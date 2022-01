Buvo daug požymių, kad 23 metų Kylianas Mbappe jau praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje persikels į Madrido „Real“.

Ispanijos klubo valdžia prancūzams pateikė oficialų pasiūlymą, tačiau PSG nusprendė jį atmesti su viltimi, kad jų žvaigždė liks.

Toks PSG sprendimas viską paliko K.Mbappe rankose. Jo sutartis baigiasi birželio pabaigoje, tad nuo sausio 1 dienos jis gali laisvai derėtis dėl asmeninės sutarties su kitais klubais.

Negana to, dėl besibaigiančios sutarties futbolininkas į naują komandą galės persikelti nemokamai.

Ispanijos žurnalistas Josepas Pedrerolis, sekantis šią istoriją, teigia, jog pranešimas apie 23-ejų futbolininko pasitraukimą iš PSG bus paskelbtas jau vasario mėnesį per abiejų klubų rungtynes Čempionų lygoje.

Portalas ABC atskleidė, kiek K.Mbappe uždirbs persikėlęs į Madridą.

Teigiama, kad prancūzų žvaigždė per metus uždirbs 21 mln. eurų atskaičius mokesčius. Be to, jis gaus 40 milijonų eurų premiją vien už sutarties pasirašymą.

Jei K.Mbappe būtų likęs PSG, jam buvo siūlomi 36 mln.

Žaidėjo advokatės Delphine'es Verheyden teigimu, Ispanijoje bendra uždarbio suma bus didesnė pridėjus pajamas už reklamą ir įvaizdžio teisių pardavimą.