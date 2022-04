A lygos 10-ojo turo anonsas: sunkūs iššūkiai dviem lyderiams

Telšių „Džiugas“ – Gargždų „Banga“. Balandžio 26 dieną 18 val. Telšiai, „Ateities“ progimnazijos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:3

10-ąjį turą pradės neprognozuojama turnyro lentelės kaimynų dvikova.

„Džiugas“ pastaruosiuose dviejuose mačuose su tiesioginiais konkurentais pademonstravo, kad sugeba atkarpomis tiek gerai gintis, tiek perimti iniciatyvą. Kol kas nežaidžiant Aivarui Emsiui kiek išsibalansavo džiugiečių puolimas, tačiau Vincentas Šarkauskas reabilitavosi ir du kartus iš eilės nepraleido įvarčio. Šiai dienai „Džiugo“ sudėtis yra kiek gilesnė, be to, įprastai telšiškiai sėkmingiau rungtyniauja namuose. Dar didesne motyvacija šeimininkams gal tapti faktas, jog per penkerias tarpusavio rungtynes „Optibet A lygoje“ dar nė karto nebuvo nugalėta. „Džiugui“ dėl surinktų keturių geltonų kortelių negalės padėti Leonardo Antonio.

Panevėžyje nerungtyniavo tokie žaidėjai kaip Ignas Venckus, Darius Zubauskas, Renanas Paulino, Robertas Vėževičius, Mauricio Pinto ar dar dviem mačams diskvalifikuotas Ernestas Stočkūnas, bet ir be jų „Banga“ atrodė išties neblogai. Suprantama, vyr. treneris Davidas Afonso ir jo kariauna deda daugiausiai vilčių būtent į šį mačą, nes po to laukia susidūrimai su čempionu bei vicečempionu. Greičiausiai pamatysime kurį nors šiai dvikovai sugrįšiantį futbolininką, nes pergalė gargždiškiams leistų šoktelėti į turnyro lentelės vidurį.

„Kauno Žalgiris“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Balandžio 26 dieną 20 val. Kaunas, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras. Ankstesnės rungtynės: 1:2

Antradienio kovas taip pat įprasmins labai įdomus ir taip pat nenuspėjamas derbis.

„Kauno Žalgiris“ nuo pirmojo ketverto jau atsilieka 8 taškais, be to, priešakyje laukia labai sudėtingas mačas su „Panevėžiu“, o išvyka į Telšius taip pat bus nelengva. Po diskvalifikacijų į komandos rikiuotę sugrįš Karolis Šilkaitis ir Moussa Sangare, praeitoje akistatoje po keitimo aikštėje pasirodė Edvinas Girdvainis, tiesa, Gratas Sirgėdas pastarąjį kartą žaidė balandžio 2 dieną. Jei žalgiriečiai pralaimėtų ir šį mačą, abi komandas skirtų net 12 taškų praraja, tad nugalėti bei pasiekti revanšą „Kauno Žalgiriui“ yra būtina.

„Hegelmann“ futbolininkai beveik stebuklingai išsigelbėjo rungtynėse su Vilniaus „Žalgiriu“, tačiau komandos žaidimas paliko dviprasmišką įspūdį. Vidurio gynėjas Tzlilas Nehemya gana neblogai pavadavo iš rikiuotės iškritusį Mantą Fridriką, visgi, Yukiyoshio Karashimos trūkumas buvo akivaizdžiai pastebimas. Jeigu šis japonas nerungtyniaus ilgesnį laiką, mėlynai baltų laukia daugiau iššūkių ir išlaikyti tokį taškų rinkimo tempą bus sudėtinga. Kita vertus, „Hegelmann“ ekipa čia yra padėties šeimininkė – lygiosios taip pat neleistų priartėti šiems tiesioginiams konkurentams lenktynėse dėl medalių.

„Panevėžys“ – Vilniaus „Riteriai“. Balandžio 27 dieną 18 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0

Panevėžyje susigrums vienos iš geriausių lygoje besiginančių komandų.

Čempionato lyderiai vis dar yra praleidę vos vieną įvartį, o ekipos vienuoliktukas pastaruoju metu yra labai stabilus ir jame pokyčių nėra daug. Valdo Urbono treniruojami vyrai puikiai žaidžia gynyboje, savo ruožtu, prie Elivelto ir Ariagnerio Smitho prisijungė ir mušti įvarčius pradėjo Nasko Milevas, labai naudingai rungtyniauja vidurio saugas Wandersonas Melo. Tiesa, atsipalaiduoti negalima, nes būtent „Riteriai“ privertė panevėžiečius bene daugiausiai dirbti gynyboje. „Panevėžio“ laukia dar viena labai sudėtingų dvikovų serija, bet jai pirmenybių lyderiai yra gerai pasiruošę.

„Riteriai“ taip pat nerungtyniauja pernelyg rezultatyviai, tačiau individualus atakuojančių žaidėjų meistriškumas, solidus vartininkas Armantas Vitkauskas bei gynybos linija su Plamenu Dimovu priešakyje leidžia būti pirmame ketverte. Pavojaus signalu sostinės klubui tapo faktas, jog praėjusio mačo dėl traumos negalėjo tęsti Mindaugas Grigaravičius, kuris turėtų prisijungti prie taip pat iš rikiuotės iškritusių gynybos atstovų – Olaide Badmuso ir Dominyko Barausko. Tiesa, išryškėja geras „Riterių“ bruožas, kai komanda skina „darbines“ pergales minimaliais rezultatais.

„Jonava“ – Vilniaus „Žalgiris“. Balandžio 27 dieną 18 val. Jonava, Jonavos dirbtinės dangos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:6

Lygiosiomis dažnai žaidžiantys čempionai susigrums su atsigaunančiais pirmenybių autsaideriais.

„Jonava“ per pastaruosius du mačus praleido vos 3 įvarčius, maža to, varžovams nebuvo leista sukurti daug progų pasižymėti. Rungtynėse su Marijampolės „Sūduva“ jonaviečiai taip pat atrodė labai motyvuoti ir kovingi, nors komandos vairą iš Eisvino Utyros perėmė ukrainietis Jevgenas Lucenka. Realu, kad per artimiausius du mačus „Jonava“ taškų neiškovos, tačiau gegužės 3 dieną namuose bus priimtas Šiaulių klubas ir ten greičiausiai bus dedamas esminis akcentas. Šeimininkams šiose rungtynėse negalės padėti diskvalifikuotas Lucasas Martorellis.

Vilniaus ekipa per pastarąsias penkerias rungtynes net keturis kartus sužaidė lygiosiomis ir 6 taškais atsilieka nuo pirmaujančio „Panevėžio“. Vis dėlto rungtynės Kaune turėjo tapti pozityvu bent jau atakuojantiems žaidėjams – įvarčiu išsiskyrė Josipas Tadičius, o Renanas Oliveira pirmą kartą „Optibet A lygoje“ sužaidė 90 minučių. Žaidimas dviem puolėjais pagerino rezultatą atakoje, tačiau buvo praleisti 2 įvarčiai. Visgi tai buvo koncentracijos stoka standartinių padėčių metu ir panašių epizodų pamatyti daug neturėtume.

Marijampolės „Sūduva“ – FA „Šiauliai“. Balandžio 27 dieną 20 val. Marijampolė, „Hikvision“ arenos maniežas. Ankstesnės rungtynės: 0:0

Vicečempionai turi gerą galimybę pakilti į 5-ąją poziciją – tam reikalinga pergalė.

Į pergalingą ritmą sugrįžusi „Sūduva“ sunkioje kovoje palaužė „Jonavą“ – mače buvo ir pozityvių akcentų. Gynyboje, atmetus kelias individualias klaidas savo aikštės pusėje, rungtyniauta solidžiai, be to, įvarčių skonį pajautė du šiai dienai svarbiausi atakuojantys žaidėjai – Kule Mbombo bei Saidas Hamuličius. Su pastaruoju žaidėju šiauliečiams teks susidurti pirmą kartą. Deja, traumos ir toliau kamuoja „Sūduvą“: prie Simono Urbio bei Tomislavo Gomelto prisijungė Levanas Mačarašvilis, kuris nebaigė pastarojo mačo. Norint kuo greičiau pavyti pirmąjį ketvertą, vicečempionams pergalė yra būtina.

FA „Šiauliai“ po pirmo rato turi tašku daugiau negu marijampoliečiai, tačiau per pastaruosius šešis mačus buvo pelnytas vos vienas įvartis, kai smūgiu į savo vartus pasižymėjo Felipe Brisola. Mindaugo Čepo kariauna laikosi dėka geros gynybos bei puikaus Luko Paukštės žaidimo – uteniškis net septyniuose mačuose nepraleido įvarčio. Davidas Aršakianas kol kas neišsiskiria, kiti atakuojantys žaidėjai tik viename mače sugebėjo iššauti, tad realu, kad ir šiame susitikime pamatysime nedaug įvarčių, o galbūt ir dar vienerias nerezultatyvias lygiąsias.