A lygos 7-ojo turo anonsas: į lyderius taikantis „Hegelmann“ pradeda sunkių rungtynių seriją

Visuose mačuose pirmojo penketo klubai kovos su 6-10 vietas užimančiomis ekipomis.

„Panevėžys“ – „Jonava“. Balandžio 9 dieną 13 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas.

7-ąjį turą pradės dvikova tarp pirmąją bei paskutiniąją vietas užimančių komandų.

Dabartiniai čempionato lyderiai kol kas pirmame rate atliko didelį darbą ir nepralaimėjo nė vieno mačo kitiems konkurentams lenktynėse dėl medalių. Su puikia gynyba, kuri lėmė vos vieną praleistą įvartį, „Panevėžys“ žengia į trijų mačų ciklą su Jonavos, Šiaulių bei Telšių klubais. Keli potencialūs panevėžiečių puolimo lyderiai vis dar įsitaisę šešėlyje, nors neretai skiria daug dėmesio padedant komandos draugams gintis. Ši akistata yra dėkingiausia proga dar turui išlikti turnyro lentelės viršūnėje bei įgauti daugiau papildomo pasitikėjimo puolėjams.

„Jonava“ per pirmas penkerias rungtynes pasirodė labai prastai, tačiau yra ženklų, jog komanda po truputį žengs žingsnius į priekį gerinant žaidimo kokybę. Šioks toks pagyvėjimas matėsi pastarajame mače su „Kauno Žalgiriu“, be to, prie ekipos du naujokai – vartininkas Orestas Kostykas bei saugas Vladislavas Chameliukas, kurie rungtyniavo Ukrainos čempionate. Šie papildymai vargu, ar atneš greitą efektą, tačiau kartu su jais jau galima kokybiškiau ruoštis tiek šeštadienio akistatai, tiek svarbiam susidūrimui namuose prieš Telšių „Džiugą“.

Telšių „Džiugas“ – Vilniaus „Žalgiris“. Balandžio 9 dieną 15 val. Telšiai, „Ateities“ progimnazijos stadionas.

Itin arti pirmos pergalės buvę džiugiečiai sieks pakartoti praėjusių metų scenarijų.

„Džiugas“ šiemet svečiuose kol kas yra iškovojęs vienu tašku daugiau negu žaisdamas savo sirgalių akivaizdoje. Bet kuriuoju atveju žemaičiai kiekvienam oponentui pasiūlo atkaklią kovą bei net ir pralaimėtuose susitikimuose atkarpomis turėdavo iniciatyvą. 2021-aisiais namuose Telšių klubas kartą nugalėjo žalgiriečius, kurie šiuo metu yra kiek pažeidžiami gynyboje bei neatrandantys optimalios sudėties puolime. Jeigu starto sudėtyje mačą ir vėl pradės Aivaras Emsis bei Rokas Krušnauskas, svečių vidurio gynėjams teks nelengvas iššūkis tvarkytis su fiziškai pajėgiais varžovais.

Vladimiro Čeburino kariauna su 12 iškovotų taškų žengia 3-ioje vietoje – yra tris sykius sužaidusi lygiosiomis bei pirmąjį ratą užbaigs trimis sudėtingais mačais. Nepaisant to, kad 12 įvarčių pelnęs „Žalgiris“ yra rezultatyviausias turnyre, net pusė taiklių smūgių buvo atlikta pirmoje dvikovoje su „Jonava“. „Žalgirio“ puolėjai kol kas išlieka blankūs, o puolimas laikosi ant Franciso Kyeremeh, Marko Miličkovičiaus bei Manto Kuklio pečių. Sostinės ekipa, suprantama, yra akistatos favoritė, tačiau bent menkiausias atsipalaidavimas gali kainuoti labai brangiai.

„Kauno Žalgiris“ – FA „Šiauliai“. Balandžio 10 dieną 13 val. Kaunas, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras.

Sekmadienį į kovą stos šiuo metu 5-ąją bei 6-ąją vietas užimančios ekipos.

„Kauno Žalgiris“ po lygiųjų su čempionais ir pademonstruoto didelio potencialo puolime susidūrė su tankia gynyba bei iškovojo „darbinę“ pergalę Jonavoje, kuri pernelyg neįsimins. Tarp pozityvių dalykų galima išskirti vis daugiau minučių rungtyniaujantį Mohamedą Bahlouli, stabiliai žaidžiantį Michaelą Thuique ir kitus vis geresnę formą įgaunančius naujokus. Žalgiriečiai šiemet kol kas yra įveikę dvi paskutines vietas užimančias ekipas – „Jonavą“ ir „Džiugą“, o dar vienas laimėjimas leistų pakilti vienu arba dviem laipteliais aukščiau.

Čempionato debiutantai dar kartą atliko puikų darbą gynyboje. Kiek siauresnėje aikštėje namuose FA „Šiauliai“ su trimis vidurio gynėjais visiškai neutralizavo Vilniaus „Riterių“ puolimą ir dabar svečiuose žais vieną iš sudėtingiausių mačų šiemet. Čia netrūks ir įdomių akcentų: prieš „Kauno Žalgirį“ grumsis buvęs vyr. treneris Mindaugas Čepas ir dar keli futbolininkai, tarp kurių galima išskirti kaunietį Rimvydą Sadauską – jo karjera buvusioje komandoje nesusiklostė taip, kaip šis norėjo. Šiauliečiai nuožmiai kovos negailėdami savęs ir sieks neužleisti dabartinės pozicijos.

Vilniaus „Riteriai“ – Gargždų „Banga“. Balandžio 10 dieną 15 val. Vilnius, LFF stadionas.

Skaudų antausį Šiauliuose gavę „Riteriai“ namuose sieks grįžti į pergalingą ritmą,

Po lengvos ir efektingos pergalės prieš „Jonavą“ sostinės komanda neužtruko skrajoti padebesiais bei greitai buvo pakišta po šaltu dušu, kas Glenno Stahlio kariaunai turėjo išeiti į naudą. Neabejotina, kad maksimaliai motyvuotas šiam mačui bus kamuolį apmaudžiai į savo vartus pasiuntęs Felipe Brisola ir kiti atakuojantys žaidėjai, kurie pirmą kartą šiemet žais LFF stadione ir turės daugiau erdvių atakose. Norint kovoti dėl vietų Europos turnyruose, „Riteriai“ privalo išvengti panašių taškų barstyti turint žaidybinį pranašumą.

„Banga“ patyrė nesėkmę Kaune, tačiau ne tai Gargždų klubui buvo skaudžiausia naujiena. Į virpstą įsirėžęs ir traumą patyręs kairiajame krašte žaidęs saugas Ignas Venckus komandai negalės padėti apie du mėnesius. Laimei, po ligų į rikiuotę sugrįžo keletas atakuojančių žaidėjų, tad I. Venckaus starto sudėtyje gali užimti Jeffersonas Reisas arba Pijus Srėbalius. Gargždiškiai vėl turėtų pasirinkti atsargią gynybinę taktiką, tačiau pastarosiose rungtynėse buvo ir įdomių atakų – trūkdavo tik tikslesnio paskutinio perdavimo į baudos aikštelę.

Marijampolės „Sūduva“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Balandžio 10 dieną 17.30 val. Marijampolė, „Hikvision“ arenos maniežas.

Vos 6 taškus turinti „Sūduva“ stos į kovą prieš 7 taškais turintį oponentą.

Marijampolės klubas įspūdingai išsigelbėjo rungtynėse su „Džiugu“ ir, nepaisant lygiųjų, atrodė energingiau. Pozityviai sirgalius turėtų nuteikti ir vis aštresnis Saidas Hamuličius, kuris jau yra visai netoli savo pirmojo įvarčio bei įgauna vis geresnę sportinę formą. Tokiu būdu iškovotas taškas turėtų kiek labiau įkvėpti marijampoliečius, tačiau, palyginus su čempionato lyderiais, „Sūduva“ turi rimtesnių problemų gynyboje ir stringa besigindama standartinių padėčių. Jei bus išvengta panašių klaidų prie savo vartų, sūduviečiai yra pajėgūs savo sirgaliams padovanoti itin svarbią pergalę.

„Hegelmann“ ekipai per paskutinį pirmojo rato trečdalį teks grumtis su abiem Vilniaus komandomis bei „Sūduva“ – tada dar ryškiau pasimatys mėlynai baltų potencialas. Sudėtingą atkarpą Andriaus Skerlos treniruojama komanda pasitinka su kol kas pritilusiais puolėjais ir patikima gynyba. Tiesa, mače prieš „Bangą“ progų realizacija buvo solidžiame lygyje.

„Hegelmann“ futbolininkai žaidžia užtikrintai ir net pirmieji praleidę įvartį sugeba atsitiesti.