Madrido „Real“ neprireikė K. Mbappe pagalbos norint švęsti lengvą pergalę

„Karališkasis“ klubas namuose 4:1 (3:1) susitvarkė su San Sebastiano „Real Sociedad“ ekipa.
Nugalėtojams du įvarčius nuo 11 metrų žymos pelnė Vinicius, po kartą tiksliais smūgiais pasižymėjo Gonzalo Garcia ir Federico Valverde.
Vienintelį svečių įvartį 11 metrų baudinių pelnė Mikelis Oyarzabalis.
„Real“ su 60 taškų išsiveržė į priekį, bet 2 taškais mažiau turinti „Barcelona“ savo 24-o turo rungtynes žais pirmadienį. „Real Sociedad“ iškovoję 31 tašką rikiuojasi 8-oje pozicijoje.
Kiti rezultatai:
Barselonos „Espanyol“ – Vigo „Celta“ 2:2,
Madrido „Getafe“ – „Villarreal“ 2:1,
„Sevilla“ – Vitorijos-Gasteiso „Alaves“ 1:1.
