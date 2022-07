A lygos turo anonsas: intriguojantys mūšiai ir dviejų klubų sugrįžimas

Vilniaus „Riteriai“ – Telšių „Džiugas“. Liepos 22 dieną 18 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 3:0, 4:1

Tai bus ketvirtasis bei paskutinis Vilniaus ir Telšių komandų susitikimas šiame sezone.

„Riteriai“ praėjusią savaitę sužaidė vieną blogiausių mačų gynyboje bei, praleidę 3 įvarčius, dar sykį nenugalėjo šiauliečių. Sostinės klubo gretose vis dar nedebiutavo Nikola Eskičius, kaip ir pastarasis ekipos naujokas Dejanas Miličevičius – abu serbai jau galės pasirodyti penktadienio dvikovoje. Po nesėkmės Šiauliuose pagal prarastus taškus „Riteriai“ susilygino su 6-oje vietoje žengiančiu „Kauno Žalgiriu“ ir namuose savo aistruolių nelepino nuo gegužės 1 dienos – būtent tada ir vyko dvikova su „Džiugu“.

Telšių ekipa į sostinę atvyks ne pačios pajėgiausios sudėties. Nors į rikiuotę sugrįžo Ivo Brazas bei Tomas Rapalavičius, „Džiugui“ vis dar nepadeda Leonardo Antonio, o dėl diskvalifikacijų artimiausiame mače žaisti negalės Lukas Ankudinovas ir Edwardas Sarpongas. Žemaitijos klubas šią savaitę priregistravo du naujus žaidėjus – puolėją Noelį Mbo ir ukrainietį Oleksijų Zbuną. Ar šis duetas debiutuos penktadienį – pamatysime, tačiau „Džiugo“ situacija turnyro lentelėje dabar nėra pati geriausia ir norint pavyti „Bangą“ reikia iššauti dvikovose su stipresniais klubais.

„Panevėžys“ – „Kauno Žalgiris“. Liepos 23 dieną 17 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 1:2

Į čempionatą po trijų savaičių pertraukos sugrįš dvi tarptautiniame fronte dalyvavusios komandos.

„Panevėžys“ po skaudaus pralaimėjimo Moldovoje turėjo daugiau negu savaitę laiko persigrupuoti ir pasiruošti svarbiam mačui su tiesioginiu konkurentu kovoje dėl medalių. Jeigu šeštadienį negalės žaisti komandos lyderis Elivelto, realu, kad Aukštaitijos sostinės komanda žais dėl rezultato bei sieks primesti varžovams klampesnį futbolą. Be to, Moldovoje traumą patyrė kairiojo krašto gynėjas Mitaras Čukovičius, kuris šiemet savo pozicijoje yra nekeičiamas. Jeigu „Panevėžys“ namuose iškovos pergalę, abi šias ekipas turnyro lentelėje skirtų 13 taškų praraja.

Laikinosios sostinės komanda bendru rezultatu taip pat 0:2 nusileido varžovams iš Slovakijos, tačiau atakuojant atrodė kur kas pavojingiau negu panevėžiečiai. „Kauno Žalgirio“ gretose atsiskleidžia šešėlyje ilgą laiką buvęs Oyinlola Kayode, taip pat atakuojantį potencialą sustiprino prisijungęs Michaelas Anaba, be to, registruotas buvo futbolininkas iš Nyderlandų Antonas Fase, kuris prieš tai rungtyniavo Bulgarijos čempionate. „Kauno Žalgiris“ antroje sezono pusėje turi atlikti didelį darbą – norint sugrįžti ant prizininkų pakylos, per du turus reikia iškovoti dvižeklį pergalių skaičių.

„Jonava“ – FA „Šiauliai“. Liepos 23 dieną 19 val. Jonava, Jonavos miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3, 0:3

Saulės miesto komanda po šios savaitės kovų gali pakilti į pirmąjį šešetą.

Perėjimų lango metu „Jonava“ keičiasi: apie savo atsisveikinimą su komanda pranešė ilgametis klubo žaidėjas Benas Spietinis ir tai dar neturėtų būti pabaiga. Prie ekipos prisijungė Genaras Samsonikas bei keletas legionierių – futbolininkas iš Nigerijos Yahaya Fawzi, ukrainietis Jehoras Glušačius, argentinietis Richardas Rodriguezas ir jo tautiečiai Augusto Vantomme bei Davidas Angeloffas. Realu, kad tai nėra paskutiniai papildymai „Jonavos“ gretose. Atmetus akistatą Telšiuose, į jonaviečių vartus vienas po kito krenta įvarčiai ir tai šeštadienį nieko gero nežada.

Saulės miesto ekipa su puolėju Oleksijumi Ščebetunu priešakyje, kuris per trejas rungtynes pelnė 5 įvarčius, per pastaruosius keturis mačus iškovojo tris pergales. FA „Šiauliai“ su 26 taškais pasivijo dviem susitikimais mažiau sužaidusį „Kauno Žalgirį“ ir nuo tiek pat rungtynių sužaidusių „Riterių“ atsilieka 6 taškais. Šeštadienį šiauliečiais reikia tik neatsipalaiduoti ir su vis pastebimesniais atakuojančiais žaidėjais turi gerą galimybę džiaugtis septintuoju laimėjimu.

Gargždų „Banga“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Liepos 24 dieną 17.55 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 1:0, 0:5

Sekmadienio dvikova tarp ketvirtą kartą šiemet susitiksiančių komandų bus transliuojama TV6 kanalu.

Kaip strategas Davidas Afonso tarė, taip gargždiškiai ir padarė – idealiai susikoncentravo ties dvikova Telšuose ir dramatišku stiliumi iškovojo saldžią pergalę, kuri leido iki 6 taškų atitolti nuo „Džiugo“. Trečiasis komandų tarpusavio susidūrimas šiemet baigėsi triuškinama mėlynai baltų pergale, visgi, savo sirgalių akivaizdoje „Banga“ pademonstruos kitokį veidą, kuo Andriaus Skerlos kariauna jau kartą spėjo įsitikinti. Gargždų ekipa jau bus atsikvėpusi ir turi geras galimybes primesti varžovams sau palankų žaidimą bei dar labiau atitolti nuo Telšių komandos.

Liepos mėnesį įvarčių gausa išsiskiriantys „Hegelmann“ futbolininkai su 41 taikliu smūgiu tapo rezultatyviausia pirmenybių komanda. Be to, situacija turnyro lentelėje taip yra gera: po skinamų laimėjimų mėlynai balti jau pakilo į 2-ąją vietą ir, pergalės atveju, gali aplenkti Vilniaus „Žalgirį“. Gargžduose Kauno rajono klubas negalės žaisti pajėgiausios sudėties, kadangi diskvalifikuotas yra raudoną kortelę užsidirbęs Samuelis Odeoyibo. Vis dėlto jį pakeisiantis Tzlilas Nehemya po pirmojo pelnyto įvarčio turės daugiau pasitikėjimo.