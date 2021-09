„Sūduvos“ saugas X. Auzmendi nusilenkė į ekipą atvykusiam K. Hondai: „Aukščiausio lygio žaidėjas“

24 metų futbolininkas šiemet jau pasižymėjo 5 kartus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

„Jaučiuosi gerai ir džiaugiuosi sėkminga savo atkarpa. Sakykime, tie įvarčiai yra atpildas už mūsų darbą nuo sezono pradžios. Kiekvienas žaidėjas turi savo momentą: kažkas muša anksčiau, kažkas – vėliau. Dabar yra mano metas, – kalbėjo X. Auzmendi. – Esu geros sportinės formos, fiziškai taip pat jaučiuosi gerai. Džiaugiuosi, kad dabar yra tas mano momentas, stengsiuosi, kad tai tęstųsi. Tačiau svarbiausia, kad laimėtų komanda.“

Baskui šiemet teko išbandyti save įvairiose pozicijose. Įprastai vidurio arba krašto saugu žaidžiantis X. Auzmendi šiemet buvo išbandytas ir krašto gynėjo pozicijoje.

„Praeitą sezoną žaidžiau atakuojančio vidurio saugo pozicijoje, gerai jaučiuosi ir krašto saugo vietoje, tačiau dar niekada nebuvau žaidęs krašto gynėju, – pasakojo „Sūduvos“ žaidėjas. – Tačiau dėl to nejaučiu jokių sunkumų. Jei treneriui reikia, kad žaisčiau gynėju, ir jis mano, kad aš tinku tam, jokių problemų. Visi futbolininkai nori žaisti kuo daugiau, stengsiuosi įrodyti, kad esu to vertas.“

„Sūduva“ šiuo metu „Optibet A lygoje“ turi 58 taškus ir 6 taškais lenkia 2 rungtynėmis mažiau sužaidusį Vilniaus „Žalgirį“.

„Pastaruoju metu turėjome traumų, buvo sunkesnių akimirkų, bet manau, kad komanda gerai dirba ir tobulėja, – svarstė X. Auzmendi. – Manau, mums daug pasitikėjimo savimi pridėjo žaidimas UEFA Europos Konferencijų lygoje. Turėjome gerų akimirkų ir iki tol, bet dabar, manau, esame aukštesniame taške. Galime kovoti su visais varžovais, laimėti ir siekti savų tikslų. Tikrai dėsime visas pastangas, kad pasiektume savo.“

Artimiausias rungtynes marijampoliečiai žais rugsėjo 22 d. 19 val. būtent su „Žalgiriu“. Tai bus „Hegelmann LFF taurės“ ketvirtfinalio mačas. „Optibet A lygoje“ komandos šiemet pasidalino po pergalę: Vilniuje laimėjo marijampoliečiai 2:1, o Marijampolėje – vilniečiai 2:0.

„Tai jau praeitis, buvo visai kitoks sezono etapas, bet, be abejo, reikia iš tų rungtynių pasimokyti, – teigė X. Auzmendi. – Antrąsias rungtynes, kurias pralaimėjome, mes pradėjome gerai, atakavome, bet staiga praleidome 2 vienas į kitą labai panašius įvarčius. Tai buvo didelis smūgis. Tačiau tai jau praeitis, o mes pasistengėme iš klaidų pasimokyti. Varžovai, be abejo, yra stiprūs, todėl turime būti susikaupę visas 90 minučių. Lemiami dalykai per tokias rungtynes gali nutikti bet kada. Laukia 90, gal ir 120, sunkių minučių.“

„Sūduvos“ treniruotėse jau dalyvauja garsusis japonas Keisuke Honda. Anot basko, visiems žaidėjams yra naudinga dirbti su tokiu patyrusiu meistru.

„Niekam nekyla klausimų dėl jo sugebėjimų – tai aukščiausio lygio žaidėjas, rungtyniavęs pasaulio čempionatuose „Milan“ ir kituose žinomuose klubuose. Nesitikėjome, kad atsiras dar naujų žaidėjų, todėl naujiena apie K. Hondos atvykimą buvo tikra staigmena, – prisiminė X. Auzmendi. – Kai kurie žaidėjai, kurie nesužinojo to su visais, netikėjo, kai sakėme, kad jis čia atvyks. Man atrodo, kad K. Honda yra gerai pasirengęs, neabejoju, kad komandai jis padės. Svarbiausia yra, kad būtų kuo geriau „Sūduvai“, tačiau visiems mums yra įdomu ir gera pažaisti kartu su tokio lygio futbolininkais.“

X. Auzmendi pastaruoju metu nepraleido progos apsilankyti ir Lietuvoje vykstančiame salės futbolo pasaulio čempionate. Stebėti kovų į Kauną jis vyko kartu su Nacho Casesu.

„Stebėjau jau 4 rungtynes. Anksčiau salės futbolu labai nesidomėjau, tačiau man labai patiko, – sakė saugas. – Itin didelį įspūdį paliko tai, kokios skirtingos yra komandos – skiriasi taktikos, žaidimo būdai. Buvo tikrai įdomu. Savo favoritų neturiu, man nėra svarbu, kas tas čempionai, tiesiog buvo smagu stebėti rungtynes. Tikiuosi pamatyti dar keletą pasaulio čempionato mačų.“