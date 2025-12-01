Vėl strigusi „Real“ prarado lyderės poziciją Ispanijoje – šįkart neįveikė autsaiderių

Šį kartą sekmadienį vykusiose rungtynėse „Real“ svečiuose 1:1 (0:1) neįveikė vos aštuonioliktoje vietoje žengiančios „Girona“ ekipos.
Problemų „Real“ prisidarė dar pirmojo kėlinio pabaigoje, kai šeimininkus į priekį išvedė Azzedine Ounah.
67-ąją minutę Kylianui Mbappe pavyko išlyginti rezultatą, bet vėliau įvykusi „Real“ futbolininkų apgultis vaisių nedavė – skaičiai švieslentėje išliko nepatikę ir Madrido klubas turėjo tenkintis lygiosiomis.
Toks rezultatas lėmė, kad „Real“ prarado pirmąją poziciją Ispanijos futbolo čempionate. Dabar 33 taškus turintis karališkasis klubas tašku nusileidžia „Barcelona“ ekipai.