Po nesėkmingos pradžios – sidabras: jurbarkietis Rytis Gurklys sužibėjo Vengrijoje

Vis dėlto savaitgalio pradžia Ryčiui Gurkliui buvo itin sudėtinga. Jau pirmojo kvalifikacinio važiavimo metu jis pateko į incidentą, kuris ne tik kainavo brangias sekundes, bet ir nubloškė jį į rezultatų lentelės vidurį.
„Pirmoje kvalifikacijoje parvažiavau į posūkį, kuris yra ant kalno, o už kalno trasoje buvo sustojęs varžovas.
Jokių geltonų vėliavų teisėjai dar nerodė, tad nesitikėjau ten surasti kliūtį. Atvažiavau labai greitai ir pasiekęs kalno viršūnę pamačiau, kad apačioje, trajektorijoje stovi automobilis.
Greitis buvo tikrai didelis, tad neturėjau kaip išvengti susidūrimo ir kliudžiau varžovą. Pasisekė, kad smūgis buvo ne priekiu, o šonu – sugebėjau išvengti didžiausios įmanomos žalos automobiliui, nes jei būčiau trenkęsis priekiu, mano lenktynės ten turbūt ir būtų pasibaigusios. Aišku, ten praradau daug laiko, šiek tiek apgadinau automobilį ir parodžiau tik devintą laiką klasėje“, – sakė Rytis Gurklys.
Po nesėkmingo starto jaunasis lenktynininkas buvo priverstas vytis konkurentus. Tačiau vėlesniuose važiavimuose jis demonstravo vieną geriausių tempų RX3 klasėje ir nuosekliai gerino savo pozicijas klasės įskaitoje.
„Per kitas kvalifikacijas teko dėti visas pastangas, kad pagerinčiau savo situaciją rikiuotėje. Antroje kvalifikacijos buvau antras, trečioje – irgi antras. Ketvirtą kvalifikaciją pavyko laimėti. Prieš pusfinalius jau buvau klasifikuojamas antroje vietoje ir po to laimėjau savo pusfinalį“, – kalbėjo jaunasis jurbarkietis.
Lemiamame važiavime lietuvis stojo į kovą dėl vietos ant podiumo. Nors šįkart varžovas priekyje buvo nepasiekiamas, Rytis Gurklys išlaikė stabilų tempą ir užtikrintai išsaugojo antrąją poziciją iki pat finišo.
„Finale turėjau antrą starto poziciją. Startas pavyko, bet mano pozicija buvo išorinė, neturėjau jokių pasirinkimų. Po starto įsitvirtinau antroje vietoje.
Gal kiek trūko greičio, tempo, bet manau, kad padariau beveik viską, ką galėjau. Esu patenkintas, nes finale nepadariau nė vienos didelės klaidos, neprisiviriau košės, kuri būtų kainavusi pozicijas.
Tiesiog prancūzas buvo labai greitas ir niekaip neradau būdų, kaip jį aplenkti“, – kalbėjo Rytis Gurklys.
Iškovotas sidabras leido jurbarkiečiui išsaugoti antrąją vietą ir bendroje Europos čempionato įskaitoje. Taip pat antras, įkandin to paties prancūzo, Rytis Gurklys baigė ir pirmąjį etapą Latvijoje. Nors klasės lyderio persvara po šio etapo kiek išaugo, priešakyje dar laukia didžioji sezono dalis, tad jaunasis lietuvis rankų nenuleidžia.
„Po šio etapo metinėje įskaitoje esu antras. Priekyje – tas pats prancūzas, tik jau ne septyniais taškais, o keturiolika. Bet lieka dar penki etapai.
Sezonas dar ilgas. Aišku, viena klaida, viena siena ir tavo rezultatas dingęs, todėl viskas priešakyje. Džiugu, kad po to, kai pirmoje kvalifikacijoje nukritau į devintą vietą, man pavyko reabilituotis ir finišuoti antram“, – sakė Rytis Gurklys.
Trečiasis Europos automobilių ralio kroso čempionato etapas įvyks Švedijoje. Rytis Gurklys dėl taškų ir pozicijų RX3 klasėje čia kausis liepos 4–5 dienomis.