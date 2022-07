A lygos turo anonsas: į pirmenybes grįžta ir „Sūduva“

Gargždų „Banga“ – Telšių „Džiugas“. Liepos 29 dieną 18 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:3, 0:0, 1:0

Gargždų ekipa turi puikią progą dar labiau atitrūkti nuo turnyro lentelės kaimynų.

Dar prieš kurį laiką „Banga“ buvo visiškai greta telšiškių, tačiau per dvejas rungtynes iškovoti 4 taškai kaip reikiant padidino Gargždų klubo akcijas kovoje dėl 8-osios vietos. Šiuo metu ekipas skiria 7 taškų praraja, tad Davido Afonso kariaunai nebūtų didelės tragedijos sužaisti lygiosiomis, neleidžiant oponentams priartėti. Kaip tampa įprasta, „Banga“ turėtų pasirinkti atsargų žaidimą ir su kovingais žaidėjais atakuojant ieškos galimybių pelnyti įvarčiams. Gargždų komandai vis dar negali padėti traumas besigydantys futbolininkai – Goncalo Vieira bei Vaidas Magdušauskas.

Keturis kartus iš eilės pralaimėjęs „Džiugas“ į Gargždus atvyks būdamas nelengvoje situacijoje. Jei telšiškiai vėl suklups, ekipas skirs 10 taškų atotrūkis, kurį likviduoti per 14 likusių mačų bus itin sudėtinga. Į rikiuotę grįžo Ivo Brazas, atvyko rotaciją praplėsiantys naujokai, tačiau didžiausia problema – koncentracijos stoka. Būtent tai lėmė itin skaudžius pralaimėjimus paskutinėmis dvikovų minutėmis. Įdomu bus stebėti, kaip „Džiugas“ atrodys po tokių nokautų, visgi, kelio atgal jau nėra. Gargžduose komandai negalės padėti diskvalifikuotas saugas Jorge Eduardo.

Vilniaus „Riteriai“ – FA „Šiauliai“. Liepos 30 dieną 18 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 1:1, 2:3

Šiemet Lietuvos čempionate nė vieno tarpusavio mačo nelaimėję „Riteriai“ sieks tą padaryti ketvirtuoju bandymu.

Sostinės klubas išsiskiria bangavimu, tačiau demonstruoja kovingumą dvikovų pabaigose. Tiesa, skrajoti padebesiais negalima – pastarosios trys pergalės buvo iškovotos prieš „Bangą“ ir „Džiugą“, maža to, tų mačų turinys neparodė, jog „Riteriai“ žaisdavo ryškiai geriau. Norint išsilaikyti dabartinėje pozicijoje, būtina nugalėti kitas komandas, o tą pastaruoju metu sekasi daryti ne itin sėkmingai. Ekipoje vis geriau adaptuojasi naujokai iš Serbijos, į rikiuotę grįžta traumas išsigydę žaidėjai, tad Vilniaus klubas turi nemažai kozirių ketvirtuoju bandymu pagaliau įveikti šiauliečius.

FA „Šiauliai“ žaidžia geriausią atkarpą savo debiutiniame sezone ir po keturių pergalių per pastarąsias penkerias rungtynes su 29 taškais žengia šešti. Iki tiek pat mačų sužaidusių „Riterių“ – viso labo 6 taškai. Nors didžioji dalis dėl medalių kovojančių ekipų turi ne vieną ir ne dvi dvikovas atsargoje, laimėjimas Vilniuje į pirmojo septyneto lenktynes įneštų dar daugiau sumaišties, tad tai tik dar labiau paskatintų kovinguosius šiauliečius pabandyti sukurti milžinišką sensaciją sezono pabaigoje. Puolėjas Oleksijus Ščebetunas muša įvarčius visuose žaistuose mačuose, o prie jo liepos mėnesį taikliais smūgiais prisideda ir kiti lyderiai.

„Jonava“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Liepos 31 dieną 17.55 val. Jonava, Jonavos miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:4, 0:4, 0:6

„Jonava“ praėjusią savaitę savo aistruoliams suteikė šiek tiek daugiau pozityvo, mesdama pakankamai rimtą iššūkį FA „Šiauliai“ ekipai. Kol kas pastarosiomis dienomis pirmenybių autsaideriai neužregistravo nė vieno naujoko iš užsienio, tiesa, debiutuoti „Optibet A lygoje“ jau galės Vilniaus „Žalgiriui“ priklausantis Gabrielis Nikonovas. Rungtynėse su šiauliečiais atakos smaigalyje žaidė krašto gynėjas Lucasas Martorellis – toks eksperimentas lūkesčių nepateisino, tačiau pamačius panašų naujokų kovingumą sekmadienį, galime tikėtis atkaklesnės kovos negu ankstesni tarpusavio mačai.

Mėlynai balti antruoju bandymu turi galimybę pakilti į turnyro lentelės viršūnę. Andriaus Skerlos treniruojama komanda savo kraityje turi 40 taškų ir tašku atsilieka nuo trimis mačais mažiau sužaidusio „Žalgirio“. „Hegelmann“ klubas per perėjimų langą kol kas nepristatė nė vieno naujoko, tačiau įveikti pirmenybių autsaiderius užtenka ir tokių pajėgų, net ir žaidžiant be traumą besigydančio Augustino Klimavičiaus. Įvertinus atakuojantį Kauno rajono komandos potencialą, Jonavoje galime pamatyti rezultatyvias rungtynes.

„Kauno Žalgiris“ – Marijampolės „Sūduva“. Rugpjūčio 2 dieną 18 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 0:3

Pasirodymą UEFA Konferencijų lygoje baigęs Marijampolės klubas taip pat grįžta į Lietuvos čempionato kovas.

„Kauno Žalgirio“ išvyka į Panevėžį baigėsi apmaudžiu pralaimėjimu ir nusileidimu į 7-ąją turnyro lentelės vietą. Aukštaitijos sostinėje žaliai balti vertėsi tiek be Mohamedo Bahlouli, tiek be dar kelių žaidėjų, kurie iškrito iš rikiuotės. Kauniečiai pastaruoju metu gana retai pralaimi Lietuvos čempionate, tačiau pergalių iškovojimo pagreitis vis dar yra per menkas siekiant priartėti prie dalies atitrūkusių varžovų. Jei „Kauno Žalgiris“ pirmą kartą šiemet įveiks sūduviečius, komandas turnyro lentelėje skirs vos 2 taškai.

„Sūduva“ nerado argumentų puolime ir per dvejas rungtynes su Danijos „Viborg“ klubu nei pelnė įvarčių, nei sukūrė itin pavojingų progų. Vis dėlto Marijampolės klubas į vietinį frontą sugrįš sustiprėjęs, kadangi debiutuoti galės neseniai prie komandos prisijungęs puolėjas Danilas Kondrakovas. Be to, serbas Milanas Jokičius gins „Sūduvos“ garbę „Optibet A lygoje“. Realu, kad vicečempionai Kaune pasirinks žaisti atsargiau ir dar labiau integruoti naujokus, kurie svarbiausiose kovose turėtų griežti svarbiais smuikais.