A lygos turo anonsas: šeštadienį – „Žalgirio“ akistata su gargždiškiais

„Šiauliai“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Rugpjūčio 5 dieną 18 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:0

Čempionate pirmaujantys mėlynai balti nuo rugpjūčio turės sunkesnį tvarkaraštį.

Iki praėjusios savaitės keturis kartus per penkis mačus laimėję šiauliečiai patyrė nesėkmę Vilniuje, praleisdami net 3 įvarčius – tai buvo vienas prasčiausių pasirodymų savo aikštės pusėje šiemet.

„Šiauliai“ vis dar verčiasi be traumą patyrusio vidurio gynėjo Rimvydo Sadausko, kuris nerungtyniauja jau beveik mėnesį. Per dvi tarpusavio akistatas Saulės miesto komanda dar nebuvo pelniusi įvarčio, tačiau dabar savo gretose turi Oleksijų Ščebetuną, visgi, puolėjas iš Ukrainos susidurs su geriausia gynyba, prieš kurią Lietuvos čempionate jam teko grumtis.

„Hegelmann“ futbolininkai sudėtingiau negu buvo galima tikėtis, bet išvykoje palaužė „Jonavą“ ir šiuo metu su 43 taškais žengia turnyro lentelės viršūnėje. Tiesa, ne vienas konkurentas yra sužaidęs mažiau rungtynių, tad norint pirmą kartą klubo istorijoje užsitikrinti vietą UEFA varžybose, reiks sužaisti dar geresnę antrą sezono pusę.

Kol kas „Hegelmann“ ekipa nepristatė nė vieno naujoko ir iš rikiuotės yra iškritęs puolėjas Augustinas Klimavičius. Vis tik yra pakankamai žaidėjų, kurie kels didelę grėsmę – kiek aprimo Alexas Souza, o šiuo metu tylintys Ignas Kružikas, Salifas Cisse arba Lazaras Sajčičius gali tapti esminiais dvikovos faktoriais.

Telšių „Džiugas“ – „Jonava“. Rugpjūčio 6 dieną 15 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 2:0

Pirmenybių autsaideriai turi dar vieną neblogą galimybę papildyti taškų sąskaitą.

„Džiugas“ Gargžduose nutraukė keturių iš eilės pralaimėjimų seriją ir papildomu pozityvu tapo tai, kad ilgai lauktą įvartį įmušė puolėjas Aivaras Emsis. Be to, po daugiau nei mėnesio pertraukos į rikiuotę sugrįžo Leonardo Antonio, o Ivo Brazas irgi grįžta į žaidybinį ritmą.

Šiame sezone džiugiečiai kol kas pergalėmis džiaugėsi tik prieš „Jonavą“ – trečiasis laimėjimas prieš šį varžovą leistų priartėti prie Gargždų „Bangos“ iki 4 taškų.

Vis dėlto, jeigu žemaičiai dar sykį nenugalės ir įvertinus tai, kaip šiame sezone jie sunkiai skina pergales, per likusius 13 mačų aplenkti gargždiškius bus dar sunkiau.

Jonaviečiai liepos mėnesį sustiprino savo gretas, tad po pastarojo pasirodymo sekmadienį galima tikėtis atkaklesnės kovos Telšiuose. Tiesa, „Jonava“ turės vieną netektį – dėl diskvalifikacijos negalės padėti patyręs Tadas Eliošius.

Vyr. treneris Petro Kušlykas minėjo, jog komanda su didžiausiomis problemomis susiduria atakuojant, tačiau pirmenybių autsaideriai vis dar dirba, kad užregistruotų naujus žaidėjus. Jonaviečiai Telšiuose prieš motyvuotą varžovą bus sudėtingą, tačiau jeigu pavyktų iškovoti pirmąją sezono pergalę, sugrįžtų menkutė intriga į kovą dėl 9-osios vietos.

Vilniaus „Žalgiris“ – Gargždų „Banga“. Rugpjūčio 6 dieną 17 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 2:1

Po kiek daugiau nei mėnesio pertraukos į pirmenybes sugrįš ir Lietuvos čempionas.

„Optibet A lygos“ fronte žalgiriečiai užleido vietą turnyro lentelės viršūnėje „Hegelmann“ ekipai, tačiau, išskyrus vieną mačą laimėjusį „Panevėžį“, visi oponentai liepos mėnesį pabarstė taškų.

„Žalgiris“ pasiekė istoriją ir tapo pirmuoju Lietuvos klubu žaisiančiu UEFA turnyrų grupių etape, deja, triuškinantis pralaimėjimas Norvegijoje turėjo pritemdyti puikią nuotaiką.

Įdomu, ar vyr. treneris Vladimiras Čeburinas prieš antradienio rungtynes atliks daug korekcijų, o gal leis Budėje žaidusiems futbolininkams atstatyti pasitikėjimą būsimoms kovoms. Šiame mače nepamatysime dviejų diskvalifikuotų „Žalgirio“ žaidėjų – Sauliaus Mikoliūno ir Nemanja Ljubisavljevičiaus.

„Banga“ šeštadienį į Vilnių keliaus taip pat ne pačios pajėgiausios sudėties, kadangi dėl surinktų keturių geltonų kortelių negalės rungtyniauti Robertas Vėževičius bei Ernestas Stočkūnas. Davido Afonso kariauna gana retai skina pergales, tačiau šiuo metu išsiskiria trijų nepralaimėtų mačų serija.

Gargždų klubas rikiuojasi 8-oje vietoje ir turi 7 taškų pranašumą prieš „Džiugą“, šioms ekipoms sužaidus visus tarpusavio susitikimus.

Jei „Bangai“ pavyks maksimaliai susitelkti gynyboje ir sulaukti sėkmės, kovingieji gargždiškiai išties turi šansų pasiekti lygiąsias, iki kurių trūko nedaug antrame tarpusavio mače.

„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Riteriai“. Rugpjūčio 7 dieną 15 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 1:1

Sekmadienį Kaune taip pat susigrums 4-ąją ir 7-ąją vietas užimančios komandos.

„Kauno Žalgiris“ šiuo metu yra nelaimėjęs ketveriose rungtynėse iš eilės, tačiau blogiausia šio sezono tendencija yra ta, kad bronzos medalininkai retai įveikia tiesioginius konkurentus kovoje dėl aukščiausių pozicijų.

Šią situaciją pakeisti iš esmės sieks ekipos naujokas – Nerijus Valskis, kuris pastarąjį kartą Lietuvos čempionate žaidė 2016 metais.

Šiemet „Kauno Žalgiris“ pernelyg nespindi nei gynyboje, nei puolime, tačiau su vasaros perėjimų lango papildymais sudėtis atrodo dar gilesnė, o ar ji pradės nešti rezultatą netrukus, pamatysime sekmadienį. Pralaimėjimo atveju, abi komandas skirtų net 14 taškų atotrūkis.

Roko Filipavičiaus vedami „Riteriai“ liepos mėnesį rungtyniavo solidžiai ir ne pačiose lengviausiose dvikovose geru pagreičiu rinko taškus.

Su 38 taškais sostinės klubas žengia ketvirtas bei nuo dviem mačais mažiau sužaidusių kauniečių yra atitrūkęs dviženkliu pranašumu. „Riterių“ atsarginių žaidėjų suolas vis labiau pildosi į rikiuotę grįžtančiais futbolininkais, tad įvertinus dabartinę padėtį turnyro lentelėje, Vilniaus komandai lygiosios nebūtų pats prasčiausias rezultatas.

Marijampolės „Sūduva“ – „Panevėžys“. Rugpjūčio 7 dieną 17.55 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 2:1

Įdomias sekmadienio rungtynes, kaip įprasta, transliuos TV6 kanalas.

„Sūduva“ lygiosiomis Kaune sugrįžo į vietines pirmenybes, kur turės kaip reikiant pasistengti, kad pavytų pirmame trejete įsitaisiusias komandas.

Patyrus antrą pralaimėjimą šiemet prieš „Panevėžį“, ekipas skirtų 10 taškų praraja ir panevėžiečiai dar turės dvikovą atsargoje.

Strategas Miguelis Moreira galėjo verstis išties gilia sudėtimi – nepadėjo tik Simonas Urbys, Tomislavas Gomeltas ir Tiago Almeida.

Pozityviai sirgalius ir toliau nuteikia gera Xabi Auzmendi sportinė forma, tačiau be jo ir Kule Mbombo komandoje kuo greičiau turi atsirasti kiti rezultatą atakuojant duodantys žaidėjai.

„Panevėžys“ per susidariusią pertrauką sužaidė kontrolinį mačą prieš Kėdainių „Nevėžį“, be to, trumpa pauzė leido keliems futbolininkams kiek labiau apsigydyti traumas. Realu, kad „Optibet A lygoje“ pamatysime naujus veidus, kadangi savo debiuto laukia Adnanas Bašičius, Seydina Keita bei Martinas Perveinis, taip pat į komandą po atkarpos Jonavoje grįžo Sebastianas Vasquezas ir išvyko Chrysovlanatis Kozoronis. Aukštaitijos sostinės komanda yra pakankamai geroje situacijoje, tad lygiosios vicečempionų tvirtovėje taip pat netaptų tragedija.