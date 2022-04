BFA treneris H. Šidlauskas: „Norime save išbandyti su A lygos komandomis“

Praėjusį savaitgalį komanda vyko į Prienus, kur LFF taurės pirmajame etape susitiko su II lygos komanda Kybartų „Sveikata“. BFA nelengvai, tik po pratęsimo 3:0 (0:0) įveikė į varžovus ir žengė į kitą etapą, kuriame jų lauks Plungės „Babrungas“. Praėjusiame Pirmos lygos sezone ekipos susitiko du kartus ir pergales 4:2 bei 3:1 šventė H. Šidlausko vedama komanda.

„Turėjome užduotį peržengti pirmo etapo laiptelį, tą ir padarėme. Rungtynių pradžioje, deja, buvome per daug atsipalaidavę. Vyrai galvojo, kad viskas gausis savaime. Reikia pripažinti, kad „Sveikata“ turėjo labai gerą progą, mus išgelbėjo vartininkas Ernestas Černiavskis. Dominavome, bet nepavyko susikurti gerų progų, aikštės šeimininkai kantriai gynėsi ir mums sunkiai sekasi prasibrauti link vartų. Neslepiame, kad LFF taurės turnyre dalyvaujame tam, kad susitiktume su A lygos komandomis. Norime savo jaunimui suteikti kuo daugiau tokios patirties. Reikės pirmiausia įveikti „Babrungą“, kurie Pirmoje lygoje yra mūsų kaimynai lentelėje“, – tikslus LFF taurės turnyre vardijo BFA strategas.

Tris įvarčius šiame susitikime pelnė Lietuvos U-19 narys Martinas Perveinis. Jis rungtynėse pasirodė antroje rungtynių dalyje, kai pakeitė 16-etį Samvelį Vardanyaną, kuris Pirmoje lygoje su 4 įvarčiais yra vienas rezultatyviausių. H. Šidlauskas tikisi, kad komandos puolimo potencialą sustiprins vos 15-os Nedas Garbaliauskas, praėjusiame sezone jaunimo lygose įmušęs per 80 įvarčių.

„Puolėjai atrodo tikrai neblogai, bet komanda jiems sukūrė daugiau progų, nei jie įmušė. Tikimės, kad abu žaidėjai bus puolimo lyderiai, jų darbas užbaiginėti atakas. Mes akademijos viduje neabejojome Samvelio galimybėmis. Jis turi puolėjo instinktą įvarčiams ir tai matosi. Be to, jis ir žaisdamas be kamuolio niekada neleidžia gynėjams atsipalaiduoti. Turime ir daugiau potencialo – tikiuosi prie Martino ir Samvelio prisijungs N. Garbaliauskas, kuris taip pat muš įvarčius ir jiems sudarys konkurenciją“, – teigė H. Šidlauskas.

Dar prieš LFF taurės turnyrą BFA sekmadienį, gegužės 1 d., BFA vyks į Kauną, kur jų lauks taip pat jauna bei ambicinga Pirmos lygos debiutantė „Be1 NFA“ (5 vieta, 9 taškai).

„Buvome su šia komanda susitikę II lygoje. Kauniečiai yra pakankamai techniška komanda, kuri nori dominuoti su kamuoliu. Bet lygiai tokie pat esame mes. Rodome kol kas panašius rezultatus ir manau, kad sekmadienį laukia įdomios, dinamiškos rungtynės. Tiek jie, tiek mes mokame ir norime spausti varžovus. Kol kas Pirmoje lygoje situacija įdomi, nei viena komanda per daug neatsiplėšė. Šiuo metu išankstinėmis prognozėmis pasikliauti negalima“, – apie išaugusią konkurenciją kalbėjo H. Šidlauskas.