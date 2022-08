Prieš kokį žvėrį stoja Vilniaus „Žalgiris“: trečius metus iš eilės Europoje stos prieš Norvegijos čempionus

Trys susitikimai trijuose turnyruose

Nuo 1989 metų tarptautinėse varžybose žalgiriečiai sutiko 44 komandas. Budapešto „Honved“, Murska Sobotos „Mura“ ir neseniai įveiktas „Malmo FF“ Vilniaus klubo kelyje atsidūrė du kartus.

„Glimt“ – pirmoji ekipa, prieš kurią teks žaisti trečią kartą. Negana to, komandų tarpusavio dvikova vyks trečius metus iš eilės, ir trijuose skirtinguose turnyruose. Toks atvejis itin retas UEFA turnyruose, ypač tarp komandų, kurios žaidžia nuo pirmųjų atrankos etapų.

Vis dėlto trečioji komandų akistata su komanda iš už šiaurės speigračio bus ne visai tokia pati. 2020 m. dėl pandemijos vyko tik vienerios rungtynės (burtai žalgiriečiams lėmė išvyką), jos buvo žaidžiamos rugsėjo viduryje. Tada Europos lygoje „Glimt“ namuose nugalėjo 3:1.

Pernai komandos du kartus susitiko Konferencijų lygos ketvirtajame atrankos etape. Pirmosios rungtynės Vilniuje baigėsi lygiosiomis 2:2, antrąsias 1:0 laimėjo norvegai.

Šiemet dvikovos arena tapo prestižiškiausias turnyras Čempionų lyga.

Akis į akį – trečią kartą

Tiesa, nors dvikova vyks trečius metus iš eilės, per abi komandas liko ne tiek ir daug žaidėjų, kurie rungtyniavo po du kartus ir tai gali padaryti trečią, „Glimt“ gretose tai yra vartininkas Nikita Haikinas, gynėjas Alfonsas Sampstedas, saugas Ulrikas Saltnesas ir Mortenas Konradsenas, puolėjas Oola Solbakkenas. Gynėjas Brede Moe 2020 metais liko atsargoje, o puolėjas Victoras Boniface pernai nežaidė dėl traumos.

„Žalgirio“ ekipoje trečiam kartui žaisti prieš „Glimt“ ruošiasi gynėjai Nemanja Ljubisavljevičius, Saulius Mikoliūnas, Mantas Kuklys ir Francis Kyeremeh. Pernai atsargoje liko Ivanas Tatomirovičius, užpernai – Edvinas Gertmonas.

Iš pernai Norvegijoje prieš „Žalgirį“ žaidusio startinio vienuoliktuko, Budės ekipoje tikrai nebus bent 4 futbolininkų. Vilniaus ekipai nebeatstovauja 5 iš 11 žaidėjų.

Įspūdingas norvegų žygis

Praėjusių metų pergalė prieš „Žalgirį“ atvėrė kelią Budės komandai į Konferencijų lygos grupių etapą. Ten „Glimt“ 12 su taškų užėmė 2 vietą savo grupėje, tik vienu nusileisdama „Roma“ klubui.

Dvikovos su pastaruoju susiklostė fantastiškai – Jose Mourinho treniruojama žymia ekipa Budėje buvo sutrypta 1:6, o Romoje mačas baigėsi 2:2. Pirmosios pozicijos neleido iškovoti dvi lygiosios išvykose prieš Luhansko „Zora“ (1:1) ir Sofijos CSKA (0:0). Namuose šios komandos įveiktos (3:1 ir 2:0).

Atkrintamosiose varžybose „Glimt“ toliau rinko garsius „skalpus“ vieną po kito. Šešioliktfinalyje 5:1 (3:1 ir 2:0) pranoktas Glazgo „Celtic“ (Škotija), aštuntfinalyje 4:3 prieš Alkmaaro AZ (2:1 ir 2:2 po pratęsimo). Tik ketvirtfinalyje norvegų kelionę nutraukė ta pati „Roma“, nors namie ją pavyko nugalėti 2:1. Koją vėl pakišo išvyka – ten pralaimėta 0:4.

Išvilioti žaidėjai

Įspūdingas pasirodymas Europoje turėjo savo kainą – kaip ir ankstesnį sezoną, taip ir šiemet „Glimt“ žaidėjus medžiojo turtingiausių futbolo šalių klubai. Puolėją Eriką Botheimą už 7,5 mln. eurų įsigijo rusų „Krasnodar“, saugą Patricką Bergą – už 4,5 mln. perpirko prancūzų „Lens“, gynėjai Fredrikas Andre Bjorkanas ir Marius Lode persikėlė į vokiečių Bundeslygos klubus „Hertha“ ir „Schalke“.

Į jų vietas „Glimt“ pasikeitė kitus žaidėjus, daugiausiai iš Norvegijos, tačiau rasti lygiavertę pamainą nebuvo lengva. Be to, „Glimt“ šį sezoną ilgai vertėsi be saugo Sondre Feto, o traumos ilgai šį sezoną kamuoja ir vieną praėjusių metų ekipos žvaigdžių Ola Solbakkeną. Būtent jis pernai įmušė „Glimt“ pergalę prieš „Žalgirį“ Norvegijoje nulėmusį įvartį, o grupių etape ir atkrintamosiose varžybose pasižymėjo dar 6 kartus per 11 dvikovų.

Išvykos sindromas

Permainos atsiliepė ir rezultatams – du sezonus prieš tai užtikrintai pirmavę Norvegijoje, šiemet Budės futbolininkai nebėra tokie ryškūs lyderiai. Po 16 turų jie žengė 3 vietoje, pagal prarastus taškus 5 atsilikdami nuo lyderių „Molde“ ir „Lillestrom“.

Visus tris pralaimėjimus lygoje Budės komanda patyrė išvykose. Svečių sindromas toliau kamuoja ir Europoje. Čempionų lygoje svečiuose pralaimėta Klaksviko KI (1:3) ir „Linfield“ komandoms (0:1). Visgi Farerų salų atstovams nusileista turint nemažą persvarą po pirmų rungtynių (3:0), o prieš „Linfield“ namuose atsigriebta įspūdingai (8:0).

Lyderiai ir perėjimai

Šalies čempionate „Glimt“ laimėjo ketverias pastarąsias rungtynes. Tačiau net po paskutinių rungtynių gresia praradimas – 3 įvarčius lygoje ir 5 Europoje liepą įmušęs puolėjas Victoras Boniface yra viliojamas Belgijos klubo, ir anot norvegų žiniasklaidos, jau išvyko į šią šalį suderinti perėjimo detales.

Jei jo neliktų komandoje, pagrindinis krūvis puolime tektų Amahliui Pellegrino. Iš kairiojo krašto atakuoti įpratęs puolėjas su 13 įvarčių yra geriausias norvegų „Eliteserien“ snaiperis.

Organizuojant atakas itin svarbus išlieka kapitonas Ulrikas Saltensas. Jo sąskaitoje – 6 įvarčiai ir 6 rezultatyvūs perdavimai lygoje. „Žalgirio“ aistruoliams jis įsiminė ne iš malonios pusės, nes pernai įmušė abu komandos įvarčius Vilniuje.

Vasarą „Glimt“ jau spėjo ir papildyti gretas – praėjusią savaitę atvyko puolėjas Lars-Jørgenas Salvesenas, saugas Lucas Kubras, kiek anksčiau prisijungė ir vartininkas Julianas Faye Lundas. Kol kas nė vienas iš jų dar nebuvo įtraukti į komandos sudėtį.

„Glimt“ ir „Žalgirio“ pirmosios šių metų rungtynės vyks rugpjūčio 3 d. 19 val. Budėje. Į „Žalgirio“ aistruolių sektorių žiūrovai bilietus gali įsigyti internetu.

Atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos rugpjūčio 9 d. 19 val. Vilniuje.