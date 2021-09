A lygos turo anonsas: „Žalgiriui“ – įtempto tvarkaraščio įžanga Kaune

Vilniaus „Riteriai“ – Kauno rajono „Hegelmann Litauen“. Rugsėjo 10 dieną 18 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 1:3

Šios dvikovos transliacija – nuo 18 val. TV6 kanalu.

„Riteriai“ susidurs su varžovu, iš kurio vienintelio šiame sezone dar neatėmė taškų – buvo pralaimėti abu tarpusavio susitikimai. Sostinės klubas, Panevėžyje rungtyniaudamas be vieno lyderių Angelio Lezamos, sužaidė vieną geriausių mačų šiemet ir penktadienį galės verstis kovine sudėtimi. Komandas turnyro lentelėje skiria 8 taškai, tad „Riteriams“ iškovojus pergalę intriga kovoje dėl 5-osios vietos gerokai išaugtų.

Užtikrintai turnyro lentelės viduryje įsitaisiusiems čempionato debiutantams likę 9 pirmenybių mačai bus tikrai nelengvi. Trejų nelaimėtų rungtynių seriją „Hegelmann Litauen“ ekipai pavyko nutraukti Marijampolėje, nors žaidimo kokybe Andriaus Skerlos kariauna varžovams nenusileisdavo ir ankstesniuose mačuose. Jei Kauno rajono komanda nugalės Vilniuje, o „Kauno Žalgiris“ pralaimės, ekipos savo sąskaitoje turės po 45 taškus. Tiesa, žalgiriečiai yra sužaidę dviem dvikovomis mažiau.

Telšių „Džiugas“ – Marijampolės „Sūduva“. Rugsėjo 11 dieną 15 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 2:1

Sykį Žemaitijoje jau nusvilusi „Sūduva“ antrą kartą sau tokios prabangos negali leisti.

Dėl užfiksuotų koronaviruso atvejų iš vėžių išsimušę džiugiečiai rugpjūtį sužaidė vos porą mačų, tačiau rinktinių pertrauka padėjo mobilizuotis bei sužaisti kontrolines rungtynes. „Džiugas“ rezultatu 2:0 nugalėjo Pirmos lygos dalyvę Mažeikių „Atmosferą“, o abu įvarčius pelnė komandos naujokas iš Portugalijos Ivo Brazas. Vis dėlto žemaičiai negalės verstis visa sudėtimi – dėl diskvalifikacijų akistatą praleis Povilas Survila ir Adomas Mika.

Penktą pralaimėjimą šiemet „Optibet A lygoje“ patyrusi „Sūduva“ vis dar pirmauja čempionate, tačiau Vilniaus „Žalgiris“ yra sužaidęs trejomis rungtynėmis mažiau, o atotrūkis siekia 4 taškus. Rinktinių pertrauka vicečempionais turėjo išeiti į naudą atliekant išvadas po netikėto pralaimėjimo namuose bei sulaukiant į rikiuotę grįžtančių žaidėjų. Anksčiau ekipai negalėjo padėti Markas Beneta ir Nacho Casesas, savo ruožtu, Romainas Habranas traumą patyrė pastarosiose rungtynėse.

Kėdainių „Nevėžis“ – „Panevėžys“. Rugsėjo 11 dieną 19 val. Kėdainiai, Kėdainių centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:4, 0:1

Banguotai rungtyniaujantys panevėžiečiai atvyks į pirmenybių autsaiderių tvirtovę.

„Nevėžio“ duobė tęsiasi ir toliau: pralaimėti net šeši pastarieji susitikimai, kurių metu nebuvo pelnyta nė vieno įvarčio. Ankstesnė dvikova su Gargždų „Banga“ virtu dideliu nusivylimu – po jos buvo atsisveikinta su gynėju iš Latvijos Janiu Krautmaniu. Komandos vyr. treneris Darius Gvildys minėjo, kad suteiks šansų mažiau rungtyniavusiems jauniesiems ekipos žaidėjams, kurie sieks sukurti staigmeną namuose.

Kontroliniame mače „Jonavą“ 2:1 nugalėjęs „Panevėžys“ su 45 taškais po 24-erių sužaistų rungtynių žengia 3-ioje vietoje, tačiau pagal prarastus taškus atotrūkis nuo abiejų lyderių yra pakankamai ženklus. Aukštaičiams būtina įveikti „Nevėžį“, o kitos savaitės viduryje įvyksiančiame susitikime pakovoti dėl laimėjimo akistatoje su Vilniaus „Žalgiriu“. Sugrįžti į pergalingas vėžes Kėdainiuose teks be diskvalifikuoto gynėjo Rafaelio Floro.

Alytaus DFK „Dainava“ – Gargždų „Banga“. Rugsėjo 12 dieną 17 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 3:1

Sekmadienį Alytuje susikaus dar du turnyro lentelės kaimynai, kurie kovoja išlikimo.

Dainaviečiai per pastaruosius keturis mačus patyrė tris nesėkmes, tačiau lengva svečiuose nėra netgi čempionato lyderiams. Sunkią traumą patyręs Kazeemas Aderounmu šiemet jau nerungtyniaus, be to, komandai dar negalės padėti diskvalifikuotas Joshua Silva. Rungtynėmis mažiau sužaidusi „Dainava“ nuo būsimų varžovų atsilieka vos 3 taškais ir, savo sirgalių akivaizdoje iškovojusi svarbią pergalę, sugrįžtų į 8-ąją vietą bei turėtų iniciatyvą per likusią sezono atkarpą.

Atvykus naujokams, „Bangos“ žaidimo kokybė šoktelėjo į viršų ir tai atsispindėjo rezultatuose – per pastaruosius penkis mačus iškovoti 7 taškai. Svaresnį žodį ekipoje tarė dubliu pasižymėjęs puolėjas Darius Zubauskas, o įprastai su netektimis rungtyniaujanti gynybos grandis praleidžia kiek mažiau įvarčių. Jei Gargždų komanda nugalės Alytuje, o „Džiugas“ neįveiks „Sūduvos“, gargždiškiai su galimais 28 taškais šoktelėtų į 7-ąją poziciją.

„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugsėjo 12 dieną 19 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 2:2

26-ojo turo susidūrimus Kaune užbaigs trečiasis šio sezono „Žalgirių“ derbis.

Po didžiausio šiemet pralaimėjimo „Optibet A lygoje“ kauniečiai su 45 taškais žengia ketvirti, tačiau jiems ant kulnų ir toliau atkakliai siekia minti „Hegelmann Litauen“ futbolininkai.

Tiesa, „Kauno Žalgiris“ artėjančiam mačui bus geriau pasiruošęs – naujokas Edvinas Girdvainis jau turėjo laiko priprasti prie komandos draugų. Reabilituotis po skaudžios nesėkmės Roko Garasto kariauna turės be diskvalifikuoto puolėjo Philipo Otele.

Savo ruožtu „Žalgirio“ trenerių štabas turės šiokių tokių rūpesčių rikiuojant gynybinę liniją, kadangi Milenas Gamakovas ir Nemanja Ljubisavljevičius bus diskvalifikuoti, o traumas patyrę Saulius Mikoliūnas bei Marko Karamarko komandai dar nepadės. Titulą ginančių čempionų laukia išties nelengva likusi rugsėjo mėnesio atkarpa – „Optibet A lygoje“ teks trys labai nelengvos išvykos, sostinės derbis, be to, „Hegelmann LFF taurėje“ įvyks grumtynės su „Sūduva“.