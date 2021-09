Tačiau šioje istorijoje pagrindinis kaltininkas – morkas. Švedijos gynėjas valgydamas daržovę patyrė netikėtą traumą.

„Omrop Fryslan“ žurnalistas Roelofas de Vries „RTV Noord“ radijuje papasakojo viską detaliau:

„Kaibas ne per seniausiai per rungtynes gavo smūgį į žandikaulį. Tačiau jis toliau treniravosi ir be abejo maitinosi. Jis valgė morką, o ši buvo pakankamai kieta. Ir tada trakštelėjimas – lūžo žandikaulis. Nuo morkos!“

Švedas į „Heerenveen“ klubą persikėlė šių metų pradžioje. Nyderalndų klubui už gynėją teko suploti pusę milijono eurų.