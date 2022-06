Po istorinės nesėkmės klausimo apie atsistatydinimą sulaukęs V. Ivanauskas pradėjo svaidytis žaibais

Tai buvo pirmosios šių rinktinių tarpusavio rungtynės istorijoje. Gaila, jos šį kartą nesusiklostė Lietuvai palankia linkme.

LFF stadiono centrines tribūnas užpildę Lietuvos sirgaliai greitai buvo nutildyti, o vos prasidėjus akistatai pasigirdo džiaugsmingi Turkiją palaikančių žiūrovų šūksniai – pirmasis akistatos įvartis krito dar 2-ąją min.

Jo autoriumi tapo Dogukanas Sinikas. 14-ąją min. 23-ejų futbolininkas pridėjo dar vieną taiklų smūgį.

Turkai visiškai perėmė ne tik aikštės, bet ir tribūnų kontrolę, o žurnalistų ložėje viešėję svečiai savo veide neslėpė šypsenų. Akistatai artėjant pabaigos link jos tapo vis platesnės.

Antrajame kėlinyje Lietuvos rinktinė praleido net keturis įvarius. LFF stadionas nustėro nuo regimo vaizdo, o pergalingos turkiškos dainos skambėjo iki pat finalinio dvikovos švilpuko.

Kiek aktyvesnį žaidimą V.Ivanausko auklėtiniai demonstravo tik praleidę trečiąjį įvartį. Pavojingiausiu aikštės šeimininkų epizodu tapo Karolio Laukžemio smūgis į vartų skersinį.

Labiau priekyje žaisti bandžiusi Lietuva už tai turėjo sumokėti skaudžia kaina – turkai per paskutines 10 akistatos minučių įmušė tris įvarčius ir „išjungė“ LFF stadiono šviestuvus.

„Niekas nesitikėjo tokio starto... Buvome pasiruošę, žinojome, kad varžovai sieks įmušti greitą įvartį, bet tokia rungtynių pradžia mums yra per didelis diskomfortas.

Pradėjome blogai, manau, kad ši Turkijos pergalė yra pelnyta. Paskutiniai įvarčiai buvo skaudūs, bet tokia yra situacija“, – po rungtynių kalbėjo treneris V.Ivanauskas.

Tai buvo skaudžiausias Lietuvos futbolo rinktinės pralaimėjimas nuo 2019-ųjų, kai išvykoje lietuviai taip pat 0:6 neprilygo Cristiano Ronaldo ir Portugalijai. Liūdniau šalies futbolo rinktinei buvo tik tarpukario laikais.

0:6 – pats didžiausias pralaimėjimas Lietuvos futbolo istorijoje savų žiūrovų akivaizdoje.

Turkija vis dar išlieka nepralaimėjusi UEFA Tautų lygos C1 grupėje. Šeštadienį jie 4:0 sutriuškino Farerų Salų futbolininkus. Tuo metu lietuviai šeštadienį 0:2 nusileido Liuksemburgui.

Lietuvos futbolininkai savo žygį šiame Tautų lygos „lange“ pratęs dvejomis išvykomis – V.Ivanausko kariauna susigrums su ta pačia Turkija bei Farerų Salų rinktine.

– Pralaimėjote 0:6. Ar sutiktumėte, kad su tokiu rezultatu nelabai parodėte pagarbos ne tik sau, bet ir žiūrovams? – buvo paklaustas V.Ivanauskas.

– Nesutikčiau su tuo. Turėjome progų net ir atsiliekant. Nesitikėjome tokios pradžios, bet buvome pasiruošę – žinojome jų stiprias puses, o jei manote, kad pavedėme sirgalius, atsiprašau jų visos komandos vardu.

– Ar po tokio pralaimėjimo bus sunkiau atsistatyti fiziškai ar psichologiškai?

– Manau, kad psichologiškai. Rezultatas labai skaudus, matėsi vyrų nuotaikos drabužinėje, jie tikrai pergyvena, skaudu.

Sunku bus ir fiziškai, nes žaidėjai atidavė daug jėgų. Teks galvoti, žiūrėti jų savijautą, nes net ir mikrotraumos bei kiekviena netektis mums yra labai svarbu.

– Kaip galite paaiškinti tuos du greitai praleistus įvarčius?

– Aš to tiesiog pats negaliu suprasti. Per treniruotes sunkiau įmušti nei mums įmušė tuos du įvarčius. Negaliu per daug komentuoti, nes pats buvau šoke. Nespėjau net įsilieti į žaidimą. Tokia mūsų situacija.

– Po trečiojo praleisti įvarčio Lietuva suaktyvino žaidimą puolime – pasipylė atakos, K.Laukžemio smūgis į virpstą, kas trukdė taip aktyviau žaisti anksčiau?

– Mums tiesiog trūksta tų kelių milimetrų, truputėlio laimės. Žaidėjams priekaištų neturiu, jie stengėsi, žaidė komandiškai, tiesiog trūko kelių milimetrų, jie mums būtų reiškę labai daug.

– Pagal smūgius į vartų plotą Turkijai nusileidome 0:13, rungtynes pralaimėjome 0:6, stebint statistiką, ar Lietuva buvo verta tokio rezultato?

– Statistiką matote.

– 0:6 – skaudžiausia visų laikų nesėkmė namuose. Ar po tokios gėdos nekyla noras atsistatydinti? Jei ne – kokiu rezultatu namuose turėtumėte pralaimėti Europos vidutiniokei, kad priimtumėte tokį sprendimą?

– (Tyla)... Dėkui už klausimą (tyla)...

(Po kelių akimirkų) Turkija – Europos vidutiniokė? Jūs matėte žaidėjus? Jūs žinote, kiek jie kainuoja? Vidutiniokė komanda? Jums taip matyti, aš matau kitaip.

– Po pralaimėjimo Liuksemburgui minėjote, kad pasigedote auklėtinių kovingumo, charakterio. Ar stebint šiandienos žaidimą, nepaisant nepalankaus rezultato, auklėtiniai padarė išvadas po jūsų žodžių?

– Taip, gerai pastebėjote. Nebuvo nė vieno futbolininko, kuris nežaistų už Lietuvą. Visi atliko savo darbą, kaip gali. Visi stengėsi žaisti kuo geriau, manau, tą matė ir žiūrovai.

Juodos minutės kada nors pasibaigs, žaidėjams už tą sunkų darbą vieną dieną fortūna atsidėkos ir tie keli milimetrai bus laimingesni.