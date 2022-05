A lygos turo anonsas: įdomūs susidūrimai Marijampolėje ir Vilniuje

Kauno rajono „Hegelmann“ – Telšių „Džiugas“. Gegužės 21 dieną 15 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1

Mėlynai balti sieks šeštuoju bandymu nugalėti dar neįveiktą varžovą Lietuvos čempionate.

„Hegelmann“ futbolininkai praėjusią savaitę antrą sykį šiame sezone nepelnė įvarčio, tačiau progų tam turėjo išties nemažai, tad rungtyniaujant būtent tokiu stiliumi kamuoliai į varžovų vartus tikrai bus siunčiami. Andriaus Skerlos kariauna pastaruoju metu dažnai žaidžia lygiosiomis, visgi, su 26 taškais dar gana užtikrintai laikosi pirmame trejete. Įdomu tai, kad „Džiugas“ dar nė sykio per du sezonus nebuvo nugalėtas, nors įprastai būtent Kauno rajono ekipa laikoma dvikovų favorite. Taip bus ir šį kartą, kadangi mėlynai balti gali pasigirti dideliu atakuojančiu potencialu.

Vos kartą per 13 rungtynių nugalėję džiugiečiai su 8 taškais žengia devinti ir dažniausiai varžovams pralaimi vieno įvarčio skirtumu. Pastarasis mačas Panevėžyje tapo labai skaudžiu – vienintelis ir nesėkmę kainavęs įvartis praleistas 90-ąją minutę. Esminės „Džiugo“ problemos yra atakuojant – penki susitikimai bei vos sykį pasiųstas kamuolys į varžovų vartus, kai tą baudos smūgiu atliko Periclesas. Telšių ekipai ir toliau trūksta Aivaro Emsio, o tokie žaidėjai kaip Rokas Krušnauskas ar Dovydas Virkšas šiemet atakuojant yra labai blankūs. Galbūt rungtynės Kaune taps išimtimi.

Marijampolės „Sūduva“ – „Panevėžys“. Gegužės 21 dieną 19 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 1:2

Įsibėgėjanti „Sūduva“ labai prastą pirmąjį čempionato ratą palieka užmarštyje.

Prie Marijampolės klubo prisijungęs vyr. treneris Miguelis Moreira pakreipė vicečempionų rezultatų kreivę į priešingą pusę – per šešis susitikimus iškovotos keturios pergalės ir nė sykio nepralaimėta. Pastarasis mačas su „Kauno Žalgiriu“ laikytinas etalonu, kaip reikia išnaudoti žaidimą kontratakose. Vis dėlto labai miglota situacija yra ties tuo žaidėju, kuris jų metu kelia daugiausiai rūpesčių – Saido Hamuličiaus. Be to, pastarajame mače nežaidė Kule Mbombo, o Simonas Urbys ir Tomislavas Gomeltas toliau gydosi traumas. Realu, kad nukraujavusi „Sūduva“ vėl pasirinks gana atsargų žaidimą ir lauks šansų kontratakose.

„Panevėžys“ šią savaitę turėjo vieną sunkų testą „Hegelmann LFF taurės“ aštuntfinalyje – svečiuose po per paskutinį dvikovos pusvalandį pelnytų įvarčių 2:0 buvo nugalėta Alytaus DFK „Dainava“ bei žengta į ketvirtfinalį. Vyr. treneris Valdas Urbonas suteikė poilsio Elivelto, Rafaeliui Broetto bei Mitarui Čukovičiui, o kai kurie kiti žaidėjai žaidė ne visas rungtynes. Tokiu būdu tai bus paskutinės panevėžiečių rungtynes prieš ilgą rinktinių pertrauką. Įvertinus šio mačo svarbą ir demonstruojamą gana atsargų abiejų komandų žaidimą, čia galima tikėtis ir nerezultatyvių lygiųjų.

FA „Šiauliai“ – Gargždų „Banga“. Gegužės 22 dieną 15 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0

Šiauliečiams iškovojus pergalę, Gargždų ir Telšių ekipos būtų paliktos dar labiau užnugaryje.

Čempionato debiutantai FA „Šiauliai“ jau po 13-ojo turo gali pasigirti tuo, kad atėmė taškų iš beveik visų pirmenybių dalyvių – kol kas to nepavyko padaryti tik prieš „Panevėžį“. Nors šiauliečiai net šešis iš septynių įvarčių šiemet pelnė per akistatas su „Jonava“, tačiau dabar pastebimas didesnis pagyvėjimas atakose ir tas buvo akivaizdu dvikovose su „Hegelmann“ futbolininkais. Su Saulės miesto ekipa atsisveikino šiemet „Optibet A lygoje“ nedebiutavęs Dovydas Jansonas ir bent dalies savo potencialo neatskleidęs puolėjas Davidas Aršakianas. Vis tik būtent šeimininkai yra laikytini dvikovos favoritais.

„Banga“ tapo pirmąja komanda, kuri leido džiaugtis taškais čempionato autsaideriams jonaviečiams, kurie, reikia pripažinti, Gargžduose buvo išties kovingai nusiteikę. Per penkis pastaruosius mačus nė sykio nenugalėję gargždiškiai, net ir žaisdami be svarbių žaidėjų, kiekvienam oponentui atkarpomis primeta sau gana palankų atsargų žaidimą ir retsykiais būna pavojingi kontratakose. „Bangai“ dar dviejuose mačuose teks verstis be diskvalifikuoto Roberto Vėževičiaus, be to, pastarajame susitikime vis dar nežaidė Mauricio Pinto, Ignas Venckus bei Jeffersonas Reisas, nebuvo ir Shogo Yoshikawos.

Vilniaus „Žalgiris“ – „Kauno Žalgiris“. Gegužės 22 dieną 17.30 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2

Principinė akistata sekmadienį bus transliuojama TV6 kanalu.

Titulą ginantys čempionai, kurį laiką žaisdami be svarbaus vidurio saugo Nicolaso Gorobsovo, pradėjo dažniau skinti pergales ir dabar gali pasigirti keturių iš eilės laimėjimų serija. Tiesa, trys iš jų buvo pasiektos vieno įvarčio persvara ir ne pačiu solidžiausiu stiliumi. Šią savaitę žalgiriečiams taip pat teko sužaisti „Hegelmann LFF taurės“ aštuntfinalio mačą – jis baigėsi pergale po sunkios kovos, kai svečiuose 1:0 buvo nugalėtas Klaipėdos „Neptūnas“. Tada Vladimiras Čeburinas metė į kovą beveik visą naują vienuoliktuką ir suteikė poilsio daugiau žaidžiantiems futbolininkams. Sekmadienį tai neturėtų atsispindėti.

„Kauno Žalgiris“ po dviejų pergalių iš eilės patyrė didžiausią šio sezono pralaimėjimą, nors labai daug kontroliavo kamuolį. Žalgiriečiams visiškai nepavyko gintis nuo kontratakų, maža to, traumą patyrė kiek daugiau nei pusvalandį žaidęs bei dviejuose pergalinguose mačuose 90 minučių aikštėje praleidęs Jasonas Noslinas. Net ir toks nukraujavęs „Kauno Žalgiris“ turi savo gretose žaidėjų, kurie turi patirties bei gali mobilizuotis. Įdomu bus stebėti kartu žaidžiantį Grato Sirgėdo bei Mohamedo Bahlouli duetą, tačiau būtina sužaisti sėkmingą mačą gynyboje – Deividui Mikelioniui tik du kartus šiemet pavyko nepraleisti įvarčio.

„Jonava“ – Vilniaus „Riteriai“. Gegužės 29 dieną 17.30 val. Jonava, Jonavos miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:5

Prieš pat rinktinių pertrauką įvyksiančios rungtynės taip pat bus transliuojamos TV6 kanalu.

Pirmąjį tašką iškovojusi „Jonava“ parodė charakterį ir Gargžduose užtikrintai atsilaikė žaisdama išties lietuviška sudėtimi. Vis dėlto artimiausiame „Optibet A lygos“ mače negalės žaisti Benas Spietinis – starto sudėtyje rungtyniaujantis vidurio gynėjas greitai susirinko keturias geltonas korteles. Taip pat diskvalifikacija tęsiasi argentiniečiui Lucasui Martorelliui. Kitą trečiadienį jonaviečiai dar sužais „Hegelmann LFF taurės“ aštuntfinalio susitikimą su II lygos lyderiais „TransInvest“ futbolininkais – lengva ten neturėtų būti. Tiesa, dabar „Jonava“ žaidžia geriausią atkarpą sezone ir mačą su „Riteriais“ pasitiks pozitvyiau.

Sostinės klubas taip pat kitą savaitę žais dukart. „Riteriai“ „Hegelmann LFF taurės“ aštuntfinalyje stos į kovą su „Ataka“, kuri rungtyniauja Sekmadienio futbolo lygos B divizione – realu, kad tai proga kai kuriems žaidėjams pajausti kiek primirštą įvarčio skonį. Pokyčio vyr. trenerio štabe kol kas dar itin brangiai nekainuoja, o artėjanti rinktinių pertrauka taps puikia proga stabilizuoti situaciją. Vis tik kovoje dėl medalių kito plano negu iškovoti 3 taškus Jonavoje būti, nepaisant to, kad oponentai pirmą kartą žais pagrindiniame miesto stadione ir demonstruoja kiek geresnę formą.