A lygos dėlionė: mačai Kaune ir Telšiuose gali sudėti svarbius akcentus

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Riteriai“. Spalio 15 dieną 18 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 1:1, 3:1

32-ojo turo rungtynių transliaciją iš Marijampolės rodys TV6 kanalu.

„Sūduva“ lenktynėse dėl aukso vis dar turi pranašumą, tačiau po Vilniaus „Žalgirio“ pergalės ketvirtadienį abi ekipas skiria tik 3 taškai.

Marijampoliečiai šiose rungtynėse neturės diskvalifikuotų žaidėjų, o rinktinių pertrauka buvo gera proga keliems futbolininkams išsigydyti traumas bei grįžti į rikiuotę.

Šiame sezone vicečempionai su „Riteriais“ kovoja gana sėkmingai, tačiau būtent juos slėgs kur kas didesnė įtampa, nes prarastų taškų kaina yra labai didelė.

Sostinės klubas pastarąjį pralaimėjimą Lietuvos čempionate patyrė būtent prieš „Sūduvą“ – tai kol kas yra vienintelė vyr. trenerio Miguelio Moreiros nesėkmė dirbant su „Riteriais“ per aštuonerias rungtynes.

Specialistas iš Portugalijos sulopė iki tol gana skylėtą komandos gynybą, kadangi jo kariauna, per pastarąsias penkerias rungtynes žaidusi su keturiomis pirmo penketo ekipomis, praleido vos 1 įvartį. Marijampolėje „Riteriai“ rungtyniaus be diskvalifikuoto dueto – Tomo Dombrauskio ir Aleksandro Levšino.

Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ – „Kauno Žalgiris“. Spalio 16 dieną 13 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:3, 2:2, 1:2

Tai – itin svarbios rungtynės šeimininkams, kurie pralaimėję šansus prasibrauti į pirmą ketvertą sumažintų iki minimumo.

Atsikvėpę „Hegelmann Litauen“ futbolininkai pasitinka likusią penkių mačų seriją, kurios metu teks grumtis su visais pirmojo šešeto varžovais.

„Kauno Žalgiris“ nėra itin dėkingas varžovas čempionato debiutantams – šiemet nepavyko nugalėti tik žalgiriečių bei Telšių „Džiugo“.

Po šiokios tokios pertraukos „Hegelmann Litauen“ klubas turės diskvalifikuotų žaidėjų, kurie komandoje vaidina svarbius vaidmenis. Yukiyoshi Karashima ir Klaudijus Upstas derbį galės stebėti tik iš tribūnų.

Trejose rungtynėse iš eilės nepralaimintis „Kauno Žalgiris“ šoktelėjo į 3-iąją vietą, tačiau „Panevėžį“ lenkia vos tašku, o būsimus šeštadienio oponentus – 4 taškais.

Jei žalgiriečiai dar kartą įrodys pranašumą derbyje, ekipas skirs nemenka taškų praraja, kurią likviduoti beveik nebus praktinių galimybių. Tokiu būdu „Kauno Žalgiris“, jeigu nepateks į pralaimėjimų ruožą, iki kitos rinktinių pertraukos galės užsitikrinti vietą kito sezono UEFA Konferencijų lygoje.

Telšių „Džiugas“ – Alytaus DFK „Dainava“. Spalio 16 dieną 15 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 2:3

Šeštadienį vyks dar vienerios labai įdomios rungtynės, kuriose susigrums turnyro lentelės kaimynės.

„Džiugas“ į rinktinių pertrauką žengė prastos nuotaikos, tačiau jos metu buvo sužaistas kontrolinis mačas su Latvijos čempionato lyderiais Rygos RFS futbolininkais.

Vis dėlto savo darbą džiugiečiai labai sėkmingai atlieka žaisdami namuose, kur krenta čempionato lyderiai ir iš viso yra iškovoti 25 taškai.

„Džiugui“ ši akistata be galo svarbi: jei namuose bus iškovota pergalė, o Gargždų „Banga“ pralaimės, komandas skirs net 9 taškai – 9-oje vietoje žengiančiam varžovui tokį deficitą tektų likviduoti per likusius keturis susitikimus. Tiesa, šeimininkai stos į kovą be dviejų žaidėjų – Leonardo Antonio ir Adomo Mikos, kurie yra diskvalifikuoti.

Dzūkijos klubas pertraukos metu sustiprino vartininko poziciją – likusioms šešerioms rungtynėms atvyko Lietuvos rinktinės vartininkas Tomas Švedkauskas.

Porą svarbių taškų kovose su pirmojo penketo komandomis iškovoję dainaviečiai artimiausiu metu du sykius grumsis su „Džiugu“ ir kartą – su „Banga“. „Dainavos“ galimybės nenukristi žemiau 8-osios vietos taip pat yra neblogos, o pergalė Žemaitijoje ir namuose prieš tą patį varžovą leistų pakilti laipteliu aukščiau.

Gargždų „Banga“ – „Panevėžys“. Spalio 17 dieną 15 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:4, 2:2, 1:3

Sekmadienį Gargžduose dvi pastaruoju metu retai laiminčios ekipos.

Keturis pralaimėjimus iš eilės patyrusiai „Bangai“ liko sužaisti tik penkis susitikimus, tačiau visi jie bus žaidžiami su įveikiamais varžovais – „Panevėžiu“, „Riteriais“, Kėdainių „Nevėžiu“, „Dainava“ bei „Kauno Žalgiriu“.

Tiesa, gargždiškiams šiemet su pirmojo šešeto komandomis sekasi žaisti išties prastai, o klysti daugiau negalima. Per pertrauką „Banga“ atsisveikino su dar vienu žaidėju – ekipą paliko pastaruoju metu nerungtyniavęs saugas Skirmantas Rakauskas. Gargždų ekipai teks verstis ir be Danielio Romanovskio, kuris yra diskvalifikuotas.

„Panevėžys“ A lygoje nuo rugpjūčio pabaigos per šešias dvikovas yra laimėjęs tik prieš „Nevėžį“, tad aukštaičiai taip pat tokiu tempu negali barstyti taškų, norėdami užimti 3-iąją vietą.

Kaip bebūtų keista, panevėžiečių puolimas taip pat prislopo ir šiuo metu tai yra penkta pagal rezultatyvumą pirmenybių komanda. „Panevėžio“ užduotis Gargžduose nebuvo itin lengva, kadangi teks dėl pergalės kovoti be diskvalifikuotų labai svarbių žaidėjų – Elivelto bei Chrysovalančio Kozoronio.

Kėdainių „Nevėžis“ – Vilniaus „Žalgiris“. Spalio 18 dieną 17 val. Kėdainiai, Kėdainių centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3, 0:2, 0:6

Turą užbaigs dar viena akistata tarp „Nevėžio“ ir „Žalgirio“ – komandos žaidė dar šį ketvirtadienį.

„Nevėžis“ patyrė nemalonų sutriuškinimą Vilniuje ir vėl tapo daugiausiai įvarčių praleidusia komanda. Be to, klubas atsisveikino su dar vienu legioneriumi – ekipą paliko vartininkas Sergijus Melašenka, puikiai rungtyniavęs Pirmoje lygoje, tačiau Lietuvos čempionate savo geriausių savybių nepademonstravo.

„Nevėžio“ vartų stačiakampį toliau gins ir patirtį kaups 20-metis vartų sargas Robertas Granauskas, savo ruožtu, Kėdainių klubas neturės diskvalifikuotų žaidėjų ir čempionams galės kiek labiau pasipriešinti.

„Žalgiris“ ketvirtadienį į „Nevėžio“ vartus pelnė net šešis įvarčius be atsako – tą padarė net keturi atakuojantys žaidėjai.

Įprastai žaidžiant po kelių dienų su ta pačia komanda rungtynės nebūna tokios lengvos, tačiau sunku būtų tikėtis, kad nuo „Sūduvos“ atsiliekantis čempionas neatleistinai atsipalaiduotų.

Ekipas šiai dienai skiria gili meistriškumo praraja, tad tai gali būti gera proga Hugo Videmontui pasivyti artimiausius varžovus snaiperių rikiuotėje. Svečiams dėl diskvalifikacijos ir toliau negalės padėti Milenas Gamakovas.