius taškus iškovojęs T. Rudokas rikiuojasi 27-as. Pirmauja vokietis E. Weissas (111 tšk.).
Trečiasis čempionato etapas vyks jau birželio 5–7 dienomis Slovakijoje.