Latvijoje Europos autokroso grandams nervus tampę lietuviai mūšį žada ir Vilkyčiuose

Itin solidų rezultatą Bauskėje pademonstravo Tomas Zavarskis, lenktyniavęs „Buggy 1600“ klasėje. Lietuvis ne tik prasibrovė į finalą, bet ir užfiksavo vieną geriausių Lietuvos sportininkų rezultatų Europos automobilių kroso čempionate per pastaruosius metus.
Ketvirtoji vieta tarp stipriausių Europos pilotų leidžia tikėtis, kad artėjančiame etape Vilkyčiuose jis gali kovoti ir dėl dar aukštesnių pozicijų.
„Laikuose buvau aštuntas, pirmoje kvalifikacijoje trečias, antroje ir trečioje antras, B finale trečias ar ketvirtas, bet svarbiausia, kad patekau į finalą.
Kadangi radau šiek tiek galios, kad galėčiau būti bent jau arti Europos pilotų, pavyko viskas neblogai. Aišku, iki jų galingumų mano bagiui dar tikrai trūksta daug.
Tačiau konkurencingas būti jau galiu, nes iš galo važiavo praėjusių metų trečiosios vietos prizininkas ir aš jį išlaikiau. O nuo pirmo laiko atsilikau tik pusę sekundės, tai manau, kad viskas įmanoma.
Dabar ruošiame bagį Vilkyčiams. Namų trasa, kurioje esu turėjęs ir gražių pergalių, ir didelių avarijų. Svarbu, kad viskas būtų sėkmingai, nebūtų sustojimų dėl susidūrimų ir incidentų. Jei viskas dėliosis be tokių įvykių, turėtų būti neblogas rezultatas“, – įspūdžiais dalijosi Tomas Zavarskis.
Į finalą Latvijoje pateko ir Andrius Lugauskas. Nors konkurencija su Europos čempionato favoritais buvo itin didelė, lietuvis įrodė, kad kovoti dėl aukštų vietų galima ir prieš gerokai galingesnę techniką turinčius varžovus.
Dabar jo dėmesys jau nukreiptas į Vilkyčių trasą, kurioje, pasak sportininko, svarbų vaidmenį vaidins ne tik technika, bet ir vairuotojo drąsa.
„Svarbiausia, kad Bauskėje neturėjome jokių techninių problemų. O sekėsi tikrai neblogai. Su tais europiniais varžytis tikrai įmanoma.
O kad jie galingi, tai tikrai. Baisiai galingi. Bent jau pagal mano bagį, tai ten kosmosas. Nesilyginu su nei vienu. Aišku, buvo momentų, kai turėjome kontaktų. Pusfinaliuose visi žiauriai taškėsi. Daug raudonų vėliavų.
Finale ir man į galą įvažiavo. Iš pradžių galvojau, kad tiesiog nusipurtė ventiliatoriaus laidas, bet vėliau paaiškėjo, gal kažkieno rato žymės liko ant mano radiatoriaus. Tikrai kova buvo rimta.
Dabar ruošiamės dar rimtesnei kovai Vilkyčiuose. Bauskės trasa labiau techniška, Vilkyčių – labiau greita, kur reikia drąsos ir maksimalaus greičio. Bus labai įdomu. Tikiuosi, kad namų trasoje lenktynės susiklostys geriau, nors ir šiaip savo tempu esu patenkintas.
Iki Vilkyčių dar turiu pasidaryti tam tikrus pakeitimus bagio saugos lankų karkase, nes gavau pastabų nuo techninių komisarų. Tai tuo klausimu padeda LASF prezidentas Egidijus Janavičius. Manau, kad viską spėsime ir Vilkyčiuose bandysime kovoti dėl aukščiausių vietų“, – sakė Andrius Lugauskas.
Dar vienas lietuvis – Saulius Žunda Latvijoje į finalą nepateko, tad sąskaitas su Europos automobilių kroso čempionato dalyviais mėgins suvesti Vilkyčiuose.
Tuo metu organizatoriai jau paskelbė oficialią Europos automobilių kroso čempionato etapo Vilkyčiuose programą. Sportinis savaitgalis Vilkyčiuose prasidės birželio 5-ąją, penktadienį, administracinėmis ir techninėmis procedūromis.
Šeštadienį sportininkų lauks kvalifikaciniai važiavimai, o vakare dalyvių parke numatyta šventinė programa – koncertas. Jame dalyvauti galės ne tik komandų nariai, bet ir bilietus į renginį įsigiję žiūrovai.
Lemiamos kovos vyks sekmadienį. Tądien po kvalifikacinių važiavimų žiūrovai išvys iškilmingą atidarymo ceremoniją, kurios metu pasirodymą surengs Kauno aeroklubo akrobatinė grupė ANBO.
Vėliau trasoje prasidės pusfinaliai ir finalai, po kurių paaiškės trečiojo Europos automobilių kroso čempionato etapo nugalėtojai.