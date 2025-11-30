Grubiame Londono derbyje „Arsenal“ ir „Chelsea“ išsiskyrė lygiosiomis

Nuo pirmųjų minučių aikštėje vyko kieta kova, o teisėjui teko varginti ranką dalinant korteles.
Galiausiai 38-ąją minutę „Chelsea“ žaidėjas buvo nubaustas raudona kortele. Moisesas Caicedo grubiai sužaidė prieš Mikelį Merino ir teisėjas po VAR peržiūros saugą išvijo iš aikštės.
Nepaisant to, jog „Chelsea“ liko mažumoje, būtent jie pirmieji pasižymėjo tiksliu smūgiu.
Įvarčiais po standartinių situacijų garsėjantis „Arsenal“ klubas būtent po kampinio 48-ąją minutę ir praleido įvartį.
Po Reece‘o Jameso pakelto kamuolio Trevoh Chalobah iš kelių metrų su galva nukreipė kamuolį į vartus.
Rezultatą 59-ąją minutę lygino M.Merino, kuris sulaukęs Bukayo Saka perdavimo smūgiu su galva pelnė įvartį.
Rungtynių metu 6 „Arsenal“ futbolininkai buvo bausti geltonomis kortelėmis, o „Chelsea“ ekipoje be raudonos kortelės gavusio M.Caicedo geltona kortele nubaustas taip pat buvo Marcas Cucurella.