Lietuvos mažojo futbolo rinktinės vairą perimantis strategas: „Kai atstovauji Lietuvai tikslas visada turi būti laimėti“

Rinktinės pasiruošimas prasidėjo ne tik pirmąja treniruote, bet ir naujojo trenerio pristatymu, o juo tapo Futbolotreneris.lt organizacijos bendrasteigėjis Robertas Šuškevič.

Šiuo paskyrimu Lietuvos mažojo futbolo asociacija pradeda bendradarbiavimą su Futbolotreneris.lt kolektyvu bent jau trims metams.

Verta paminėti, kad Futbolotreneris.lt trenerių štabą sudaro R.Šuškevič ir Tomas Staniūnas, bet pastarasis dėl asmeninių priežasčių negalės vykti į šių metų mažojo futbolo pasaulio čempionatą Meksikoje, tačiau 2023 metais Vokietijoje ir 2024 metais Lenkijoje prie Lietuvos mažojo futbolo rinktinės vairo turėtume išvysti R.Šuškevič ir T.Staniūno duetą.

Šis duetas kartu su buvusiu Lietuvos rinktinės puolėju Darvydu Šernu yra įkūrę „Vilnius Football Academy“ futbolo akademiją, kurioje daugiau nei 400 įvairaus amžiaus berniukus ir mergaites moko futbolo paslapčių.

Tiesa, šiais metais R.Šuškevič prie šoninės linijos nebus vienas. Jam padės fizinio rengimo treneris Giedrius Brazaitis, kuris tas pačias pareigas jau ėjo 2019 metų Socca mažojo futbolo pasaulio čempionate, kuriame Lietuvos mažojo futbolo asociacijos rinktinė pasiekė aštuntfinalį.

Pats R.Šuškevič jau nuo 6 metų mokėsi žaisti futbolą Vilniaus futbolo mokykloje bei žaidė įvairaus amžiaus Lietuvos jaunimo rinktinėse. 31-erių metų treneris turi UEFA B trenerio licenciją bei jau siekia įgyti UEFA A trenerio licenciją.

Jei reikės, artėjančiame pasaulio čempionate R.Šuškevič ir pats žengs į aikštelę, nes, viską patikslinant, jis užims žaidžiančiojo trenerio rolę. Tiesa, naujasis Lietuvos mažojo futbolo rinktinės treneris to norėtų daryti kuo mažiau.

„Jei matysiu, kad manęs reikės, padėsiu komandai ir aikštėje, bet esant joje, nematai visko taip gerai, kaip nuo šoninės linijos, todėl labiau norėčiau ir likti prie jos bei iš ten vadovauti rinktinei“, – po pirmosios rinktinės treniruotės sakė R.Šuškevič.

Lietuvos mažojo futbolo rinktinės sudėtis bus atskleista kiek vėliau, bet R.Šuškevič patiko tai, ką jis pamatė.

„Visų rinktinės žaidėjų tikrai nepažįstu, bet dar spėsime geriau pažinti vienas kitą. Visgi, jau pirmoje treniruotėje pamačiau tai, kas man patiko. Visi susirinko užsivedę, darbinės nuotaikos. Matėsi, kad visi rinktinės nariai neatvyko tiesiog pasižaisti ir į Meksiką nevyks tik pailsėti ir pagurkšnoti margaritų. Visi stengiasi, rodo savo stipriąsias puses ir akivaizdžiai demonstruoja, kad į Meksiką vyks laimėti. Jei laimėti pavyks, tada bus galima paragauti ir vietinių margaritų“, – su šypsena veide savo pirmosiomis mintimis dalinosi naujasis Lietuvos mažojo futbolo rinktinės treneris.

Prie Lietuvos mažojo futbolo rinktinės vairo R.Šuškevič stojo grįžęs iš Kroatijos. Apie tai ir kitus dalykus naująjį trenerį pakalbino Lietuvos mažojo futbolo asociacija.

– Robertai, iš Kroatijos tiesiai į pirmąją Lietuvos mažojo futbolo rinktinės treniruotę. Ką veikei Kroatijoje?

– Kartu su kitais treneriais svečiavomės pas Valdą Dambrauską ir jo treniruojamą Splito „Hajduk“. Šiuo metu laikausi UEFA A trenerio licenciją, todėl jau lankiausi Danijoje, Ispanijoje, o dabar ir Kroatijoje. Iš tų šalių stengiuosi pamatyti tai, ką galiu pritaikyti ir Lietuvoje. Pačioje Kroatijoje labai patiko. „Hajduk“ yra didelis klubas, turi gražią istoriją, o visame mieste jaučiasi, kad „Hajduk“ čia yra vienintelis klubas.

Visgi, tiesą pasakius, nieko stebuklingo „Hajduk“ treniruotėse nepamačiau. Paprastume ir yra visas grožis. Nuoseklios ir intensyvios treniruotės yra viso ko paslaptis. Čia kiekvienas vaikas ar jaunuolis siekia savo svajonės tapti profesionaliu žaidėju. Matėme tokių jaunuolių, kurių vertė jau dabar siekia dešimtys milijonų, o jais domisi tokio kalibro klubai kaip „Manchester City“. Paliko įspūdi tai, kad visi vaikai sportiški, visi stengiasi, nes visi žino, ką sunkiu darbu gali pasiekti. Nepasakyčiau, kad sąlygos Kroatijoje yra stebuklingos, bet didelis darbas duoda vaisių. Visi žino, kas už ką yra atsakingi ir darbas Kroatijoje yra labai aukšto lygio.

– Grįžtant prie mažojo futbolo, kaip gerai žinai šią futbolo atmainą?

– Didžiajame futbole būna vienos taktikos, futsale kitos, bet mažajame futbole yra dar vienos. Pats su mažuoju futbolu esu gerai susipažinęs, nes ne tik pats jį žaidžiu, bet ir vaikų treniruotėse dažniausiai žaidžiamas mažasis futbolas, todėl gerai žinau ir šio formato futbolo subtilybes.

– Jau minėjai, kad pirmąja rinktinės treniruote likai patenkintas. Ką dar ten pamatei?

– Gali būti, kad rinktinėje bus vienas ar kitas lyderis, bet varžovai tai greitai pastebėtų, todėl ieškosime būdų, kaip galėtume išnaudoti visų rinktinės žaidėjų stipriąsias puses. Negaliu prašyti žaisti tiki-taką ar braziliško stiliaus futbolą. Turiu gerai įvertinti visų žaidėjų stipriąsias puses. Jau mačiau, kad rinktinėje turime tų, kurie nebijo žaisti vienas prieš vieną ar turi galingą sprogstamąją jėgą. Žaisime taip, kaip leis žaidėjų galimybes ir būsimi varžovai.

– Ar pats stebėjai 2019 metų Socca mažojo futbolo čempionatą ir Lietuvos rinktinės žaidimą?

– Kadangi pažinojau kelis žaidėjus iš 2019 metų, buvo įdomu pamatyti, kaip jie žaidė ir bendrai, kaip sekėsi Lietuvos mažojo futbolo rinktinei. Mačiau kelias rungtynes, bet negalėčiau savęs pavadinti mažojo futbolo fanu, bet dabar tai pasikeis – mažuoju futbolo domėsiuosi daug daugiau.

– Kadangi tavo dėmesys mažajam futbolui padidės, ar ketini analizuoti ir kitų rinktinių žaidimą, peržiūrėti jų rungtynes?

– Per kelis metus mažajame futbole gali įvykti dideli pokyčiai, todėl manau, kad į Meksiką atvyks visai kitokios sudėties rinktinės nei buvo 2019 metais. Žinoma, kai sužinosime savo varžovus grupių etape, peržiūrėsiu vaizdo įrašus kaip žaidė tos rinktinės, bet daugiau varžovus analizuosime gyvai, jau pačioje Meksikoje.

– 2019 metais Lietuvos mažojo futbolo rinktinės treneriu buvo dabar Gargždų „Bangoje“ dirbantis brazilas Armando Tarlazis, kuris labai daug dirbo su rinktinės psichologija. Ar galvojai apie galimybę susisiekti su Armando ir pasikonsultuoti?

– Armando asmeniškai nepažįstu, bet jei reikės, tikrai su juo pakalbėsiu. Pats rinktinės treniravime noriu rasti aukso viduriuką tarp taktikos ir psichologijos bei reaguoti į situaciją gyvai – kai reikia, pakelti komandos psichologiją ir nusiteikimą, o kai reikia, keisti taktines schemas.

– Pats 2018 metais žaidei Neymaro organizuojamame mažojo futbolo turnyre Brazilijoje. Šiais metais Socca mažojo futbolo čempionatas vyks Meksikoje. Laiko juosta panaši, tai turbūt žinai, ką tai reiškia?

– Tikrai taip. Tada vykome į Braziliją ir galvojome, ką tas laiko skirtumas gali reikšti, bet aikštėje greitai pajutome, kad koncentracija sumažėjusi, sunku susikaupti, jaučiasi nuovargis. Meksikoje, išskyrus čempionato šeimininkus, dauguma rinktinių tai pajus, bet gerai, kad turime fizinio rengimo trenerį Giedrių. Esu tikras, kad jo pratimų dėka žaidėjai sugebės greičiau aklimatizuotis ir pakelti savo koncentracijos lygį.

– Lietuvos mažojo futbolo rinktinė dar nežino savo būsimų varžovų pasaulio čempionate, bet asmeniškai su kokiomis šalimis pats norėtum sužaisti?

– Tai būtų du pasirinkimai – arba egzotiškos šalys, kaip kokios Afrikos ar rytų Azijos šalys, arba futbolo šalys, kaip Prancūzija ar Brazilija. Visada įdomu sužaisti su tokiomis valstybėmis, kuriose futbolas yra numeris vienas ir jos didžiajame futbole rodo puikius rezultatus.

– Bet jau minėjai, kad su rinktine vyksite ne tik pažaisti...

– Be abejo. Kadangi pats žaidžiau futbolą nuo mažų dienų, turiu mentalitetą į aikštę žengti tik vieno – laimėti. Kartais skaitai, kad rinktinė kelia tikslus likti ne paskutinė grupėje ar įveikti bent vieną komandą. Negaliu to suprasti. Kai atstovauji Lietuvai, nesvarbu ar tai vaikų, vyrų, merginų, senjorų ar mėgėjų rinktinė, tikslas visada turi būti laimėti. Į Meksiką to ir skrisime – laimėti. Sau asmeniškai ir visai rinktinei kelius pačius aukščiausius tikslus. Žiūrėsime į kiekvienas rungtynes labai rimtai ir visose jose stengsimės nugalėti.

– Šių metų čempionatas Meksikoje bus pirmasis tau, o po to Socca pasaulio čempionatai vyks Vokietijoje ir Lenkijoje. Kokie tolimesni rinktinės tikslai?

– Norime tęstinumo trims metams. Žinoma, mėgėjų futbole viskas gali greitai pasikeisti ir per kelis metus vieno žaidėjo forma smarkiai nukristi, o kitas apskritai gali nuspręsti nebežaisti futbolo, bet Meksikoje norime pastatyti tvirtą pagrindą, nuo kurio galėtume atsispirti. Esu tikras, kad būtent Meksikoje subursime mažojo futbolo rinktinės branduolį, kuris po to Vokietijoje ir Lenkijoje galės kelti kartelę į viršų ir kovoti dėl pačių aukščiausių pozicijų.