„Riterių“ štabe – buvęs rinktinės fizinio rengimo treneris M. Čeliauskas

„Su „Riteriais“ turėjome kontaktus iš seniau. Jie sekė mano situaciją ir susiklosčius aplinkybėms, kai klube atsilaisvino ši pozicija, įvertino mano kandidatūrą bei pasiūlė prisijungti. Mano sutartis su LFF buvo pasibaigusi, todėl didelių kliūčių nebuvo. Labai džiaugiuosi šia galimybe ir nekantrauju pradėti darbus.

Turėjau gana ilgą, bet šiltą ir atvirą pokalbį su klubo prezidentu Janu Nevoina. Tiek jis, tiek kiti vadovai pristatė savo viziją atletinio rengimo trenerio pozicijai. Aš pristačiau savo darbo principus. Supratome, kad žiūrime ta pačia kryptimi. Mane labai maloniai nustebino klubo vadovų sisteminis, skaičiais ir faktais paremtas požiūris. Klubas daug metų turi atletinio rengimo trenerį ir teikia prioritetą šiai pozicijai. Man tai labai svarbu!“, – prisijungimo motyvus dėstė naujasis „Riterių“ fizinio rengimo treneris.

Pastaruoju metu M.Čeliauskas fiziniu parengtumu rūpinosi nacionalinėje rinktinėje. Anot jo, buvęs ir būsimas darbas skiriasi iš esmės.

„Klube atletinio rengimo treneris ruošia žaidėjus, o rinktinėje įvertina esamą žaidėjų parengtumą ir įveda į rungtynes. „Žalgiryje“ buvo įdomus, kupinas iššūkių etapas. Treneriai keitėsi kas kelis mėnesius ir ne su visais pavyko rasti tinkamą ryšį. Paskutinius dvejus metus dirbau LFF, darbas neapsiribojo tik nacionaline rinktine.

Buvau atsakingas už visų rinktinių atletinio rengimo sistemos įdiegimą, taip pat už žinių perdavimą Lietuvos futbolo akademijoms. Kartu su techniniu departamentu surinkome kompetetingus trenerius, įdiegėme žaidėjų testavimo ir rengimo sistemas. Šie specialistai aprūpino visas Lietuvos futbolo rinktines.

Mano darbas „Riterių“ sistemoje apims ne tik A komandos ruošimą. Taip pat būsiu atsakingas už sistemos sukūrimą ir jaunų trenerių integraciją, kurie dirbs TFA ir „Riterių B“ komandose. Todėl paskutinių dvejų metų patirtis dirbant LFF man labai padės. „

– Jei grįžtumėm į praėjusį sezoną, tai tiek prieš sezoną, tiek jam besibaigiant „Riterių“ fizinis pasiruošimas buvo vienas geresnių „Optibet A lygoje“. Ko trūksta, kad jis būtų dar geresnis?

– Jei buvo vienas geresnių, tuomet siekiamybė, kad būtų geriausias (juokauju). Na, manau, negalime objektyviai lyginti fizinio pasiruošimo visų komandų, kadangi „Optibet A lyga“ neturi bendros stebėjimo ir vertinimo sistemos. Kita vertus, „Riteriai“ nori žaisti intensyvų futbolą ir akcentuoja gerą fizinį pasiruošimą. Manau, kad specialistai, kurie dirbo prieš mane, gerai atliko savo darbą. Komplimentai jiems!

– Jei, apskritai, kalbėtumėm apie Lietuvos futbolą, tai mūsų žaidėjai labai stipriai fizinėmis savybėmis atsilieka nuo daugelio šalių futbolininkų. Dėl ko taip yra?

– Yra keletas priežasčių. Nuo mažų dienų yra per mažas dėmesys skiriamas judesių įvairovei. Vėlesniuose etapuose neatsižvelgima į brandos ir augimo spurtą, per mažai dėmesio skiriama teisingam fizinių ypatybių vystymui ir krūvio paskirstymui. Bendrai žiūrint, futbole turime per mažai atletinio rengimo trenerių. Kiek jų dirba A ir I lygos klubuose, kiek futbolo akademijų turi visu ar bent jau pusę etato dirbančių specialistų? Klubai ir akademijos neskiria tam prioritetinio dėmesio, todėl ir rezultatai tokie.

– Kokį tikslą sau keli būdamas „Riterių“ sistemos dalimi?

– Visų pirma, noriu kiekvienam žaidėjui padėti pasiekti savo asmeninį fizinį potencialą, tai dedasi į bendrą komandos rezultatą. Kiekvienas žaidėjas visapusiškai yra skirtingas, todėl aš labai vertinu individualų priėjimą. Kas tinka vienam, nebūtinai tiks kitam. Taip pat noriu su A komanda pasiekti teigiamų sportinių rezultatų ir prisidėti sukuriant atletinio rengimo sistemą klube.