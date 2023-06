A lygos turo anonsas: Vilniaus „Žalgirio“ laukia nelengva išvyka

Gargždų „Banga“ – Marijampolės „Sūduva“. Birželio 6 dieną, 18 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0.

17-asis turas startuos Gargžduose – vietos komanda namuose susitiks su svečiais iš Marijampolės.

Gargždų „Bangai“ būsimas varžovas yra sunkiai įkandamas, kadangi jį įveikti yra pavykę vos vieną sykį. Tiesa, tai pavyko padaryti būtent šiame sezone. Komandas skiria vos taškas, tad pergalės atveju gargždiškiai aplenktų sūduviečius. „Bangos“ futbolininkai per pastarąjį mėnesį demonstruoja gerą formą. Po triuškinamo pralaimėjimo Kaune gargždiškiai du susitikimus paeiliui baigė lygiosiomis, o prieš 17-ojo „Optibet A lygos“ turo startą Davido Afonso vadovaujama ekipa su 15 taškų žengia aštunta.

Savaitgalį Alytuje nutrūko gera Marijampolės „Sūduvos“ serija – po praleistų dviejų įvarčių rungtynių pabaigoje alytiškiams nusileista rezultatu 1:2. Visgi, savąją atkarpą pratęsė Aivaras Emsis, kuris įvartį pelnė jau trejose oficialiose rungtynėse paeiliui. Praėjusiame ture progos įsitaisyti 6-oje lygos pozicijoje neišnaudojusi „Sūduva“ pralaimėjimo atveju gali likti aštunta, tačiau kol kas marijampoliečiai su 16 taškų rikiuojasi septinti. Pozityvu tapo tai, jog į rikiuotę grįžo Levanas Mačarašvilis, Giedrius Zenkevičius bei Maksymas Pyrohovas.

Vilniaus „Riteriai“ – „Kauno Žalgiris“. Birželio 6 dieną, 20 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3.

Vilniaus ekipa namuose sieks atsirevanšuoti kauniečiams už pirmame rate patirtą pralaimėjimą.

„Riteriai“ kol kas yra ilgiausiai „Optibet A lygoje“ nelaimėjusi komanda, o tai atsispindi ir rezultatuose. Vilniečiai rikiuojasi vos priešpaskutiniai, puolimas vis dar neblizga, gynyba yra viena prasčiausių, be to, Gargžduose tik kėlinį sužaidė Felipe Brisola. „Riteriai“ per pastaruosius tris turus praleido net 10 įvarčių, o pelnyti pavyko vos vieną. Vladimiro Jankovičiaus auklėtiniai prastą atkarpą nutraukti bandys rungtynėse su kauniečiais, prieš kurias sostinės ekipa su 12 taškų užima priešpaskutinę turnyro lentelės poziciją.

Po skambios pergalės LFF taurėje prieš šalies čempioną, „Kauno Žalgiris“ pradėjo klupti – pastarieji du turai baigėsi rezultatu 0:0. Tiesa, prie prastesnės atkarpos galėjo prisidėti ir itin didelis kiekis traumų – su iš rikiuotės iškritusiais žaidėjais beveik įmanoma sudaryti visą startinę vienuolikę. Visgi, rungtynėse su Telšių „Džiugu“ „Optibet A lygoje“ debiutavo Tomas Stelmokas, kuris yra vos 17-os metų. Prieš 17-ojo turo pradžią žaliai balti, siekiantys dar labiau nepaleisti pirmojo trejeto, su 23 taškais žengia ketvirti.

Telšių „Džiugas“ – FA „Šiauliai“. Birželio 7 dieną, 18 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2.

Trečiadienio rungtynių maratonas startuos Telšiuose.

Joao Prateso treniruojama ekipa „Optibet A lygoje“ vis dar yra paskutinė, tačiau praėjusiame ture savo kraitį papildė tašku, kurį iškovojo prieš „Kauno Žalgirį“ – dvikova baigėsi 0:0. Telšiškių gynyba pastaruoju metu pakrypo į gerą pusę, tačiau ne visada gerai atrodantis puolimas į savo kraitį neleidžia pridėti daugiau taškų. Pergalių siekti žemaičiams lengva nebus, kadangi kituose susitikimuose laukia varžovai su pirmojo trejeto atstovais, tiesa, į rikiuotę grįžo traumas išsigydę žaidėjai. Per 16 rungtynių „Džiugas“ surinko 10 taškų, o mače su šiauliečiais komandai padėti negalės keturias geltonas korteles surinkęs Adomas Mika.

FA „Šiauliai“ šiame sezone išlieka pralaimėjusi vos vieną sykį, kai buvo pralaimėta prieš lygoje pirmaujantį „Panevėžį“. 16-ajame ture šiauliečiai sužaidė prieš Vilniaus „Žalgirį“, akistata tarp šių dviejų klubų baigėsi rezultatu 2:2. Nors Mindaugo Čepo kariauna susitikimo pradžioje pelnė du įvarčius, tačiau pranašumo išsaugoti nepavyko. Eligijaus Jankausko bei Danielio Romanovskio dueto vedami Saulės miesto atstovai išlieka 2-oje „Optibet A lygos“ pozicijoje, jų sąskaitoje 35 taškai. Vis dėlto dvikova su čempionais atėmė daug jėgų, tad trečiadienį galime tikėtis atkaklios kovos.

Alytaus DFK „Dainava“ – „Panevėžys“. Birželio 7 dieną, 19 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.

Į pergalingą ritmą grįžę dzūkai lygos lyderių išbandymą priims namuose.

Alytaus „Dainavos“ futbolininkai „Panevėžio“ puolimą sykį šiais metais jau sustabdė, o dabar lyderius priims savo sirgalių akivaizdoje. Praėjęs turas dainaviečiams buvo sėkmingas – po praleisto įvarčio pirmame kėlinyje mačo pabaigoje buvo pelnyti du taiklūs smūgiai ir vėl priartėta prie 4–5 vietas užimančių varžovų. Nors prieš šį laimėjimą alytiškiai buvo patyrę du pralaimėjimus iš eilės, tačiau po sėkmingų rungtynių prieš marijampoliečius Sergejaus Kuznecovo auklėtiniai nuo aukščiau esančio Kauno rajono „Hegelmann“ klubo atsilieka vos tašku. Prieš 17-ojo turo rungtynes „Dainava“ su 20 taškų žengia šešta.

„Panevėžys“ namuose gana dramatiškai grįžo į pergalių kelią – 1:0 įveikta „Hegelmann“ ekipa. Nors įvarčiu dvikovoje pasižymėjo Seydina Keita, pagrindiniu pergalės kalviu tapo vartų sargas Vytautas Černiauskas, atrėmęs varžovų baudinį. Panevėžiečių puolimas pastaruoju metu kiek nurimo, tai iliustruoja ir Ariagnerio Smitho įvarčių badas per pastaruosius penkis mačus. Maža to, praėjusios dvikovos dėl traumos nebaigė saugas Kwadwo Asamoah. Susitikimą dėl diskvalifikacijos praleis Linas Klimavičius, jo atstovaujama ekipa su 37 taškais yra lyderės pozicijoje.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Vilniaus „Žalgiris“. Birželio 7 dieną, 20 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1.

17-ojo „Optibet A lygos“ turo finišą įprasmins susitikimas Kaune.

„Hegelmann“ ekipa savaitgalį praleido progą iš Panevėžio išsivežti bent jau tašką – L. Klimavičiui savo baudos aikštelėje sužaidus ranka, baudinio nerealizavo Samuelis Odeoyibo. Kauniečiai vis dar nėra sužaidę lygiosiomis ir jau devynis sykius patiriamas laimėjimas, vėliau – nesėkmė ir ši seka vis kartojasi. Mėlynai baltą aprangą vilkintys futbolininkai būsimų varžovų neįveikia jau devyniuose oficialiuose mačuose iš eilės, tačiau namuose ne sykį sugebėjo atimti taškus. Prieš artėjantį susitikimą Andriaus Skerlos auklėtiniai rikiuojasi 5-oje pozicijoje, jų kraityje – 21 taškas.

„Žalgiris“ 16-ajame ture neįveikė FA „Šiauliai“ bei nepasinaudojo proga pakilti į 2-ąją „Optibet A lygos“ poziciją. Tašką kovoje su Saulės miesto atstovais nulėmė vėlyvas įvartis, kurio autoriumi tapo Jurijus Kendyšas. Paminėjimo vertas ir Mathiasas Oyewusi, kuris pagal įmuštų įvarčių skaičių pasivijo A. Smithą – abu futbolininkai pasižymėjo po 7 sykius. Prieš sužaidžiant 17-ojo turo rungtynes žalgiriečiai savo sąskaitoje turi 33 taškus bei 4 taškais atsilieka nuo pirmoje vietoje esančio „Panevėžio“.