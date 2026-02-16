Sezonas Baltijos lygoje pradėtas nesėkme

Lietuvos čempionės Panevėžio manieže po permainingos kovos 2:4 (2:1) turėjo pripažinti varžovių pranašumą.
Pirmajame kėlinyje traumą patyrė ir aikštę buvo priversta palikti geriausia 2025-ųjų metų jaunoji futbolininkė Justina Blaževičiūtė, kuri atliko abu rezultatyvius perdavimus. Tik atlikus išsamesnius tyrimus paaiškės koks yra J. Blaževičiūtės patirtos traumos rimtumas.
Šiose rungtynėse į aikštę po viso praleisto praėjusio sezono sugrįžo kryžminių raiščių traumą išsigydžiusi Agnieška Kazarina. Saugė į aikštę žengė antrojo kėlinio viduryje.
Startinė sudėtis: A. Herasymchuk, T. Romanovskaja, A. Šveckutė, S. Amorim, L. Ribeiro, L. Kubiliūtė, M.Galkina, K. Pereviznyk, T. Brown (43′ mn. U. Grincevičiūtė), M. Proscevičiūtė (65′ min. A. Kazarina), J. Blaževičiūtė (22′ min. J. Dias).
Įvarčiai:
„Gintra“: M. Pereviznyk (2′ min.), M. Proscevičiūtė (14′ min.) po 1.
„RFS“: V. Lavreniuk (31′, 50′, 52′ min.) – 3, K. Petersone (95′ min.) – 1.
Rungtynes kur kas sėkmingiau pradėjo gintrietės, kurios jau 2-ąją susitikimo minutę išsiveržė į priekį. Pirmąjį savo įvartį vilkint geltonai juodus marškinėlius ir tuo pačiu pirmąjį 2026 metų sezone pelnė ukrainietė Kristina Pereviznyk išvedusi komandą į priekį – 1:0.
J. Blaževičiūtei susidūrus su varžove „Gintros“ puolėja patyrė traumą, po kurios dar bandė tęsti rungtynes ir net atliko rezultatyvų perdavimą antruoju komandos įvarčiu 14-ąją minutę pasižymėjusiai Meidai Proscevičiūtei – 2:0. Vis tik J. Blaževičiūtė nebegalėjo tęsti sutikimo, o ją aikštėje pakeitė komandoje debiutavusi brazilė Julia Dias.
Nors kamuolio kontrolė ir toliau priklausė nominalioms aikštės šeimininkėms pirmajam kėliniui artėjant prie pabaigos varžovėms pavyko sušvelninti atsilikimą ir komandos į rūbinę patraukė Šiaulių miesto ekipai pirmaujant jau tik minimaliu skirtumu – 2:1.
Prasidėjus antrajam kėliniui Rygos futbolininkės perėmė iniciatyvą ir dviem greitais įvarčiais nubaudė Artūro Sikorskij auklėtines bei persvėrė rezultatą savo naudai – 3:2.
Nepaisant visų šiauliečių pastangų užsivedusių RFS futbolininkių nebepavyko sustabdyti, kurios baigiantis rungtynėms pelnė dar vieną įvartį bei įtvirtino savo pergalę.
Kitas rungtynes geltonai juodos žais jau ateinantį savaitgalį, vasario 22 dieną, Estijoje. Gintrietės sieks pirmųjų trijų taškų Baltijos lygoje akistatoje su Saku „Sporting“ vienuolike.