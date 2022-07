A lygos anonsas: kiek realūs šiauliečių šansai vytis pirmąjį šešetą?

Kauno rajono „Hegelmann“ – Gargždų „Banga“. Liepos 9 dieną 17 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 0:1

Mėlynai balti greitai sulaukė progos atsirevanšuoti už patirtą netikėtą pralaimėjimą Gargžduose.

„Hegelmann“ ekipa po rinktinių pertraukos per ketverias rungtynes savo kraitį papildė 4 taškais, tačiau 4–6 pozicijas užimantys varžovai pernelyg nežibėjo ir prie 3-ioje vietoje žengiančios Andriaus Skerlos kariaunos pernelyg nepriartėjo. Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet „Hegelmann“ futbolininkai, kitiems konkurentams žaidžiant Europos turnyruose, gali surengti pergalingą seriją. Šį mėnesį po du kartus bus žaidžiama su „Banga“ bei „Jonava“, tad raškant laimėjimus bus galima vėl sugrįžti į turnyro lentelės viršūnę. Visgi nugalėti šeštadienį bus nelengva, kadangi gargždiškiai net ir sudėtingomis aplinkybėmis sugeba susitelkti.

„Banga“ pastaruoju metu retai džiaugiasi laimėjimais, tačiau po truputį pildo taškų kraitį ir vis dar su 15 taškų laikosi 8-oje pozicijoje. Gargždų ekipa atsisveikino su vilčių nepateisinusiu vartų sargu Povilu Survila bei brazilu Gabrieliu Brilhante ir pasipildė vartininku Pijumi Petkevičiumi. Pastarasis jau pasirodė „Optibet Pirmoje lygoje“, kaip ir dar dalis vietinių žaidėjų, kurie iškovojo pergalę namuose. Svečiai Kaune tikrai nežais pajėgiausios sudėties, kadangi dėl surinktų keturių geltonų kortelių negalės rungtyniauti diskvalifikuotas Karolis Žebrauskas.

Marijampolės „Sūduva“ – FA „Šiauliai“. Liepos 9 dieną 19 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 2:0

Prieš iššūkį Konferencijų lygoje sūduviečiai sužais dar vieną mačą Lietuvos čempionate.

„Sūduva“ po dviejų lygiųjų ir triuškinamo pralaimėjimo prieš Vilniaus „Žalgirį“ atliko formalumą antrame kėlinyje atseikėdama „Jonavai“ keturis įvarčius. Pozityvu tapo dviejų naujokų – Diogo Coelho ir Tiago Almeidos – debiutai, virtę įvarčiu ir rezultatyviais perdavimais. Be to, dubliu išsiskyrė Kule Mbombo, kuriam dabar teks esminė našta puolime. Marijampolės ekipa šiemet sykį šiauliečių įveikti nesugebėjo, antroji akistata taip pat buvo sudėtinga, bet situacija turnyro lentelėje ir toliau vers būti maksimaliai susitelkusiems. Palankiai susiklosčius aplinkybėms, sūduviečiai gali po šios savaitės pakilti į 4-ąją vietą.

Šiauliečiai šiuo metu žaidžia geriausią atkarpą ir po dviejų pergalių iš eilės turi savo kraityje 23 taškus, kurie leidžia labai užtikrintai jaustis 7-oje vietoje. Žvalgytis žemyn dabar nėra prasmės – aukščiau esančios komandos yra įsitaisiusios gana netoli. Nuo „Sūduvos“ čempionato debiutantai atsilieka vos 5 taškais, visgi, kelionė į Marijampolę bus įprasminta toli gražu ne optimalia sudėtimi. Dėl diskvalifikacijos žaisti negalės Danielis Romanovskis, be to, neaiški yra Deivido Šešplaukio ir Emilio Gasiūno situacija, o Justas Petravičius negalės žaisti visą likusį sezoną.

Telšių „Džiugas“ – Vilniaus „Riteriai“. Liepos 10 dieną 17.55 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:3

Sekmadienio rungtynės, kaip įprasta, bus transliuojamos TV6 kanalu.

Net ir žaisdamas be dviejų labai svarbių žaidėjų – Leonardo Antonio bei Ivo Brazo – „Džiugas“ sugebėjo likviduoti poros įvarčių deficitą bei atsidurti netoli pergalės. Žemaitijos ekipa gavo gana skaudų smūgį psichologiniu atžvilgiu, vis tik „Banga“ niekur toli neatitrūko ir ją galima pavyti iškovojus pergalę. Po beveik trijų mėnesių pertraukos rungtyniavo į rikiuotę grįžęs Aivaras Emsis, tad džiugiečių puolimas nuo šiol bus aštresnis. Nepaisant to, kad „Džiugas“ tarpusavio mačuose patyrė du pralaimėjimus, sulaukus sirgalių palaikymo ir nespindint „Riteriams“, prastesnę atkarpą nutraukti labai realu.

„Riteriai“ buvo labai arti pergalės akistatoje su tiesioginiu konkurentu „Kauno Žalgiriu“, tačiau komandos žaidimo kokybė pastaruoju metu ženkliai suprastėjusi. Sostinės ekipai dėl traumų negali padėti keli itin svarbūs žaidėjai, be to, šią savaitę buvo atsisveikinta su vilčių nepateisinusiu puolėju Tomašu Vestenicky. Kol kas „Riteriai“ apie naujokus naujienų nepateikė, tačiau tai yra laiko klausimas. Nepaisant to, net ir su tokia praretėjusia sudėtimi Telšiuose bus kovojama tik dėl pergalės, kuri leistų išsilaikyti pirmame ketverte ir su geresne nuotaika klubo valdžiai dairytis reikalingo pastiprinimo.