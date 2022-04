A lygos turo anonsas: „Žalgirių“ susidūrimas ir „Sūduvos“ išvyka į Panevėžį

Vilniaus „Riteriai“ – „Jonava“. Balandžio 1 dieną 19.30 val. Vilnius, „Sportimos“ maniežas.

Turo starte – gera galimybė sostinės ekipai grįžti į pergalingas vėžes ir priartėti prie pirmojo trejeto.

„Riteriai“ sostinės derbyje patyrė pirmą pralaimėjimą šiame sezone, tačiau čempionams metė rimtą iššūkį – du kartus sudrebino vartų konstrukciją ir su kvalifikuotais naujokais parodė nemenką potencialą. Realu, kad jau nuo artimiausio mačo starto sudėtyje pamatysime potencialų lyderį Felipe Brisola, be to, porą papildomų savaičių pasiruošti sezono debiutui turėjo svarbus gynėjas Dominykas Barauskas. Sostinės klubas tris mačus iš eilės žais su potencialiai silpnesnėmis ekipomis ir, jeigu neklups kaip praėjusiais metais, gali šoktelti ir kuriam laikui įsitvirtinti pirmame trejete.

„Jonava“ per pirmą čempionato mėnesį pasirodė neįkvepiančiai: 0 taškų, 2 įmušti įvarčiai ir net 16 – praleistų. Net ir ta siena gynyboje, iš kurios galima buvo tikėtis daugiau – vartininkas Martynas Matuzas, nežiba. Per rinktinių pertrauką Jonavos klubas kol kas oficialiai nepristatė nė vieno naujoko, tad tokiu atveju su „Riteriais“ turėtų grumtis ta pačia gana kuklia sudėtimi. Pozityvu yra tai, jog į rikiuotę grįžo ir įvarčiu išsiskyrė Marius Ganusauskas, be to, jonaviečiai per šias dvi savaites turėjo kiek patobulėti fizinio pasirengimo komponente.

„Panevėžys“ – Marijampolės „Sūduva“. Balandžio 2 dieną 13 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas.

Vis dar įvarčio nepraleidę panevėžiečiai priims gana blankiai sezoną pradėjusią Marijampolės ekipą.

„Panevėžys“ rinktinių pertraukos metu keliavo į Rygą ir sužaidė kontrolines rungtynes su Latvijos čempionais RFS futbolininkais – buvo patirtas pralaimėjimas 0:1. Geru ženklu panevėžiečiams tapo Pijaus Širvio debiutas, kadangi krašto gynėjas jau galės grįžti į „Optibet A lygos“ kovas, kaip ir Latvijoje jau žaidęs Elivelto. Keturi mačai be praleisto įvarčio turėjo suteikti „Panevėžiui“ daugiau pasitikėjimo, maža to, liko dar žaidėjų, kurie dar neiššovė – tarp jų tokie žaidėjai kaip Nasko Milevas, Jeffrey Sarpongas arba Elivelto.

Sūduviečiai per rinktinių pertrauką kontrolinių susitikimų nežaidė ir sulaukė skaudaus smūgio. Įvartį naujoje komandoje pelniusiam Simonui Urbiui treniruotės metu trūko Achilo sausgyslė ir jis negalės žaisti apie keturis mėnesius. Toli gražu ne aukščiausia pavara veikiančiam „Sūduvos“ puolimui tai yra didelis praradimas, kurį sieks kompensuoti keliolika minučių šiame sezone sužaidęs ekipos naujokas Saidas Hamuličius. Įvertinus apie abiejų komandų rezultatyvumą, realu, kad įvarčių šiame sezone bus pelnyta nedaug.

Telšių „Džiugas“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Balandžio 2 dieną 15 val. Telšiai, „Ateities“ progimnazijos stadionas.

Pirmąjį tašką iškovoję džiugiečiai sudėtingą trijų mačų atkarpą pradės dvikovoje su „Hegelmann“ futbolininkais.

„Džiugas“ praėjusią savaitę dvikovoje su tiesioginiu konkurentu pademonstravo charakterį, tačiau skylėta gynyba ir neužtikrintas vartininko Vincento Šarkausko žaidimas nesužavėjo vyr. trenerio Mariaus Šlutos. Vis dėlto pozityvių akcentų netrūko: įsibėgėjantis portugalas Ivo Brazas pelnė dublį, o po keitimo į kovą mestas Rokas Krušnauskas taip pat atidarė taiklių smūgių sąskaitą. Nežibant Aivarui Emsiui, atakos smaigalyje nuo pirmųjų minučių galbūt pamatysime R. Krušnauską, kuris žais prieš savo buvusią ekipą. „Džiugas“ namuose rungtyniauja sėkmingai ir iš būsimo varžovo gali atimti taškus.

„Hegelmann“ futbolininkai su 9 taškais turnyro lentelėje žengia treti ir intensyvų balandžio mėnesį pasitinka iš dėkingų pozicijų. Nepaisant to, jog Lietuvos rinktinėje rungtyniavo du puolėjai – Augustinas Klimavičius ir Ignas Kružikas, strategas Andrius Skerla, įvertinęs šią situaciją, starto sudėtyje gali suteikti šansą naudingiau už šį duetą „Optibet A lygoje“ rungtyniaujančiam Salifui Cisse, kuris visuose mačuose žengė į kovą po keitimo. „Džiugas“ Kauno rajono ekipai yra vienas iš nepalankiausių varžovų, tad šiemet praėjusių metų tendenciją bus siekiama pakeisti.

„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“. Balandžio 2 dieną 17 val. Kaunas, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras.

Keturis kartus „sausus“ vartus išlaikiusio „Žalgirio“ gynyba susidurs su sudėtingu iššūkiu.

„Kauno Žalgirio“ žaidimo kreivė, kaip ir buvo galima tikėtis, po truputį vis kyla į viršų. Nors rezultatas ir dvikovos atomazga Marijampolėje to galutinai neatspindi, kauniečiai turėjo puikių progų pelnyti bent tris įvarčius. Vis aštriau atrodo Barbadoso rinktinės atstovas Ryanas Trotmanas, kurio greičio savybės „Žalgirio“ gynybai gali kelti labai daug rūpesčių. Tiesa, neaišku, ar komandai galės padėti mače su „Džiugu“ traumą patyręs Edvinas Girdvainis, kaip ir kitas į Lietuvos rinktinę neišvykęs gynėjas – Martynas Dapkus. Jei abu šie žaidėjai šeštadienį nežais, „Kauno Žalgirio“ šansai apsiginti nepraleidus įvarčio gerokai kris.

„Žalgiriui“ antra pirmo rato pusė bus gerokai sudėtingesnė – teks žaisti su keliais pagrindiniais konkurentais. Šiuo metu 10 taškų turintys čempionai pirmauja turnyro lentelėje, tačiau demonstruojamas žaidimas ir puolėjų indėlis vis dar ne toks, kokio norėtų Vilniaus klubo aistruoliai. Po rinktinių pertraukos vilniečiai sugrįžta sustiprėję – prie ekipos prisijungė Renanas Oliveira. Tai – iš Ukrainos čempionato atvykęs kiek jaunesnis puolėjas, kuriam gali būti suteiktas šansas jau artimiausiame mače. Jei R. Oliveira neužtruks pateisinti lūkesčių, tai gali būti pagrindinis komandos puolėjas.

Gargždų „Banga“ – FA „Šiauliai“. Balandžio 3 dieną 17.30 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas.

Gargždiškiai praėjusią savaitę apmaudžiai išleido pergalę iš rankų, nors į džiugiečių vartus pasiuntė net tris įvarčius. „Banga“ savo aikštės pusėje ir toliau neišvengia grubių klaidų, tačiau atakuojantys futbolininkai, tarp kurių pastaruoju metu išsiskiria Karolis Žebrauskas bei Darius Zubauskas, tas spragas sėkmingai kompensuoja. Po diskvalifikacijos į vartų stačiakampį jau galėtų grįžti Kornelijus Smilingis, tiesa, ant atsarginių žaidėjų suolo dar vieną mačą negalės būti fizinio rengimo treneris Vitalijus Limontas. Jei „Banga“ nugalės, turnyro lentelėje aplenks šiauliečius, bet tam reikia patikimiau sustyguoti veiksmus gynyboje.

FA „Šiauliai“ futbolininkai įvarčiais pasižymėjo tik vieneriose rungtynėse, tačiau solidi gynyba leido atimti taškus iš čempionato grandų. Pastarosios dvi savaitės turėjo labai išeiti į naudą puolėjui Davidui Aršakianui. Jeigu armėnui pavyko įgauti geresnę žaidybinę formą, tai bus svarbus ginklas gana nuspėjamame ir kontratakomis grįstame šiauliečių puolime. Vis dėlto jei toks scenarijus dar šį sekmadienį neišsipildys, Eligijus Jankauskas, Justas Petravičius bei Deividas Šešplaukis bus tie atakuojantys žaidėjai, kurie gali nukalti Saulės miesto komandai itin svarbią pergalę.