A lygos turo anonsas: ar „Žalgirio“ puolimas atsigaus namuose?

Marijampolės „Sūduva“ – Gargždų „Banga“. Balandžio 14 dieną, 18 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

8-asis turas startuos penktadienio rungtynėmis Marijampolėje.

Pagreitį įgaunanti „Sūduva“ po dviejų pergalių iš eilės sutiks kol kas savęs neatrandančią „Bangą“. Praeitame ture sūduviečiai Telšių „Džiugą“ pasiuntė į ankstyvą nokautą, todėl turo rinktinėje atsidūrė net 5 Marijampolės atstovai. Vienas iš jų – vartininkas Giedrius Zenkevičius, pastarasis atrėmė 6 varžovų smūgius, iš kurių ne vienas buvo įspūdingas. Po dviejų gerų rungtynių „Sūduva“ įsitvirtino turnyro lentelės viduryje bei yra surinkusi 9 taškus. Jeigu Dovydo Lastausko kariaunai pavyks pratęsti laimėjimų seriją iki trijų, šiuos varžovus turnyro lentelėje skirtų jau 8 taškų atotrūkis.

Šiuo metu 4 taškus turinti „Banga“ pergalės sieks Marijampolėje, tačiau lengva gargždiškiams tikrai nebus. Marijampoliečiai įvarčio nepraleido jau dvejas rungtynes paeiliui, o gargždiškiams pasižymėti nepavyko nė vienoje iš pastarųjų trijų dvikovų. Prieš prasidedant 8-ajam „Optibet A lygos“ turui „Banga“ užima 9-ąją vietą bei su „Sūduva“ yra daugiausiai įvarčių praleidusi komanda. Strategui Davidui Afonso reikės atlikti rokiruotę gynybos grandyje, kadangi dėl diskvalifikacijos negalės žaisti dešiniajame krašte rungtyniaujantis brazilas Carlosas Eduardo.

„Panevėžys“ – Alytaus DFK „Dainava“. Balandžio 15 dieną, 13 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas.

Šeštadienio popietę taškus iš lyderių nugvelbti sieks drausminga Alytaus komanda.

Praėjęs turas pasižymėjo tuo, jog lyderiai pirmą kartą šiame sezone prarado taškus, o to kaltininkai – Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai. Tiesa, vienintelė nepralaimėjusi komanda šiais metais ir toliau išlieka „Panevėžys“. Nepaisant to, jog panevėžiečiai įvarčio praėjusioje dvikovoje neįmušė, puikią formą ir toliau demonstruojantis Ariagneris Smithas vis tiek pateko į turo rinktinę – puolėjas išsiskyrė puikiais reidais bei gerais šūviais vartų link. „Panevėžys“ nuo artimiausių persekiotojų yra atitrūkęs 5 taškais ir turi gana palankų tvarkaraštį dar labiau įtvirtinti savo pozicijas, nors sudėtyje turi netekčių.

Atrodo, jog dainaviečiams yra patogu žaisti prieš pajėgias ekipas – taškus atėmė tiek iš „Kauno Žalgirio“, tiek iš antroje vietoje žengiančios FA „Šiauliai“. Nors gynybos grandis dirba užtikrintai, dzūkai yra viena blogiausiai puolančių komandų, o ir tvarkaraštis išties nelengvas – alytiškiai išvykoje žais prieš lygos lyderius, vėliau namuose priims šalies čempionus bei Kauno rajono „Hegelmann“. Dainaviečių vartus „sausus“ ir toliau išlaiko Vincentas Šarkauskas – tą padaryti jam pavyko 4 kartus, tiek pat kiek ir jo būsimam varžovui Vytautui Černiauskui. Po lygiųjų su šiauliečiais „Dainava“ nukrito į 7-ąją turnyro lentelės vietą bei yra surinkusi 9 taškus.

FA „Šiauliai“ – Telšių „Džiugas“. Balandžio 15 dieną, 15 val. Šiauliai, „Gytarių“ stadionas.

Saulės miesto atstovai namuose priims paskutinę vietą „Optibet A lygoje“ užimantį „Džiugą“.

Šiauliečiai neapleidžia 2-osios vietos, o lyderius vytis sieks bandydami nugalėti varžovus iš Telšių. Praėjusiame ture atsilikimą nuo lyderio sumažinti galėję „Šiauliai“ „Panevėžio“ kluptelėjimu nepasinaudojo ir patys pasidalino po tašką su futbolininkais iš Alytaus. Jau ketvirtąją kortelę per šį sezoną užsidirbo saugas Deividas Šešplaukis, todėl ateinančiame ture pastarasis komandai padėti negalės. Verta paminėti, kad Saulės miesto atstovas Lukas Paukštė yra daugiausiai kartų „sausus“ vartus išlaikęs futbolininkas – tai jis padarė 5 sykius. Nė taško namuose nepraradę šeimininkai sieks patvirtinti favorito statusą.

Turnyro lentelės apačioje įsitaisęs Telšių „Džiugas“ prastą seriją sieks nutraukti Šiauliuose – per pastaruosius penkis mačus iškovotas vos taškas. Nepaisant pralaimėjimo Marijampolės „Sūduvai“, geru žaidimu išsiskyrė Žemaitijos klubui atstovaujantis Motiejus Burba, kuris net ir pralaimėjus jo komandai, pateko į turo rinktinę. Pirmame ture sensacingą pergalę pasiekę žemaičiai daugiau jos skonio nebejautė, o po 7 turų yra surinkę 4 taškus bei užima paskutinę vietą „Optibet A lygoje“. Dėl diskvalifikacijų ekipai nepadės Braima Cande bei Nuno Pereira, be to, į rikiuotę vis dar negrįžo Tomas Rapalavičius ir Draganas Nedeljkovičius.

„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Riteriai“. Balandžio 15 dieną, 17 val. Kaunas, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras.

Šeštadienį Kaune susigrums dvi praėjusiame ture pergales iškovojusios ekipos.

„Kauno Žalgiris“ po ketverių iš eilės nelaimėtų rungtynių iškovojo dvi pergales ir su 12 taškų pakilo į trečią poziciją. Pozityvu tapo puolėjo Floriano Davido dublis – Gargžduose žalgirietis įmušė pirmuosius du įvarčius. Artimiausiame susitikime po diskvalifikacijos grįš Srdžanas Spiridonovičius, be to, pastarosiose rungtynėse vėl aikštėje pasirodė Antonas Fase. Nepaisant to, kad Laikinosios sostinės komanda yra dar pakankamai nukraujavusi, turimos gretos leidžia tikėtis pozityvaus rezultato kiekviename mače. Akis į akį stos mažai įvarčių praleidžiančios ekipos, tad galime tikėtis atsargios kovos.

„Riteriai“ septintuoju bandymu šiemet pagaliau atsidarė savo pergalių sąskaitą, po standartinės padėties metu pelnyto įvarčio nugalėdami Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkus – tai leido su 6 taškais pakilti į 8-ąją vietą. Suprantama, kad tuo apsiriboti neketinama, tačiau iki gegužės 3-iosios sostinės klubo laukia išties sunkus tvarkaraštis. Felipe Brisola kol kas dar nėra pasiruošęs žaisti visų rungtynių, Valdas Paulauskas bei Stefanas Filipovičius 7-ajame ture negalėjo tęsti rungtynių, Rokas Filipavičius dar tik įsibėgėja, o Ianas Soleras gydosi traumą. Vis tik iškovota pergalė ir nebloga gynyba suteikia „Riteriams“ daugiau pasitikėjimo artimiausiam susitikimui.

Vilniaus „Žalgiris“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Balandžio 16 dieną, 17.55 val. Vilnius, LFF stadionas.

„Žalgiris“ per pastaruosius du mačus savo kraitį papildė vos tašku ir nepelnė nė vieno įvarčio. Labai solidžiai šiame sezone debiutavo Edvinas Gertmonas, prie komandos prisijungė Jurijus Kendyšas. Pastarasis gali sėkmingai pakeisti vis dar nerungtyniaujantį Oliverį Buffą, tačiau Mathiaso Oyewusi netektis yra jaučiama – nė vienas kitas atakuojantis žaidėjas nėra pelnęs bent dviejų įvarčių. Titulą ginantis čempionas 8 taškais atsilieka nuo „Panevėžio“ ir rikiuojasi ketvirtas. Įvertinus tai, kad panevėžiečių laukia keturi iš eilės varžovai iš apatinės turnyro lentelės dalies, „Žalgiris“ privalo atgavinti puolimą, nenorėdamas, kad deficitas dar labiau išaugtų.

Andriaus Skerlos kariauna šiame sezone jau yra patyrusi net keturis pralaimėjimus. Nors ženklesnis atsilikimas yra tik nuo „Panevėžio“, tačiau kartais braškanti gynyba šiuo metu su 9 taškais verčia tenkintis 6-ąja pozicija. Maža to, pirmąjį ratą mėlynai balti užbaigs akistatomis su čempionu bei vicečempionu. Vis dėlto turint galvoje pralaimėtų susitikimų eigą, „Hegelmann“ futbolininkai dažnu atveju nesėkmių nebūdavo verti. Nors komandai dar negali padėti Augustinas Klimavičius ir Michaelas Thuique, komanda puolime turi daug opcijų, kurios gali kelti rūpesčių.