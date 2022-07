A lygos turo anonsas: finišuoja antrasis ratas

Vilniaus „Žalgiris“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Liepos 1 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2

Galingai vasarą žygiuojantis „Žalgiris“ gali dar labiau padidinti atotrūkį nuo konkurentų.

Prieš rinktinių pertrauką žalgiriečiai buvo patyrę pirmąjį sezono pralaimėjimą, tačiau po atsitiesė – iškovojo tris pergales iš eilės. Pastarasis laimėjimas buvo puikus: svečiuose net 5:0 buvo sutriuškinta Marijampolės „Sūduva“ ir prie to prisidėjo rotacijos žaidėjai, kuriems gali būti suteiktas šansas penktadienį. „Žalgiriui“ tai bus paskutinė repeticija prieš laukiančią išvyka į Kosovą, tad iškovota pergalė leistų padidinti atotrūkį nuo mėlynai baltų iki 8 taškų, be to, dar dvi pirmojo šešeto ekipos taip pat žais tarpusavyje. Kauno rajono komanda nėra pati palankiausia vilniečiams, tačiau namuose su ja iki šio momento visus kartus buvo susitvarkyta.

Į pergalingą ritmą sugrįžę „Hegelmann“ futbolininkai pergalės atveju net ir solidžiai antrą ratą žaidžiančias 4–6 vietas užimančias komandas gali sugrąžinti į panašią poziciją, kuri buvo po pirmojo čempionato ketvirtadalio. Įdomu bus stebėti Renano Oliveiros ir Augustino Klimavičiaus akistatą, taip pat „Žalgiriui“ reiks kaip reikiant pasistengti neutralizuoti įsibėgėjusį Alexą Souzą, starto sudėtyje pasirodžiusį Matheusą Marcondele bei Viliaus Armanavičiaus ir Yukiyoshi Karashimos duetą. Nepaisant Lazaro Sajčičiaus traumos ir išvykusio Roko Rasimavičiaus bei Mato Deduros, dabartinis Kauno rajono ekipos žaidimas leidžia tikėtis gero rezultato.

„Jonava“ – Marijampolės „Sūduva“. Liepos 2 dieną 16 val. Jonava, Jonavos miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2

Triuškinamą smūgį gavusi „Sūduva“ vyks į Jonavą atsitiesti ir nugalėti autsaiderį.

Turnyro lentelės kaimynų dvikovoje „Jonava“ patyrė dar vieną pralaimėjimą ir iš viso dabar jų savo kraityje turi net 16, o deficitas nuo Telšių „Džiugo“ siekia 11 taškų. Liepos 1 dieną atsidarius perėjimų langui, čempionato autsaideriai gali registruoti naujus futbolininkus, kurių nuo trečiojo rato pradžios tikrai turėtume pamatyti. Šį kartą jonaviečiai savo gretose neturi žaidėjų, kurie negalės žaisti dėl diskvalifikacijos, o į rikiuotę sugrįžęs Benas Spietinis pagerino reikalus gynyboje. „Sūduva“ šiuo metu nėra itin grėsminga, kita vertus, „Jonavos“ potencialas antrai sezono pusei geriau matysis nuo liepos vidurio.

Atsidarius perėjimų langui, kaip ir buvo galima laukti, Marijampolės klubo gretose įvyko pasikeitimai. Po pasibaigusios sutarties išvyko puolimo lyderis Saidas Hamuličius, šiame sezone šanso nesulaukęs vartininkas Makis Giannikoglou taip pat paliko „Sūduvą“. Tiesa, rungtynėse Jonavoje jau galės debiutuoti tiek anksčiau pristatytas Tiago Almeida, tiek pastarasis papildymas Diogo Coelho. Taip pat svečiams dėl diskvalifikacijų negalės padėti Olivier Rommensas bei Nicolas Taravelis. Vis dėlto net ir tokios sudėties „Sūduva“ privalo galvoti tik apie tai, kaip įsirašyti 3 taškus bei priartėti prie konkurentų.

Gargždų „Banga“ – „Panevėžys“. Liepos 2 dieną 18 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2

„Panevėžys“ per ankstesnius keturis vizitus Gargžduose pergalės dar nebuvo iškovojęs.

Gargždų ekipa, įvertinus sudėties pajėgumą ir gylį, pasiekė didelį netikėtumą Kaune. Tą sykį „Banga“ vertėsi be Goncalo Vieiros, Dariaus Zubausko, Valdo Antužio ir Valdo Paulausko, maža to, komanda jau kuris laikas taip pat yra atsisveikinusi su Jeffersonu Reisu. Atsidarius perėjimų langui, gargždiškiai sulaukė papildymo – paraiškoje jau registruotas 18-metis Vaidas Magdušauskas. Iš Vokietijos sugrįžęs jaunasis futbolininkas futbolo paslapčių mokėsi pas Davidą Afonso ir debiutuos „Optibet A lygoje“. Atrodytų, kad gargždiškių šansai namuose pateikti staigmeną yra gana nedideli, tačiau jų tvirtovėje pralaimėjo jau dvi pirmojo šešeto atstovės.

„Panevėžys“ per pastaruosius keturis mačus yra patyręs net tris pralaimėjimus, o ypač skaudi nesėkmė buvo patirta praėjusią savaitę, kai namuose buvo nusileista 7-oje vietoje žengiantiems FA „Šiauliai“ futbolininkams. Panevėžiečių laimei, išskyrus ‚Žalgirį“, nė vienas kitas pirmojo šešeto varžovas po rinktinių pertraukos nežygiuoja be kluptelėjimų. Vyr. treneris Valdas Urbonas turės verstis be diskvalifikuoto Mitaro Čukovičiaus, be to, labai miglota yra Lino Klimavičiaus ir Elivelto situacija. „Panevėžio“ tikslas – penktuoju bandymu Gargžduose atidaryti pergalių sąskaitą ir kuo geriau pasiruošti ketvirtadienio iššūkiui su Moldovos ekipa.

Vilniaus „Riteriai“ – „Kauno Žalgiris“. Liepos 2 dieną 20 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0

Banguotai žaidžiantys „Riteriai“ namuose priims juos besivejantį „Kauno Žalgirį“.

Vilniaus klubas pastarajame mače su „Hegelmann“ futbolininkais galėjo praleisti daugiau negu 3 įvarčius. Nežaidus Olaide Badmusui ir Akseliui Kalermo, „Riterių“ gynyba buvo labai skylėta, o į Felipe Brisolos poziciją jau dairomasi pastiprinimo. Net ir stipriai aptrupėjusi 4-oje turnyro lentelės vietoje žengianti komanda atakoje turi pakankamai potencialo, tačiau žaidžiant tokios sudėties kitame sudėtingame mače išlaikyti „sausus“ vartus bus sudėtinga. „Riteriai“ sieks mobilizuotis ir antrą sykį iš eilės nugalėti sau pastaraisiais metais nepalankų varžovą, jei tą pavyktų padaryti – ekipas skirtų 6 taškai.

„Kauno Žalgiris“ šeštadienį Vilniuje žais be dviejų diskvalifikuotų žaidėjų – keturias geltonas korteles užsidirbo Egidijus Vaitkūnas ir Martynas Dapkus. Įvertinus tai, kad Shermaras Martina dar ilgai nežais, o Jasonas Noslinas iki praėjusios savaitės nebuvo registruotas mačams, besiginanti svečių grandis gali būti pakankamai eksperimentinė. Nepaisant to, puolime „Kauno Žalgiris“ bus labai pavojingas – kartu vienas prie kito vis labiau pripranta Gratas Sirgėdas bei Mohamedas Bahlouli, po diskvalifikacijos sugrįš Michaelas Thuique, o Moussa Sangare ir kiti jauni afrikiečiai sieks pasigerinti savo akcijas prieš artėjančią Konferencijų lygą.

FA „Šiauliai“ – Telšių „Džiugas“. Liepos 3 dieną 17.55 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0

Antrą čempionato ratą užbaigs dvikova Šiauliuose, kuri sekmadienį bus transliuojama TV6 kanalu.

FA „Šiauliai“ antrame rate yra pakeitę savo įvaizdį. Per ketverias pastarąsias rungtynes šiauliečiai pirmieji praleidžia įvartį, tačiau po to rezultatą išlygina, o vyšnia ant torto tapo pergalingas Deivido Šešplaukio smūgis. Šiame mače Saulės miesto komanda bus sustiprėjusi, kadangi naujokas Oleksijus Ščebetunas galės būti registruojamas rungtynėms. Tikėtina, kad puolėjas iš Ukrainos sulauks šanso pasireikšti, kadangi atakos smaigalyje įprastai rungtyniaujantis Justas Petravičius dėl surinktų keturių geltonų kortelių yra diskvalifikuotas. Pergalės atveju, šiauliečiai 7-oje vietoje galės jaustis itin užtikrintai.

„Džiugas“ nugalėjo antrą kartą šiame sezone, tiesa, abu sykius laimėjimai buvo pasiekti prieš autsaiderę „Jonavą“. Ne itin džiugina ir faktas, kad keturi pastarieji vizitai varžovų stadionuose baigėsi pralaimėjimais. Praėjusiame mače buvo pastebimos ir sudėties problemos: iš penkių ant suolo likusių aikštės žaidėjų du buvo 15-mečiai, o vienas – Andrius Lipskis – sužaidė paskutinį karjeros mačą ir dirbs trenerių štabe. Jei į rikiuotę šiam susitikimui nesugrįš Leonardo Antonio arba Ivo Brazas, kovoti dėl pozityvaus rezultato Šiauliuose bus labai sudėtinga.