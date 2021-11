Pasaulio futbolo čempionato atrankoje Anglija sumaitojo San Mariną 10:0, o C grupėje, kurioje kovojo Lietuva, kelialapį Katarą nugvelbė Šveicarija

Italai išvykoje santykius aikšinosi su Šiaurės Airijos futbolininkais, o šveicarai Liucernoje siekė palaužti Bulgarija. Abiems komandoms tai buvo žūtbūtinis mūšis.

Prieš lemiamas akistatas šveicarai ir italai turėjo po 15 taškų, tačiau dėl geresnio įvarčių santykio pirmoje pozicijoje buvo italai. Pirmoje tarpusavio akistatoje komandos išsiskyrė taikiai 0:0, o antroje taip pat nugalėtojas nepaaiškėjo – 1:1.

Tad italai turėjo nedidelę persvarą – sužaidus abiems komandoms lygiosiomis būtent Europos čempionai gautų tiesioginį kvietimą į planetos pirmenybės Katare, o šveicarai privalėtų sužaisti namų ir išvykos dvikova su kita antrąją vietą grupėje laimėjusia komanda.

Tačiau šveicarai netampė liūto už ūsų ir sutriuškino bulgarus 4:0 (0:0), o italai nesugebėjo palaužti šiaurės airių ir sužaidė tik 0:0.

Pirmadienį taip pat turėjo paaiškėti ir I grupės laimėtojas. Joje iki lemiamų mačų pirmavo anglai, lenkę lenkus trimis taškais. Anglijai tereikėjo įveikti visišką atrankos autsaiderę San Marino ekipą, kuri per 9 mačus pelnė vos vieną įvartį ir praleido 36.

Lenkijai reikėjo ne tik stebuklo San Marine, tačiau ji privalėjo palaužti Vengrijos pasipriešinimą, bet ir pelnyti bent jau 6 įvarčius be atsako, jei svajojo apie grupės pirmąją vietą.

Tačiau jokių netikėtumų neįvyko: Anglija net 10:0 (6:0) sudaužė San Mariną, o 28-erių Harry Kane'as pelnė 4 įvarčius. Du jis pelnė nuo 11 metrų žymos, kitus – iš žaidimo, tačiau visi jie pelnyti pirmame kėlinyje.

Per šią atranką puolėjas per 8 mačus įmušė 12 įvarčių ir yra rezultatyviausias atrankos žaidėjas. Iš viso Anglijos rinktinei H.Kane'as pelnė jau 48 įvarčius. Per visą istoriją daugiausiai įvarčių nacionalinei ekipai pelnė Wayne'as Roney – 53.

Nuo 68 min. San Marinas žaidė dešimtyje, nes raudona kortelė buvo parodyta D.C. Rossi.

Iš viso įvarčių buvo 11, tačiau 71 min. J.Bellinghamo įvarčio teisėjas neįskaitė peržiūrėjęs VAR sistemos įrašą.

Tuo tarpu Lenkija savo žiūrovų akisvaizdoje krito nuo vengrų 1:2 (0:1).

Pirmadienį vyko ir F grupės kovos, tačiau intrigos jose nebuvo – Danija jau iki šio turo iškovojo kelialapį į Katarą, o žemiau antrosios vietos nukristi negalėjo Škotija. Šios rinktinės tarpusavyje žaidė lemiamą dvikovą, o Moldova siekė pabėgti iš paskutiniosios pozicijos.

Škotai pasiekė moralinę pergalę, įveikę danus 2:0 (1:0), o Moldova krito prieš austrus 1:4. Dar viename mače Izraelis Farerų salų rinktinei leido 72 min. išlyginti rezultatą, tačiau po dviejų minučių vėl pelnė įvartį ir galiausiai laimėjo 3:2.

Į planetos čempionatą Katare iki pirmadienio jau kelialapius buvo užsitikrinusios šios Europos rinktinės: A grupėje – Serbija, B – Ispanija, D – Prancūzija, E – Belgija, F – Danija, H – Kroatija, J – Vokietija.

Pirmadienio rungtynių rezultatai

C grupė

Šveicarija – Bulgarija 4:0.

Šiaurės Airija – Italija 0:0

F grupė

Austrija – Moldova 4:1

Izraelis – Farerų salos 3:2

Škotija – Danija 2:0

I grupė

San Marinas – Anglija 0:10

Albanija – Andora 1:0

Lenkija – Vengrija 1:2