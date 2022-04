A lygos turo anonsas: sugrįžimas į pagrindinį Šiaulių stadioną

Kauno rajono „Hegelmann“ – „Jonava“. Balandžio 30 dieną 13 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:4

Mėlynai balti turi puikią progą į savo sąskaitą įsirašyti septintą pergalę.

„Hegelmann“ ekipa prieš derbį turėjo diena poilsio mažiau ir žaidė be Yukiyoshi Karashimos, tačiau svarbiu metu susitelkė ir su šiek tiek sėkmės pasiekė labai solidžią pergalę. Tai leido Kauno rajono klubui išsilaikyti 2-oje vietoje su 21 tašku atsiliekant tik nuo pirmaujančio „Panevėžio“. Komandai netrūks motyvacijos padovanoti vyr. treneriui Andriui Skerlai gimtadienio dovaną, tačiau tą aikštėje teks daryti be diskvalifikuoto vidurio gynėjo Samuelio Odeoyibo. Vis tik vieną susitikimą praleidęs Mantas Fridrikas praeitame mače jo pasirodė po keitimo, o galbūt šansas bus suteiktas Matui Dedurai.

Pozityvo suteikusi „Jonava“ šią savaitę nuvylė – praleido net 5 įvarčius ir tik puikus Martyno Matuzo žaidimas antrame kėlinyje leido išvengti didžiausio sezono sutriuškinimo. Vyr. treneriui Jevgenui Lucenkai teks ieškoti, kuo vidurio gynėjo pozicijoje pakeisti diskvalifikuotą Luizą Matheusą, kuris užsidirbo keturias geltonas korteles. Taip pat už grubų žaidimą prieš Levaną Mačarašvilį kairiojo krašto gynėjui Lucasui Martorelliui skirta ilga diskvalifikacija – argentinietis negalės žaisti dar 5 mačus. Realu, jog „Jonava“ koncentruosis į artėjančią dvikovą namuose.

„Kauno Žalgiris“ – „Panevėžys“. Balandžio 30 dieną 17 val. Kaunas, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras. Ankstesnės rungtynės: 0:1

Kauniečiams – dar vienas sudėtingas mačas siekiant nutraukti pralaimėjimų seriją.

Vos du sykius per dešimt dvikovų šiemet nugalėję žalgiriečiai nuo pirmojo ketverto atsilieka 8 taškais ir artimiausi keturi susitikimai iki rinktinių pertraukos taip pat nusimato labai sudėtingi. Pozityvu yra tai, kad į rikiuotę grįžo Gratas Sirgėdas, tačiau ilgą laiką komandai nepadės gynybos grandies žaidėjai – Yuma Suwa bei Shermaras Martina. Vėl galint žaisti Edvinui Girdvainiui šios netektys nėra itin fatališkos, visgi, prie savo vartų „Kauno Žalgiris“ nežiba – praleista 14 įvarčių, o puolime komandai atkarpomis trūksta tiek aštrumo, tiek ir sėkmės.

Čempionate pirmaujantys panevėžiečiai žygiuoja įspūdingu ritmu. Per 10 dvikovų iškovotos net 8 pergalės, 2 kartus sužaista lygiosiomis ir praleistas vos vienas įvartis. Maža to, „Panevėžio“ puolimo pabūklai pagaliau priminė apie save: Elivelto per pastaruosius keturis mačus įmušė 3 įvarčius, balandžio mėnesio antroje pusėje naudingai rungtyniauja ir puolėjas Nasko Milevas. Tiesa, panevėžiečiai dar nė karto šiemet nebuvo besivejančių vaidmenyje, tad nežinia, kaip į tokias situacijas sureaguotų Valdo Urbono kariauna, bet įgautas pasitikėjimas gali atvesti lyderius į dar vieną pergalę.

FA „Šiauliai“ – Vilniaus „Žalgiris“. Balandžio 30 dieną 19 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0

Ilgai lauktas momentas – tai bus pirma sezono dvikova natūralios vejos stadione.

„Optibet A lyga“ pirmą kartą nuo 2015 metų sugrįš į centrinį Šiaulių miesto stadioną ir pažiūrėsime, kokį tai efektą turės pirmenybių vidutiniokams. Šiauliečių pasiekimai puolant ir toliau išlieka itin kuklūs – pelnyti vos 4 įvarčiai, kita vertus, esant rezultatui 0:1 Marijampolėje, Mindaugo Čepo treniruojama komanda pademonstravo, kad reikalui atsiliekant ir situacijai verčiant sugeba kurti pavojų prie varžovų vartų. Į šias rungtynes turėtų susirinkti gausesnis sirgalių būrys, o sugrįžimas į centrinį stadioną taps papildoma motyvacija. FA „Šiauliai“ čempionams tikrai pakutens nervus.

„Žalgiris“ vėl atsidūrė pergalingame kelyje, tačiau daryti toli siekiančių išvadų iš pastarųjų rungtynių Jonavoje tikrai neverta – šeštadienį laukia kur kas rimtesnis jėgų išbandymas. Geru požymiu žalgiriečiams turėjo tapti įvarčių kraitį atidaręs Renanas Oliviera, progomis jau pasinaudojantis Josipas Tadičius ir taip pat į rikiuotę grįžęs Mantas Kuklys. Pastarasis po ilgos pertraukos vėl turės galimybę savo gimtojo miesto pagrindiniame stadione varžytis prieš Šiaulių ekipą. M. Kuklys, Francis Kyeremeh ir kiti atakuojantys žaidėjai tam tikruose mačuose išties spindi.

Gargždų „Banga“ – Marijampolės „Sūduva“. Gegužės 1 dieną 15 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3

Atsigaunantys vicečempionai keliaus į savo sąskaitą įsirašyti trečiąją pergalę iš eilės.

Reikia pripažinti, kad būtent Gargždų klubas yra bene labiausiai kamuojamas traumų ir ligų šiemet, tačiau vyr. treneris Davidas Afonso randa įvairių opcijų kamšant susidariusias spragas. Be kelių labai svarbių žaidėjų rungtyniaujanti „Banga“ sugeba susitelkti ir nė vienam varžovui netampa lengvu grobiu. Gargždiškiai nuo 4-ojo turo tik viename mače sugebėjo pasižymėti, tačiau puikių progų turi kiekvienose rungtynėse. Galbūt ir vėl pamatysime „Bangai“ gana neįprastą, bet Telšiuose suveikusį trijų vidurio gynėjų išsidėstymą, kurį pralaužti nebus lengva. Dėl diskvalifikacijos dar viename susitikime negalės žaisti Ernestas Stočkūnas.

Marijampolės ekipa atsigauna, visgi, reikia pripažinti, kad pergalės prieš Jonavos, Šiaulių bei potencialiai Gargždų ekipas yra įprastai savaime suprantamas dalykas kovojant dėl aukščiausių pozicijų. „Sūduvai“ nepadeda Simonas Urbys, Tomislavas Gomeltas bei Levanas Mačarašvilis, tačiau sugrįžęs į rikiuotę Xabi Auzmendi tapo rimta paspirtimi atakuojant varžovų vartus. Ekipos vairą perėmus Migueliui Moreirai, sūduviečiai nepraleido įvarčio, o dviejuose iš eilės mačuose pasižymėjęs Kule Mbombo su alkanu Saidu Hamuličiumi yra pasiruošęs pratęsti sėkmingą atkarpą iškovojant dar 3 taškus.

Vilniaus „Riteriai“ – Telšių „Džiugas“. Gegužės 1 dieną 17.30 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0

Vilniaus klubas neišvengia bangavimų – po puikių pergalių „Riteriai“ du kartus buvo pakišti po šaltu dušu Šiauliuose ir Panevėžyje. Sužaidus beveik trečdalį čempionato, tendencijas dar sunku išskirti, tačiau Glenno Stahlio kariauna per keturis mačus namuose iškovojo 10 taškų bei nepraleido nė vieno įvarčio. Vieninteliu šiokiu tokiu pozityvu Panevėžyje tapo tai, kad šiemet debiutavo traumą išsigydęs Dominykas Barauskas, kita vertus, ekipai trūksta Lucaso Diaso bei Tomašo Vestenicky svaresnio indėlio – slovakas rezultatyviais veiksmais išsiskyrė tik akistatoje prieš autsaiderius. Galbūt artimiausiame mače pavyks sužibėti būtent jiems.

„Džiugas“ šiemet kiek kitoks negu praėjusiais metais. 2022-ųjų sezone tik Telšių ir Jonavos klubams dar nepavyko nugalėti namuose. be to, atakuoti mėgstantys ir kartais gynybą apnuoginantys žemaičiai išsiskiria sau gana nebūdinga statistika – per pastarąsias trejas rungtynes nepraleido nė vieno įvarčio. „Džiugui“ jau beveik mėnesį nepadeda Davydas Arlauskis, tačiau jį pavaduojantis Lukas Ankudinovas su Edgaru Žarskiu sėkmingai tvarkosi naujame duete. Telšių ekipos potencialas puolime tikrai nėra menkas, tad jeigu į rikiuotę grįš ir Aivaras Emsis, šeimininkams iškovoti pergalę bus išties nelengva.